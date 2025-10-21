Teleshow

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

La modelo se instaló en el país para formar parte de MasterChef Celebrity y habló de la decisión que tomaron en conjunto con el jugador del Chelsea

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Valentina Cervantes habló de su relación con Enzo Fernández (Video: Olga- Sería Increíble)

Meses atrás, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron volver a apostar por el amor y retomaron su relación, lo que hizo que Valentina vuelva a vivir en Inglaterra junto al futbolista y los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, la modelo aceptó el desafío de ser parte del elenco de MasterChef Celebrity (Telefe), por lo que tuvo que volver a armar las valijas e instalarse en el país, en esta ocasión acompañada solo por su hijo menor.

Cervantes fue invitada a Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, donde habló sobre su presente sentimental y la dinámica que mantiene con Enzo al tener un océano de distancia. Al ser consultada sobre si le costaba estar lejos, contestó: “No, estoy re bien. Me gusta, creo que necesitamos cada tanto nuestro espacio”.

Jota se refirió a la vida de las esposas de los jugadores de fútbol de elite, que muchas veces dejan sus propias profesiones e intereses en pos de acompañar a sus maridos en sus carreras y en otros se ocupan de sí mismas. En ese momento, Valu reconoció que atravesó ambas etapas: “Eso que vos dijiste a mí me pasó, porque yo ahora estoy acá, pero antes de separarme era así, como describiste vos”.

Valentian y Enzo tienen dos
Valentian y Enzo tienen dos hijos, Olivia y Benjamín, quien viajó al país con ella por las grabaciones de MasterChef (Fuente: Instagram)

Sobre si ese modelo le gustaba, fue contundente: “No, no, me re gustaba y era mi familia, todo. Ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”. Valentina explicó que cuando llegó la propuesta se sentó a hablar con su pareja y llegaron a una decisión en conjunto, donde él la apoyó en su deseo de reencontrarse con su trabajo. “Nosotros siempre hablamos todo en conjunto y él me dijo, así como cuando él sentía que tenía que cambiar de club, también es válido para mí. Entonces, él me dijo que si yo lo quería hacer, que fuera”, recordó.

Consultada sobre los rumores de celos o escándalos en la pareja, fue tajante: “La que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante”.

Instalada en Inglaterra por la carrera de su pareja, contó que tiene una vida normal y no deja que el hecho de ser una figura pública le robe de tener momentos con Olivia y Benjamín, sus dos hijos. “Aparte yo con ellos tengo una vida normal, no es que nos encerramos. Así como dije recién: estoy en el supermercado, estoy en cualquier lado, en una plaza acá cerca o lo que sea”, contó sobre la decisión de no aislar a su familia.

"La que es celosa con
"La que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante", la reflexión de Valentina por salir con un jugador de fútbol

La modelo compartió que salir con los chicos y hasta con Enzo al supermercado se volvió parte de sus rutinas, a pesar de la exposición y de que a veces la experiencia termina en pedidos de fotos. “Fuimos los cuatro. Le pidieron fotos, pero tranqui. Pero son cosas que no hacés capaz habitualmente acá en Argentina. Porque es difícil, al supermercado no va, pero fue como una excursión al súper, estuvo genial”, relató sobre una salida en familia poco común para la vida pública en Buenos Aires.

Sobre la vida en Londres, Valu confesó que le gusta mucho y que, pese al clima gris y las diferencias culturales, se adaptó a los horarios y costumbres locales. “El clima te tira para abajo. Ahora estoy re inglesa últimamente. Yo cuando llegué, acostaba a los nenes tipo 10 y media de la noche. Ahora, si estoy allá, a las siete comemos, todos cenamos y a las ocho ellos ya están durmiendo. Desde que descubrí eso, la gloria”, aseguró.

