Valentina Cervantes habló de su relación tras perdonar a Enzo Fernández: "La segunda oportunidad siempre se da"

A casi seis meses de su reconciliación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández parecen vivir uno de los mejores momentos de su relación. En ese sentido, la influencer recordó cómo atravesó ese momento de su vida y confesó por qué decidió darle una segunda oportunidad al futbolista.

En octubre de 2024, Cervantes confirmó su separación de Fernández. A partir de entonces, la modelo y el mediocampista atravesaron tres meses de incertidumbre. Entre rumores de romance, viajes entre Inglaterra y Argentina y con dos hijos en el medio, ambos decidieron retomar su relación. Así las cosas, Valentina habló de esta situación al ser invitada al programa de streaming No lo piensen tanto! de Multitalenttv.

“¿Cómo hiciste para darle una segunda oportunidad?“, le preguntó una de las panelistas. Sin dudarlo, la joven contestó: “La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona. Porque somos seres humanos y podemos cometer errores. Ya terceras oportunidades no, no hay tercera ni cuarta. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”, comenzó contando.

Luego, la influencer también destacó lo bien que le hizo regresar al país en aquella circunstancia: “Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien, entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años".

Acto seguido, una de las conductoras preguntó: “¿Sentis que lo que les pasó les sirvió para tener la relación que tienen ahora?“. Para sorpresa de muchos, Cervantes comentó: ”Sí, siempre sirve, te das cuenta de un montón de cosas y valorás mucho más otras cosas. Mirándolo hoy, a mi me encantó, estuvo bueno. Venimos de muy chicos, nunca nos separamos. No soy la Valentina que era antes de la separación. Si antes Enzo me decía de irnos los dos solos de vacaciones, yo le decía que no dejaba a los chicos,. hoy en día estoy aceptando más eso. Hoy en día los dejo tres días, más de eso no, después ya los extraño".

Así las cosas, la mesa quiso ahondar más en los valores de Valentina y le preguntaron: “¿Qué significa el amor para vos?“. Después de reflexionar unos segundos, la modelo contestó: ”Abarca muchas cosas, a mi me gusta mucho el compañerismo. Aceptarse cada uno como es. Nosotros hay algo que tenemos es que no peleamos, no existen. Nunca peleamos. Para nosotros esa clave es fundamental. Ya nos conocemos tanto. Yo lo acepto como es, no lo quiero cambiar. Nos complementamos bastante bien. Yo estoy muy acostumbrada a Enzo“.

En ese marco, las conductoras también le preguntaron si le gustaría ampliar la familia. Para sorpresa de sus fans, Cervantes respondió: “Me encantaría tener más hijos. Cinco me encantaría. pero ahora quiero descansar el cuerpo”.

A finales de marzo, Cervantes había dado detalles de su relación con Fernández. En diálogo con LAM (América), la joven reveló que su reconciliación con el mediocampista de la selección argentina no fue algo inmediato, sino que requirió conversaciones profundas para aclarar los problemas que los llevaron a separarse. “Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja", explicó la modelo.

Según contó Cervantes, el punto de quiebre para su regreso como pareja fue el viaje que hizo a Londres para que sus hijos pasaran Año Nuevo con su padre. “Cuando fui a Inglaterra, no fui con expectativas de nada. Estábamos separados. Era solo el vínculo para que esté con sus hijos. Pero bueno, nos reencontramos nosotros como pareja", relató.

Uno de los aspectos que más destacó fue que ambos extrañaban la dinámica familiar que habían construido. “Era como que se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado... no es lo mismo”, confesó. Además, aseguró que la actitud de Enzo Fernández la sorprendió positivamente: “No me sorprendió cuando me pidió volver porque lo conozco y sé los valores que tiene”.