Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity y lloró al hablar de su papá: “Es camionero”

La noche del miércoles en Masterchef Celebrity dejó uno de los momentos más personales y emotivos, cuando Valentina Cervantes, reconocida por su relación con el futbolista Enzo Fernández, se sinceró sobre por qué no le molesta que la llamen “botinera” y compartió el apoyo incondicional de su pareja en su incursión televisiva. La modelo apareció en una faceta íntima, donde la cocina se convirtió en un puente entre su vida pública y sus afectos más profundos.

Durante la visita de Wanda Nara a las estaciones de los participantes, la conductora propuso una conversación franca sobre el término “botinera”, tradicionalmente asociado a las parejas de futbolistas. Ante la pregunta directa de la conductora, la modelo respondió sin titubeos: “Y sí, soy, ¿o no?”. La charla derivó en una resignificación positiva del concepto, con ambas figuras coincidiendo en que no lo perciben como algo negativo. “No, no lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto”, agregó la participante, quien incluso ofreció un consejo para quienes recién se identifican con ese rol: “Tolerancia, paciencia”, dijo mientras.

En tono de broma, la modelo recordó que la presentadora ya dejó de ser botinera, debido a que finalizó sus relaciones con exjugadores de fútbol: Maxi López, que está participando del programa como participante, y Mauro Icardi, con quien tuvo una separación escandalosa. “Ya no sos más botinera”, le dijo, y le consultó si extraña serlo. Instantáneamente, la animadora del ciclo culinario, lo negó: “Para nada”. En el detrás de escena, al momento de recordar la situación, la influencer lo vivió de manera humorística. “Se da una charla de botineras. Wanda me habla, tengo el huevo en la sartén, esperando. ¿Cuándo se va a ir?”, rememoró entre risas.

El diálogo avanzó hacia el impacto que tuvo en Enzo Fernández la propuesta de que Valentina se sumara al certamen culinario. Cervantes relató que su pareja la apoyó desde el primer momento: “Me bancó bien”, afirmó ante la consulta de Nara. La animadora, en tono distendido, bromeó sobre la posibilidad de que Fernández deba acostumbrarse a ver a Valentina en pantalla por varias semanas más, sugiriendo que la estadía de la participante en el programa podría extenderse.

El punto más emotivo de la noche llegó cuando Cervantes presentó ante el jurado su plato “Ruta camionera”, compuesto por churrasquitos de bondiola con papas a la provenzal y huevo frito. Al explicar el origen del nombre, la participante reveló entre lágrimas: “Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos”. La confesión conmovió a Germán Martitegui, quien admitió sentirse tocado por la historia, y a Donato de Santis, que reflexionó sobre la sensibilidad especial que los padres sienten por sus hijas. Además, reveló: “Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra relinda, de la familia”.

Martitegui destacó la autenticidad de la dedicatoria: “Nosotros insistimos tanto con los nombres o de dónde viene la comida, evidentemente cuando la historia es sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambié la percepción de lo que iba a comer. A mí me gustó”.

La emoción de Cervantes se intensificó al hablar sobre la distancia que la separa de su padre, quien reside fuera del país. “Al vivir afuera no lo veo mucho, entonces cuando levanté la caja y vi, me llevó a eso”, confesó la participante, que reveló que dedicaba el plato al hombre. Wanda Nara intervino para resaltar que, gracias a su participación en Masterchef Celebrity, Valentina puede compartir momentos especiales con su familia, incluso a la distancia, y celebrar sus raíces a través de la cocina.