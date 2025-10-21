La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

Edith Hermida relató en Bendita la situación de acoso que sufre desde hace un año por parte de un fanático (Video: Bendita, El Nueve)

En las últimas horas, Edith Hermida relató en Bendita (El Nueve) la situación que viene atravesando desde hace más de un año con un hombre que, según contó, la sigue a distintos lugares, le envía mensajes constantes y publica fotos editadas como si fueran pareja. La conductora y panelista decidió hacerlo público luego de que el tema comenzara a preocupar a su entorno y a sus compañeros de trabajo.

Todo surgió durante la emisión del programa, cuando Edith, con su habitual tono entre el humor y la sinceridad, reconoció que no se trata de una anécdota más: “Me pone un poco nerviosa la verdad, porque yo me suelo reír de todo y tengo un carácter bastante desdramatizado, pero cuando empiezo a contar esto, la gente se preocupa. Hay una persona muy fan que siempre está ahí, muy pendiente de lo que hago. Es como un poco acosador”, expresó, entre la incomodidad y el intento de quitarle importancia al asunto.

Según explicó, la situación comenzó hace aproximadamente un año. El hombre en cuestión se presenta en los lugares donde ella trabaja o en los lugares donde realiza funciones de sus obras, especialmente en Café Berlín, donde realiza shows los fines de semana. “Siempre pregunta por ella, va a todas las funciones, se queda esperándola a la salida. Y la verdad es que puede parecer amoroso, pero no deja de ser peligroso”, reconoció Enzo Aguilar, su compañero en el programa.

La panelista también contó que el hombre le escribe mensajes con contenido inapropiado y que incluso intentó besarla una vez. En Bendita, mostraron algunos de esos textos, que dan cuenta de una obsesión creciente: frases que hablan de una supuesta relación amorosa, invitaciones a encuentros y descripciones de “noches llenas de amor”. En las redes sociales del hombre, además, aparecen montajes de fotos en las que combina su cara con la de Edith, como si fueran pareja.

“Una vez me quiso dar un beso así, de prepo”, contó horas antes, durante la emisión de Infama, mientras en el estudio sus compañeros veían el tape y reaccionaban entre la sorpresa y la preocupación. “Ya hace un tiempo que viene a mi casa, se queda ahí cerca. A veces está en la esquina o directamente enfrente”, agregó.

El relato generó un fuerte impacto entre sus colegas, que no ocultaron su alarma. En el tape del programa explicaron que lo que Edith está describiendo coincide con un tipo de trastorno conocido como erotomanía, una condición psiquiátrica en la que una persona cree erróneamente que alguien, generalmente de una posición pública o mediática, está enamorado de ella. “La persona interpreta gestos, palabras o simples coincidencias como señales de amor”, explicaron al aire.

La animadora intentó mantener un tono prudente. “Yo no puedo decir que sea una persona mala, creo que no está en eje, por decirlo de alguna manera. No me gusta recibir tantos mensajes y tanta insistencia, pero tampoco quiero que lo agredan. No quiero que le escriban barbaridades en las redes”, aclaró, intentando poner distancia sin escalar el conflicto.

Sin embargo, sus compañeros la alentaron a tomar medidas. “A veces hay que poner un límite, por más que parezca todo buena onda. Nunca te hizo nada, pero el día que hace algo puede ser un momento muy incómodo y vos estás sola o estás en tu auto, y no está bueno”, opinó Mariano Flax.

“Todo el mundo me dice que lo denuncie. Maru, que lo vio ese día cuando fui a Café Berlín, me dijo: ‘Tenés que denunciarlo’. Pero la verdad es que todavía no lo hice”, reconoció Edith. La propia conductora de Bendita trató de cerrar el tema con serenidad: “Agradezco el cariño, el afecto, todo bien, pero no tenemos una relación y no me gusta recibir tantos mensajes. A veces compartimos demasiadas cosas en las redes, y eso también tiene consecuencias”. Además, contó que el hombre volvió a escribirle luego de la repercusión mediática. “Está sorprendido. Dice que no se siente merecedor de la agresión que recibió en las redes. Me escribió, pero yo no le contesto. Es unilateral, habla solo”, explicó.