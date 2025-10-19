Edith Hermida relató el calvario que vive con un hombre que la acosa: “Viene a mi casa”

Edith Hermida contó que sufre acoso persistente de un hombre identificado como Antonio Serafín Tierno, quien la sigue desde hace más de un año (Video: Infama, América TV)

Una situación alarmante se hizo pública durante la emisión de Infama (América TV), cuando Gonzalo Sorbo reveló en vivo que su compañera de radio, Edith Hermida, viene padeciendo desde hace más de un año el acoso sistemático de un hombre que la sigue, la contacta por redes y se presenta en sus espectáculos.

“Ella está padeciendo un tema similar al de Agustina Peñalva y Soledad Larghi. Tengo los chats, las capturas, las fotos que este hombre publica en redes sociales, donde llega a subir imágenes como si fueran pareja”, explicó el periodista.

Sorbo contextualizó la historia ante la sorpresa del resto del panel. “Lo hablé con Edith y con ustedes, Marcela, somos compañeros de radio en El Club del Moro, y ella viene sufriendo esto desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que en los últimos meses el seguimiento se empezó a agudizar”, dijo, antes de mostrar parte del material.

El acosador contacta a Hermida por redes sociales, asiste a sus shows y se presenta en su domicilio, generando alarma entre sus colegas y vecinos

El periodista explicó que el acosador fue identificado como Antonio Serafín Tierno. Según relató, esta persona no solo le escribe mensajes en tono romántico y obsesivo, sino que también asiste a los shows de Edith y la espera a la salida. En pantalla, Sorbo compartió algunos de los mensajes que el hombre le envió a la conductora a través de Instagram. En uno de ellos se leía: “Hermosa, estarás descansando seguramente. Te envío muchos besos, caricias XL y XL, que sería una noche llena de amor. Pero si pensara en una sola noche llena de amor, es poco. Si pensamos en una convivencia, habrá tantas noches acompañadas por tu pasión y la mía. Mi gran amor, si no llegás a salir esta noche, te pido que antes de ingresar a Canal 9 me lo digas. No olvidemos el ayer que nos llevó a ser hoy”.

La conductora aún no realizó la denuncia formal por miedo y vergüenza, aunque reconoce la gravedad de la situación y promete accionar

Karina Iavícoli interrumpió con preocupación: “Esto ya no es un pesado, esto es acoso. Se apropia de su vida”. El relato cobró aún más fuerza cuando el periodista recordó un episodio reciente: “Fuimos a verla a su show y cuando terminó, ella me abrazó y me dijo: ‘Por favor, sigan conmigo porque esta persona está en el fondo del bar y me sigue cada vez que salgo’”.

Marcela Tauro, que escuchaba con atención, expresó su inquietud: “¿Ella hizo la denuncia?”. Sorbo respondió: “No. Me dijo que no la hizo por vergüenza y miedo. Vos sabés que Edith es muy cercana”. La panelista no dudó: “La estoy llamando ahora. Tiene que hacerla, es una forma de protegerse”.

Pocos minutos después, Edith Hermida habló en vivo con el programa. Desde su auto, volviendo de una función teatral en Chacabuco, la conductora confirmó la información: “Sí, en realidad nunca hice la denuncia porque no tuve tiempo y, además, ya es un poco parte de mi vida. Él viene a mi casa, se queda en la esquina, o a veces enfrente. Ya todos mis vecinos saben quién es”.

La conductora confirmó que el hombre frecuenta su domicilio y es reconocido por vecinos y comerciantes de la zona

La sorpresa en el estudio fue inmediata. La conductora le preguntó cómo sabía el acosador dónde vivía. “No sé cómo lo logró”, respondió Hermida. “Al principio me asustó mucho, después me fui acostumbrando. Mis vecinos y los comerciantes de la zona ya lo reconocen. A veces el portero me avisa: ‘Uy, hoy está el loco en la esquina’”, contó con tono entre nervioso y resignado.

Iavícoli, intervino preocupada: “No le estás dando la importancia que tiene el tema, Edith. Esto no es una pavada”. Hermida reconoció que tal vez había subestimado la situación: “Tenés razón, creo que no le estoy dando la importancia que tiene, pero ya me acostumbré a que esté por ahí dando vueltas”.

El relato continuó con más detalles inquietantes. La periodista explicó que el hombre asiste a cada una de sus funciones teatrales: “Va siempre, sobre todo cuando actúo cerca. Una vez me quiso dar un beso de prepo, me corrí rápido. Había una chica del público que lo vio y le dio gracia, pero será que no me hago mucho problema”.

El acosador utiliza mensajes obsesivos y frases religiosas en redes sociales para justificar su conducta hacia Edith Hermida

Tauro insistió nuevamente: “Tenés hijas, Edith. Es un peligro. Tenés que hacer la denuncia cuanto antes”. Hermida respondió, entre risas nerviosas: “Sí, ya me lo dijeron varias veces. Mariela Fernández me lo había sugerido también, pero la verdad es que no lo hice. Lo voy a hacer”.

El acosador se describe en su propio perfil de Instagram como “el señor de señores, rey de reyes, juez mundial”, y utiliza frases religiosas para justificar sus conductas. En la red, mezcla mensajes bíblicos con imágenes intervenidas en las que coloca la cara de la panelista junto a la suya, presentándolos como si fueran una pareja. “Se autodenomina Dios”, comentó Tauro, indignada al leer su biografía.

Antes de finalizar la conversación, Tauro volvió a insistir con el consejo más urgente: “Tenés que protegerte, no se trata solo de vos, tenés hijas. Esto puede escalar”. Hermida asintió y prometió accionar: “Sí, voy a hacer la denuncia, tenés razón”.