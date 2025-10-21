Teleshow

Diego Peretti visitó a Mario Pergolini y recordó su anécdota con uno de los artistas más queridos de la Argentina

El actor mostró su lado más espontáneo y divertido durante la charla con el conductor en Otro día Perdido

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Diego Peretti en Otro día Perdido (El Trece)

El reencuentro con una imagen de la infancia puede despertar recuerdos inesperados. Durante su participación en el programa Otro día perdido, Diego Peretti se sorprendió cuando Mario Pergolini le mostró una fotografía en la que, siendo niño, posaba junto a Martín Karadagián. El actor no tardó en compartir el trasfondo de esa instantánea, que, según sus palabras, posee “una historia muy grande”.

Al referirse al contexto de la imagen, Peretti explicó que fue tomada en la calle San Juan, entre Salta y Lima, en un lugar que tenía salida hacia Canal 13. El actor aportó detalles sobre su actitud en la foto, aclarando con humor: “Yo no me estoy agarrando los huevos, estoy agarrando la punta del asiento, haciéndome el banana”, según relató en diálogo con Otro día perdido.

Diego Peretti revive su infancia
Diego Peretti revive su infancia al descubrir una foto inédita junto a Martín Karadagián

La fotografía, según Peretti, permaneció oculta durante décadas y solo salió a la luz hace aproximadamente cinco años. lo Así reveló el protagonista de Los Simuladores en su visita al creador de Caiga quien caiga, al contar que desde el entorno del histórico Titán hallaron el material.

Al revisar revistas de la época, hallaron la imagen y quisieron confirmar si el niño retratado era efectivamente Peretti. “Esta foto aparece hace unos cinco años, porque me llama alguien allegado a Karadagián, que creo que era la hija, que estaba por escribir una biografía de su padre, y revisando revistas de la época aparece esta foto y quería saber si ése era yo”, concluyó el actor en su conversación con Otro día perdido.

Hermanos, amigos y colegas

Crédito: Gastón Taylor
Crédito: Gastón Taylor

Diego Peretti y Federico D’Elía regresaron al teatro con la comedia “El Jefe del Jefe”, dirigida por Javier Daulte, en el teatro Paseo La Plaza, donde exploran la dinámica laboral y el liderazgo en una oficina. La obra, marca un nuevo encuentro escénico entre ambos actores, quienes mantienen una amistad de más de tres décadas. El vínculo entre Peretti y D’Elía se forjó en los años noventa, cuando coincidieron en el montaje de El enemigo de la clase. Desde entonces, atravesaron juntos éxitos, fracasos y proyectos personales, consolidando una relación que ambos describen como fraternal. “Somos como hermanos. Viste que con el hermano por ahí no te ves, pero el vínculo está. Es eso”, afirmó Peretti en una charla con Teleshow, con la venia de D’Elía: “Siempre hubo algo que nos unía

Diego Peretti y Federico D'Elía
Diego Peretti y Federico D'Elía son amigos hace más de 30 años

La trama de “El Jefe del Jefe” gira en torno a un empresario que nunca reveló ser el dueño de su compañía y contrata a un actor para que lo represente como jefe ante la inminente venta de la empresa. D’Elía interpreta al verdadero jefe encubierto, mientras que Peretti asume el rol del actor contratado. “La obra parece una cosa, pero es otra. Es una mamushka. La historia va abriendo capas, y el espectador va armando ese rompecabezas junto con nosotros”, explica D’Elía.

Peretti agrega: “Hay simulación, omisión, mentira. Todo lo que uno necesita para cumplir un rol… en este caso, en una oficina”. Ambos actores destacan que la confianza y el entendimiento mutuo potencian su trabajo en escena, aunque no consideran indispensable la amistad para lograr buenos resultados profesionales. “No necesariamente tenés que ser amigo para laburar, pero cuanto mejor te llevás, mejor se trabaja. Eso no tengo duda”, sostiene D’Elía. Peretti lo resume: “Rendís mejor”.

Crédito: Gastón Taylor
Crédito: Gastón Taylor

La obra utiliza el humor para abordar temas como el poder, la identidad y las relaciones laborales, evitando los chistes fáciles y apostando por situaciones y diálogos cargados de ironía. “Es una comedia más bien disparatada, de puertas, pero no de chistes fáciles. Es de situaciones”, señala Peretti. En cuanto al liderazgo, D’Elía describe a su personaje como alguien que prefiere pasar desapercibido para mejorar la dinámica del grupo: “Él nunca blanqueó que era el jefe. Siempre fue un empleado más, por una cuestión de dinámica, de cómo hacer que todo funcione mejor”.

Temas Relacionados

Mario PergoliniDiego PerettiOtro día PerdidoEl TreceMartín Karadagián

Últimas Noticias

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

El referente de la cumbia 420 sorprendió a sus seguidores al confirmar el cambio total de su equipo y una denuncia millonaria contra Maxi El Brother, su exmánager

El anuncio de L-Gante tras

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El cantante de una popular banda sorprendió a todos al sumarse al reality culinario, mostrando su estilo único y una gran dosis de humor. Cómo fue su primer desafío

MasterChef Celebrity presentó a la

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La influencer, quien transita su tercer embarazo, protagonizó un descuido durante la celebración del Día de la Madre cuando sus seguidores descubrieron cómo se llamará su bebé en camino

El error de Juana Repetto

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

En Bendita, compartió en vivo la difícil situación que atraviesa con un fanático. Los encuentros incómodos que la pusieron en alerta. Qué le escribió él después de hacer pública su situación

La postura de Edith Hermida

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

El creador de contenido uruguayo de 31 años compartió en una charla con Grego Roselló sus razones personales para evitar relaciones formales

La confesión de Fede Vigevani
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: los

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Conmoción en Córdoba por la muerte súbita de un jugador en un partido amateur

Rigen alertas por tormentas y vientos para la provincia de Buenos Aires y otras regiones: qué pasará en el AMBA

Los docentes universitarios llevarán a cabo hoy otra jornada de protestas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

Comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer que fue encontrada muerta dentro de un tambor en Merlo

INFOBAE AMÉRICA
Volvió a ser delivery para

Volvió a ser delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto: el crimen que sacudió a Uruguay

Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

JD Vance llegó a Israel para supervisar la aplicación del alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Polonia advirtió que podría interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump

El príncipe Andrés tuvo el beneficio de vivir 20 años en el Royal Lodge sin pagar alquiler

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”