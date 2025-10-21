Diego Peretti visitó a Mario Pergolini y recordó su anécdota con uno de los artistas más queridos de la Argentina

Diego Peretti en Otro día Perdido (El Trece)

El reencuentro con una imagen de la infancia puede despertar recuerdos inesperados. Durante su participación en el programa Otro día perdido, Diego Peretti se sorprendió cuando Mario Pergolini le mostró una fotografía en la que, siendo niño, posaba junto a Martín Karadagián. El actor no tardó en compartir el trasfondo de esa instantánea, que, según sus palabras, posee “una historia muy grande”.

Al referirse al contexto de la imagen, Peretti explicó que fue tomada en la calle San Juan, entre Salta y Lima, en un lugar que tenía salida hacia Canal 13. El actor aportó detalles sobre su actitud en la foto, aclarando con humor: “Yo no me estoy agarrando los huevos, estoy agarrando la punta del asiento, haciéndome el banana”, según relató en diálogo con Otro día perdido.

Diego Peretti revive su infancia al descubrir una foto inédita junto a Martín Karadagián

La fotografía, según Peretti, permaneció oculta durante décadas y solo salió a la luz hace aproximadamente cinco años. lo Así reveló el protagonista de Los Simuladores en su visita al creador de Caiga quien caiga, al contar que desde el entorno del histórico Titán hallaron el material.

Al revisar revistas de la época, hallaron la imagen y quisieron confirmar si el niño retratado era efectivamente Peretti. “Esta foto aparece hace unos cinco años, porque me llama alguien allegado a Karadagián, que creo que era la hija, que estaba por escribir una biografía de su padre, y revisando revistas de la época aparece esta foto y quería saber si ése era yo”, concluyó el actor en su conversación con Otro día perdido.

Hermanos, amigos y colegas

Crédito: Gastón Taylor

Diego Peretti y Federico D’Elía regresaron al teatro con la comedia “El Jefe del Jefe”, dirigida por Javier Daulte, en el teatro Paseo La Plaza, donde exploran la dinámica laboral y el liderazgo en una oficina. La obra, marca un nuevo encuentro escénico entre ambos actores, quienes mantienen una amistad de más de tres décadas. El vínculo entre Peretti y D’Elía se forjó en los años noventa, cuando coincidieron en el montaje de El enemigo de la clase. Desde entonces, atravesaron juntos éxitos, fracasos y proyectos personales, consolidando una relación que ambos describen como fraternal. “Somos como hermanos. Viste que con el hermano por ahí no te ves, pero el vínculo está. Es eso”, afirmó Peretti en una charla con Teleshow, con la venia de D’Elía: “Siempre hubo algo que nos unía”

Diego Peretti y Federico D'Elía son amigos hace más de 30 años

La trama de “El Jefe del Jefe” gira en torno a un empresario que nunca reveló ser el dueño de su compañía y contrata a un actor para que lo represente como jefe ante la inminente venta de la empresa. D’Elía interpreta al verdadero jefe encubierto, mientras que Peretti asume el rol del actor contratado. “La obra parece una cosa, pero es otra. Es una mamushka. La historia va abriendo capas, y el espectador va armando ese rompecabezas junto con nosotros”, explica D’Elía.

Peretti agrega: “Hay simulación, omisión, mentira. Todo lo que uno necesita para cumplir un rol… en este caso, en una oficina”. Ambos actores destacan que la confianza y el entendimiento mutuo potencian su trabajo en escena, aunque no consideran indispensable la amistad para lograr buenos resultados profesionales. “No necesariamente tenés que ser amigo para laburar, pero cuanto mejor te llevás, mejor se trabaja. Eso no tengo duda”, sostiene D’Elía. Peretti lo resume: “Rendís mejor”.

Crédito: Gastón Taylor

La obra utiliza el humor para abordar temas como el poder, la identidad y las relaciones laborales, evitando los chistes fáciles y apostando por situaciones y diálogos cargados de ironía. “Es una comedia más bien disparatada, de puertas, pero no de chistes fáciles. Es de situaciones”, señala Peretti. En cuanto al liderazgo, D’Elía describe a su personaje como alguien que prefiere pasar desapercibido para mejorar la dinámica del grupo: “Él nunca blanqueó que era el jefe. Siempre fue un empleado más, por una cuestión de dinámica, de cómo hacer que todo funcione mejor”.