Teleshow

Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

En una entrevista con Martín Garabal, el conductor reflexionó sobre la actualidad de una industria en cambios pemanente

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mario Pergolini habló de su futuro en los medios

El aire de Luzu, el popular canal de streaming, vibró con una confesión inesperada. Mario Pergolini, histórico conductor de la radio y la televisión argentina, visitó el estudio para participar de la programación especial del feriado y, frente a todas las cámaras, sentenció: “No voy a estar más. Yo creo que el streaming se volvió muy joven, hasta 40, por ahí, y no nació un streaming en el que yo le pueda hablar a gente un poco más”.

Martín Garabal y Nico Occhiato, anfitriones del ciclo Edición Especial, recibieron al conductor y no demoraron en preguntarle lo obvio: ¿le gustaría sumarse a Luzu con un programa propio? Pergolini, dueño de una ironía inconfundible, respiró, miró el estudio y disparó su primer dardo: “¿Ustedes programa de música no hacen, así, de música, pero música?”, linkeando con su especialidad. La respuesta de Occhiato fue instantánea —y con guiño a la competencia interna—: sí, el canal tiene Algo de música, conducido por Karina la Princesita.

El gesto de Pergolini fue tajante. “No, no quiero invadir el lugar de la cantante”, comentó. Y entonces indagó sobre los horarios para el año siguiente. La agenda de 2026 todavía es un interrogante y los casilleros vacíos superan a los obvios. El conductor no disimuló en procesar en voz alta: “¿Qué horario? Las tardes las tengo complicadas, si sigo haciendo la tele, a la tarde no puedo”. Se sinceró: “Bueno, lo pienso”.

Mario Pergolini se encuentra actualmente
Mario Pergolini se encuentra actualmente al frente del ciclo Deja que entre el sol, por la señal Vorterix

Ese, en apariencia, fue el preámbulo de un anuncio impensado. El creador de Vorterix se permitió la duda, la introspección y una confesión pública que dejó en silencio a quienes se encontraban con él en el estudio como detrás de cámaras y de la pantalla: “Yo ya estoy grande para el streaming, a mí me parece que hay una edad en que ya no hay que estar”. Sus palabras flotaron en el estudio, mientras admitía: “La verdad es que lo estoy diciendo al aire ahora”. Y fue más allá: “En vivo creo que sí, no voy a estar más”.

¿Resulta posible imaginar la escena argentina del streaming sin la presencia de Mario Pergolini? El propio comunicador ensayó la respuesta mientras desenredaba sus razones. “El streaming se volvió muy joven, hasta 40 años, por ahí, y no nació un streaming en el que yo le pueda hablar a gente un poco más grande. A mí a esta altura me gustaría hacer otra cosa”, reflexionó. El hombre que ideara el streaming desde las últimas épocas de Cuál es? en la vieja radio Rock & Pop y que por las tardes graba su programa para la pantalla de El Trece, en la televisión abierta, dejó en claro que es el momento de reinventarse: “A mí se me acabó eso de ‘hola, qué tal, vengo a charlar un rato’. Quiero hacer otras cosas, y sí, voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a hacer vivos”.

Mario Pergolini tambíen se encuentra
Mario Pergolini tambíen se encuentra conduciendo el ciclo Otro día perdido en El Trece (Captura de video)

El reconocimiento de Pergolini se redondeó con cierta sorpresa, incluso para él mismo: “No puedo creer que lo estoy diciendo en Luzu”, admitió el creador de Vorterix, que en ese entonces estaba al aire en su señal. Martín Garabal, en tono distendido, deslizó entre risas: “Te equivocaste mal”. Pero Pergolini le devolvió el gesto, auténtico: “No, vengo al lugar donde se amplifica lo que uno dice”.

En esa frase final, la sala se cargó de sentido. ¿Quién le habla a los que cruzaron los cuarenta? ¿Quién define los nuevos límites de la conversación en las plataformas digitales? Las preguntas, sin respuesta, quedaron flotando entre el eco del histórico conductor y el bullicio joven de un streaming argentino que, según él, tiene un público cada vez más definido, y en el que —quizá— Mario Pergolini empieza a despedirse y a ceder su espacio.

Temas Relacionados

Mario Pergolini

Últimas Noticias

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La actriz posó en un edificio del casco histórico porteño antes de acudir a la alfombra roja de La noche sin mí, la ópera prima de María Laura Berch y Laura Chiabrando

Un look audaz en un

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina

El influencer recibió el alta a casi un mes de su accidente y con su milagrosa recuperación surgieron todo tipo de versiones

La llamativa frase de Nacho

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

El intérprete brindó una entrevista a un canal de su país en la que se refirió a su presente y a la necesidad de estar repartido entre dos tierras

La revelación de Benjamín Vicuña:

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

El conductor de Luzu analizó su paso por el reality que concluye el próximo lunes y expuso sus condiciones para continuar en el canal

Nico Occhiato habló de su

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La actriz enfrentó a la prensa a la salida del teatro donde protagonizan Rocky, mientras crecen las especulaciones sobre un nuevo amorío en la escena porteña

La reacción de Dai Fernández
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuenta regresiva para un

Cuenta regresiva para un nuevo lanzamiento de SpaceX que podría cambiar las reglas de la exploración espacial

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en el país y su homenaje al argentino que falleció de forma trágica días atrás

Cómo se mueve el único dólar que cotiza en el mercado durante el feriado

Giro en la causa del femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos: qué reveló la autopsia

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un familiar de las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel anunció

El Ejército de Israel anunció la derrota de Hamas y detalló las zonas bajo control militar en la Franja de Gaza

Damien Hirst, Invader y Shepard Fairey revolucionan Londres con una muestra que une arte urbano y provocación

Putin opinó sobre el Nobel de la Paz: “Trump hace mucho para la solución de conflictos”

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

TELESHOW
Un look audaz en un

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez