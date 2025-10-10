Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

Mario Pergolini habló de su futuro en los medios

El aire de Luzu, el popular canal de streaming, vibró con una confesión inesperada. Mario Pergolini, histórico conductor de la radio y la televisión argentina, visitó el estudio para participar de la programación especial del feriado y, frente a todas las cámaras, sentenció: “No voy a estar más. Yo creo que el streaming se volvió muy joven, hasta 40, por ahí, y no nació un streaming en el que yo le pueda hablar a gente un poco más”.

Martín Garabal y Nico Occhiato, anfitriones del ciclo Edición Especial, recibieron al conductor y no demoraron en preguntarle lo obvio: ¿le gustaría sumarse a Luzu con un programa propio? Pergolini, dueño de una ironía inconfundible, respiró, miró el estudio y disparó su primer dardo: “¿Ustedes programa de música no hacen, así, de música, pero música?”, linkeando con su especialidad. La respuesta de Occhiato fue instantánea —y con guiño a la competencia interna—: sí, el canal tiene Algo de música, conducido por Karina la Princesita.

El gesto de Pergolini fue tajante. “No, no quiero invadir el lugar de la cantante”, comentó. Y entonces indagó sobre los horarios para el año siguiente. La agenda de 2026 todavía es un interrogante y los casilleros vacíos superan a los obvios. El conductor no disimuló en procesar en voz alta: “¿Qué horario? Las tardes las tengo complicadas, si sigo haciendo la tele, a la tarde no puedo”. Se sinceró: “Bueno, lo pienso”.

Mario Pergolini se encuentra actualmente al frente del ciclo Deja que entre el sol, por la señal Vorterix

Ese, en apariencia, fue el preámbulo de un anuncio impensado. El creador de Vorterix se permitió la duda, la introspección y una confesión pública que dejó en silencio a quienes se encontraban con él en el estudio como detrás de cámaras y de la pantalla: “Yo ya estoy grande para el streaming, a mí me parece que hay una edad en que ya no hay que estar”. Sus palabras flotaron en el estudio, mientras admitía: “La verdad es que lo estoy diciendo al aire ahora”. Y fue más allá: “En vivo creo que sí, no voy a estar más”.

¿Resulta posible imaginar la escena argentina del streaming sin la presencia de Mario Pergolini? El propio comunicador ensayó la respuesta mientras desenredaba sus razones. “El streaming se volvió muy joven, hasta 40 años, por ahí, y no nació un streaming en el que yo le pueda hablar a gente un poco más grande. A mí a esta altura me gustaría hacer otra cosa”, reflexionó. El hombre que ideara el streaming desde las últimas épocas de Cuál es? en la vieja radio Rock & Pop y que por las tardes graba su programa para la pantalla de El Trece, en la televisión abierta, dejó en claro que es el momento de reinventarse: “A mí se me acabó eso de ‘hola, qué tal, vengo a charlar un rato’. Quiero hacer otras cosas, y sí, voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a hacer vivos”.

Mario Pergolini tambíen se encuentra conduciendo el ciclo Otro día perdido en El Trece (Captura de video)

El reconocimiento de Pergolini se redondeó con cierta sorpresa, incluso para él mismo: “No puedo creer que lo estoy diciendo en Luzu”, admitió el creador de Vorterix, que en ese entonces estaba al aire en su señal. Martín Garabal, en tono distendido, deslizó entre risas: “Te equivocaste mal”. Pero Pergolini le devolvió el gesto, auténtico: “No, vengo al lugar donde se amplifica lo que uno dice”.

En esa frase final, la sala se cargó de sentido. ¿Quién le habla a los que cruzaron los cuarenta? ¿Quién define los nuevos límites de la conversación en las plataformas digitales? Las preguntas, sin respuesta, quedaron flotando entre el eco del histórico conductor y el bullicio joven de un streaming argentino que, según él, tiene un público cada vez más definido, y en el que —quizá— Mario Pergolini empieza a despedirse y a ceder su espacio.