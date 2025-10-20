Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia

El desopilante challenge familiar entre Mirtha Legrand y Juana Viale que reveló secretos inesperados (Video: Instagram)

En un alto en las grabaciones de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, la mesa se convirtió en el escenario de un challenge familiar tan espontáneo como revelador.

Así, Juana compartió a través de sus historias de Instagram una escena muy divertida y reveladora de su familia. Ambas decidieron participar de una dinámica que puso a prueba su complicidad y dejó al descubierto secretos y percepciones sobre los roles femeninos en la familia Legrand-Tinayre-Viale. Con cartelitos con los rostros de los integrantes de su grupo en mano y la guía de una locutora fuera de cámara, abuela y nieta respondieron a una serie de preguntas que, entre risas y gestos cómplices, expusieron tanto sus coincidencias como sus diferencias generacionales.

El challenge comenzó con una pregunta directa: “¿Cuál de las tres madres es la más protectora de la familia?”. Mirtha, sin dudar, se eligió a sí misma, pero Juana optó por Marcela. La tendencia se repitió cuando se consultó quién siempre busca sacar la foto familiar y quién hace los mejores regalos; en ambas, la conductora se adjudicó el protagonismo, pero la nieta levantó la cara de su madre. Al abordar la cocina, abuela y nieta coincidieron en señalar a Marcela Tinayre, como la mejor cocinera del clan. En cuanto a los consejos de amor, la elegida fue Juana, a quien la abuela reconoció como la más acertada en cuestiones sentimentales. Pero para la actriz, la mejor consejera era legendaria conductora de las mesazas.

Mirtha Legrand y Juana Viale se animaron a un entretenido intercambio de preguntas y respuestas sobre su familia: las respuestas

El ambiente se distendió aún más cuando la locutora preguntó quién consiente más a la familia y quién organiza los encuentros familiares, respuestas que recayeron nuevamente en Marcela, aunque Juana también sumó a Chiquita.

Acto seguido, al abordar el tema de quién hace los mejores regalos, Mirtha se nombró a si misma, pero Juana se decidió por su mamá. A la hora de decidir quién organiza mejor los encuentros familiares, tampoco coincidieron. Mirtha dijo que su hija Marcela, mientras que Juana se mencionó a si misma.

El momento más divertido surgió al indagar sobre la actividad en el grupo de WhatsApp familiar. “¿Quién manda más mensajes al grupo?“, consultó la locutora. Juana, entre risas y con una expresión de resignación, no dudó en señalar a su abuela: “Mirtha, todo el tiempo”, lo que provocó carcajadas en la mesa y evidenció la energía inagotable de la conductora, incluso en la vida digital.

Juana Viale confesó intimidades familiares junto a su abuela Mirtha Legrand en un divertido challenge

A lo largo del challenge, la falta de coincidencia en las respuestas resaltó la autenticidad de cada una y la riqueza de sus vínculos. Las diferencias generacionales se manifestaron en las elecciones, pero la complicidad y el afecto dominaron la escena. El intercambio de miradas, los comentarios espontáneos y el tono lúdico convirtieron el juego en una radiografía íntima de la familia, donde cada integrante ocupa un lugar único y valorado.

Al finalizar la dinámica, Mirtha envió un mensaje a todas las madres, extendiendo su saludo no solo a quienes ejercen ese rol de manera tradicional, sino también a quienes lo hacen desde otros lugares. “Que disfruten de la vida, que es maravilloso”, expresó, subrayando la importancia de celebrar y valorar cada momento.

La vitalidad de Chiquita, lejos de limitarse al ámbito televisivo, se refleja en su intensa agenda social y cultural. A sus 98 años, la conductora relató una de sus jornadas más exigentes de las últimas semanas: una tarde en el Teatro Colón para disfrutar de la bailarina Marianela Núñez, seguida de una noche en el Gran Rex para asistir al recital de Soledad Pastorutti. “Salí de mi casa a las cuatro de la tarde, volví a las once de la noche. Fresca como una lechuga”, relató, provocando la admiración de sus invitados. Consultada sobre el secreto de su energía, Mirtha fue contundente: “Porque me da placer lo que voy a ver. Porque me gusta, porque estoy encantada, porque es un esfuerzo que vale la pena”.

Las palabras de Mirtha Legrand a Soledad Pastorutti en medio del show en el Gran Rex

Durante el espectáculo de Soledad Pastorutti, la cantante descendió del escenario para homenajear a Mirtha y agradecerle su presencia, reconociendo el esfuerzo que implicó su asistencia tras una jornada tan intensa. En tono de broma, la conductora respondió: “No estoy cansada, no tengo sueño, tengo hambre nada más”, desatando las risas del público y de la propia artista, quien le ofreció todo lo disponible en el camarín.

La admiración hacia Mirtha se hizo sentir no solo en el público, sino también entre las figuras presentes. Soledad Pastorutti, al celebrar su cumpleaños número 45, recibió un elogio de la conductora: “¿Cuarenta y cinco? Parecés de veinte”. La cantante, lejos de quedarse atrás, le devolvió el cumplido: “Y vos ni te cuento, parecés de veinte también. Sos un caso único en el mundo, sos una mujer increíble”.

Así, la noche dejó en claro que la energía y el carisma de Mirtha Legrand siguen siendo fuente de inspiración y asombro. Su capacidad para disfrutar de la vida, su sentido del humor y la huella que ha dejado en generaciones de artistas y espectadores consolidan su lugar como referente indiscutido de la cultura argentina.