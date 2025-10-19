Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Ante las versiones de romance entre Facundo Pieres y Gabriela Sari, Zaira Nara fue comparada físicamente con la actriz (SQP – América)

Desde hace algunos días, el nombre de Gabriela Sari volvió a ocupar titulares y espacios de chimentos, pero no por cuestiones profesionales, sino por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Pieres. El reconocido polista y la actriz se convirtieron en el centro de las miradas luego de que trascendiera, en el ciclo SQP (América) conducido por Yanina Latorre, que estarían comenzando una relación. La noticia sorprendió, especialmente, porque llegó rápidamente a oídos de Zaira Nara, expareja de Pieres y quien se vio comparada con ella.

La primera reacción pública sobre el tema llegó de la mano de Zaira, quien no solo no esquivó el tema, sino que fiel a su estilo, lo abordó con frescura y humor. Invitada a SQP, la modelo y empresaria fue consultada por Latorre acerca de los rumores y, lejos de ofenderse, no dudó en bromear sobre las imágenes que circulaban. “En la foto que pusieron en tu programa, con Gabi parecemos dos almas gemelas. Somos iguales. Pero no es que él se buscó a alguien parecida a mí, eso es horrible decirlo, porque si terminan en una relación, no da que uno diga eso”, aclaró entre risas, desdramatizando toda posibilidad de conflicto y dejando bien en claro que no tiene problemas con la actriz ni con Pieres.

En la misma sintonía relajada, Zaira fue categórica respecto de sus sentimientos. “Yo quiero que él sea feliz. No tengo ni idea si están juntos, pero si lo está, le deseo lo mejor”, aseguró ante el panel, cortando de cuajo cualquier idea de rencor o de intenciones de reconquista. Cuando Yanina, siempre punzante, le preguntó si le gustaría volver con Pieres, Zaira no dudó en contestarle frente a la cámara. “No, estoy muy bien así”, sostuvo con seguridad. Incluso ante la sugerencia de que Facundo aun intentaría contactarla, la conductora fue clara y descontracturada: “Basta. Tenemos un buen vínculo, hay comunicación, pero no pasó nada malo entre nosotros. Fue una decisión de la vida”.

La modelo y el polista mantuvieron su noviazgo hasta comienzos de este año (Instagram)

El origen del rumor había sido un segmento del mismo ciclo de Latorre, donde la periodista y su equipo detallaron cómo habría comenzado la supuesta historia entre el polista y Sari. La crónica sumó ingredientes de misterio y guiño nocturno: una noche entre miradas en Gardiner, ‘me gusta’ en redes y un encuentro en el clásico boliche Tequila, donde ambos se habrían marchado juntos. “Él es deportista, tiene hijos, tuvo novias famosas, le encantan las famosas, es mujeriego y no vive en la Argentina, sino que va y viene, y es polista”, describió Latorre sobre Facundo, antes de detallar quién era la actriz en cuestión: “Es actriz, es talentosa. No estuvo en ningún reality show, es cero mediática, se separó hace poco después de muchos años de pareja, tiene una hija y está haciendo teatro”.

La narración profundizó, sumando más datos sobre la supuesta conexión: “Se conocieron en Gardiner, se miraron toda la noche. Ella lo vio, le pareció fachero, llegó a la casa y le clavó un like, no se seguían ni nada y él le empezó a hablar. Hasta que se encontraron en Tequila y se fueron juntos. Disimulan, pero son medios… Van a los mismos lugares, entran por separado, se van por separado y pernoctan en un departamento que él tiene”, relató la conductora, dando a entender una estrategia de discreción sostenida por ambos.

El asunto volvió a tomar fuerza horas más tarde, cuando Gabriela visitó el piso de Pasó en América (América), y la conductora Sabrina Rojas no dejó pasar la oportunidad de ir directo al interrogante. “En SQP, Yanina Latorre dijo que la actriz está saliendo con Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?”, lanzó frente a cámaras.

Gabriela Sari habló de los rumores de romance con Facundo Pieres (Pasó en América - América)

Fiel a su bajo perfil y sin entrar en ninguna polémica, Sari fue tajante: “Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda”. Así, prefirió aclarar que, si bien comparte círculos y espacios con el polista, la situación no pasa de ahí y que, por ahora, no hay romance formal ni nada que esconder, aunque tampoco nada que “anunciar”.

A pesar de las desmentidas y los intentos de bajarle el tono, la historia no dejó de dominar la agenda mediática y la atención de fans y curiosos, que esperan saber si entre Sari y Pieres nació un nuevo romance o si solo se trata, por ahora, de buena onda y coincidencias en la noche porteña. Por el momento, tanto ella como Nara eligieron la paz y la madurez, apostando a la cordialidad y dejando que el tiempo y los protagonistas sean quienes definan, finalmente, en qué queda este rumor del momento.