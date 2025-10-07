Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Gabriela Sari habló de su relación con Facundo Pieres (Video: América TV-Pasó en América)

Gabriela Sari, actriz y expareja de Rulo Schijman, se convirtió en el centro de rumores amorosos tras ser vinculada en las últimas horas con Facundo Pieres, el polista conocido por sus romances con figuras del espectáculo y por su reciente separación de Zaira Nara. La noticia se disparó luego de que Yanina Latorre revelara detalles del presunto vínculo en su programa SQP (América), donde mencionó una noche de miradas en Gardiner, likes en redes y un presunto encuentro en el boliche Tequila, del que ambos se habrían marchado juntos.

“Él es deportista, tiene hijos, tuvo novias famosas, le encantan las famosas, es mujeriego y no vive en la Argentina, sino que va y viene, y es polista”, aseguró la conductora, antes de revelar su nombre y agregar: “Es actriz, es talentosa. No estuvo en ningún reality show, es cero mediática, se separó hace poco después de muchos años de pareja, tiene una hija y está haciendo teatro”.

Finalmente, Yanina detalló cómo habría surgido la conexión: “Se conocieron en Gardiner, se miraron toda la noche. Ella lo vio, le pareció fachero, llegó a la casa y le clavó un like, no se seguían ni nada y él le empezó a hablar. Hasta que se encontraron en Tequila y se fueron juntos. Disimulan, pero son medios… Van a los mismos lugares, entran por separado, se van por separado y pernoctan en un departamento que él tiene”.

Gabriela dejó en claro que no está iniciando una relación con Pieres

Tan solo unas horas más tarde, Sari estuvo como panelista invitada en Pasó en América (América) y Sabrina Rojas, la conductora del ciclo, no dejó pasar el tema. “En SQP Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?”, le preguntó Rojas sin rodeos.

Gabriela fue directa: “Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda”.

Cuando Rojas quiso ahondar, dejó en claro: “Yo quiero aclarar que no estuve con él, sí lo saludé. ¿A vos te parece buen mozo?”. Sari respondió sin vueltas: “Es fachero, sí”. Ante la pregunta de si saldría con él, la actriz aclaró: “No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailás con personas”. Sobre otro rumor que señalaba que se fue con él de una fiesta en Moscú, Gabriela puntualizó: “Fui a la fiesta, pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas”.

Sabrina Rojas desminitó los rumores que la vinculaban a Facundo Pieres

Tan solo unas semanas atrás, el ex de Nara era vinculado sentimentalmente con nada más ni menos que Sabrina Rojas, quien otra vez fue la encargada de desterrar los rumores. Todo comenzó con una serie de mensajes que le envió Rojas a Estefi Berardi en Los Profesionales de Siempre (Canal Nueve). “Me dice que le llegó la noticia. ‘Estefi, no vi lo que están diciendo, pero me mandaron una captura del televisor. Te quería aclarar que jamás hubo chape ni nada parecido’”, leyó la panelista al aire del programa que conduce Florencia de la V.

Esto generó un debate en el piso, lo que llevó a Sabrina a levantar el teléfono, llamar al programa y aclarar en vivo la situación que la tuvo como protagonista el sábado por la noche. “Chicos, me voy a descompensar. No fue nada, ¿sabes qué me sucede? Es verdad que estoy en un buen momento, eso no te lo voy a negar", señaló sin rodeos, antes de hacer referencia a uno de sus últimos escándalos mediáticos.

“Ya me fumé un garroncito con Nico González, divino, amoroso, pero que nada sucedió. Miente, miente que algo quedará“, comenzó diciendo en la llamada involucrando al futbolista de la selección argentina.Y de acuerdo a sus palabras, lo mismo ocurre con el polista.

“No lo conozco. En el boliche yo saludo a mucha gente, personas a las que no quiero involucrar. Es muy chiquito e inevitablemente te cruzás y hablás”. Esto generó la consulta de Flor acerca de cuál fue el tema de conversación y la conductora de Pasó en América aclaró: “Ni sé de qué hablamos, pero más allá de eso lo que me da pudor que no quiero que nadie crea que soy yo la que puede filtrar una info”.