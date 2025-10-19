Mirtha Legrand sorprendió en su programa con un vestido de escote redondo, hombros armados y bordados artesanales

El look aguamarina de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand dio cátedra de elegancia en la última emisión de su programa La noche de Mirtha (El Trece), donde deslumbró a la audiencia al lucir un impactante vestido largo confeccionado en crepe y tul bordado color aquamarina. La pieza, creación de Iara, uno de sus diseñadores de confianza, se destacó en pantalla por su sofisticación, detalles artesanales y una silueta impecable que volvió a posicionar a la conductora como un ícono indiscutido del glamour en la televisión argentina.

El vestido combinó una base de crepe aquamarina de textura opaca y peso ligero que permitía un movimiento fluido en cada desplazamiento de Mirtha. Por encima, el tul del mismo tono formó una delicada capa transparente, especialmente notable en las mangas largas y los hombros suavemente abullonados. Este tul bordado fue el protagonista: motivos de hojas y ramajes realizados a mano recorrieron todo el diseño, integrando minuciosos hilos al tono con la incorporación estratégica de pequeños cristales que aportaron destellos sutiles, especialmente bajo las luces del estudio televisivo.

La parte superior del vestido se definió con un escote cerrado y redondeado que enmarcó el rostro de La Chiqui, sumando un aire clásico y sofisticado. Los hombros, estructurados y con una leve elevación, remitieron a la tradición de la alta costura y a la presencia elegante de la conductora. Las mangas, de largo completo y sin forro, permitieron lucir la piel de manera sutil, envolviéndola en transparencias y bordados continuos que resaltaron lo artesanal del trabajo.

Tela de crep y con tul bordado, Mirtha se lució en la nueva emisión de su programa (Foto: Prensa El TRECE)

El cuerpo del vestido, totalmente forrado en crepe, abrazó la silueta sin marcar excesivamente la figura, garantizando comodidad y distinción a la vez. El bajo, ligeramente acampanado, sumó dinamismo y movimiento elegante a cada paso. El bordado a mano —con una combinación de puntadas planas, relieves, micro lentejuelas y diminutas perlas— generó una textura visible y un brillo tenue, ideal para la atmósfera sofisticada y la escenografía azul y oro del set.

Mirtha completó su look con su característico peinado suelto, maquillaje luminoso que realzó sus facciones y un esmalte coral en las uñas como guiño a su identidad personal. Los complementos se mantuvieron sobrios: anillos y pendientes pequeños en tonos dorados, permitiendo que el vestido de Iara fuera el absoluto protagonista de la noche.

La elección de esta pieza y el sello inconfundible del diseñador de confianza confirmaron, una vez más, el compromiso de Legrand con la moda argentina de calidad y la vigencia de su estilo sofisticado. Así, Mirtha reafirmó su lugar como referente indiscutible del glamour en la pantalla, auténtica embajadora de la alta costura nacional y ejemplo de cómo los detalles y los acabados artesanales permanecen en el centro de todas las miradas.

Mirtha volvió a apostar por un vestido de Iara en color aguamarina (Foto: Prensa El Trece)

La noche del sábado se vistió de elegancia a las 21:30, cuando La noche de Mirtha abrió sus puertas a destacados referentes de la agenda nacional. En esa emisión, la diva recibió a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por CABA por La Libertad Avanza, quien analizó la coyuntura política y compartió su mirada sobre el presente argentino. A su lado se sentó Diego Santilli, que encabezó la lista de diputados nacionales para la provincia de Buenos Aires en el mismo espacio y abordó los desafíos electorales recientes tras la baja de José Luis Espert.

La mesa también contó con la participación de Carolina Amoroso, periodista de Infobae en Vivo y escritora, quien, tras haber sido madre por primera vez en septiembre, relató cómo la experiencia de la maternidad enriqueció su visión profesional y personal. El cuarto invitado fue el médico cardiólogo y divulgador Jorge Tartaglione, quien llevó consejos sobre prevención y bienestar cardíaco, aportando una perspectiva de salud indispensable en la actualidad.