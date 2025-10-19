Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”

Carolina Amoroso presentó a su bebé por primera vez en el programa de Mirtha Legrand: "Rompí un record" (Video: La mesa de Mirtha Legrand, El Trece)

El ingreso de Vicente, el hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini, a la mesa de Mirtha Legrand marcó un momento inédito y emotivo en la televisión argentina. La periodista, reconocida por su labor en el ámbito internacional, presentó por primera vez en un programa a su primer hijo, de apenas un mes y medio, generando una escena que combinó ternura, sorpresa y celebración tanto en el estudio como entre los televidentes. La propia conductora expresó su asombro y alegría: “Es el bebé más chiquito que ha venido a mi mesa”, mientras Amoroso bromeó sobre el récord alcanzado en el ciclo, aludiendo al carácter histórico de la visita.

El encuentro transcurrió en un clima distendido y familiar. Tras la tradicional presentación del menú, Legrand preguntó por el pequeño, a lo que Amoroso respondió que Vicente “estaba esperando conocerla”. La periodista compartió detalles sobre el apodo cariñoso que le da a su hijo, el Chiqui, y relató entre risas cómo el bebé recibe regalos a diario, lo que motivó la ocurrencia. La aparición de Vicente en brazos de su madre, luego del único corte del programa, fue recibida con entusiasmo por la conductora, quien celebró la llegada del invitado más joven en la historia de su mesa. Amoroso explicó el significado del nombre de su hijo: “Es el que vence”, y detalló que el pequeño nació con un peso de cuatro kilos, una característica que, según ella, lo asemeja a su padre.

Carolina Amoroso llevó en sus brazos a su bebé de un mes y medio a la mesa de Mirtha Legrand (El Trece)

El nacimiento de Vicente, el 10 de septiembre, representó el inicio de una nueva etapa para Amoroso y su esposo, Guido Covini, quienes se convirtieron en padres por primera vez casi un año y medio después de casarse. Cuatro días después del parto, la periodista compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción: “Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”. Acompañó sus palabras con un álbum de fotos y agradecimientos al equipo médico, familiares y amigos, describiendo el paso “de la panza a los brazos” como la concreción de un sueño largamente esperado. En una comunicación con sus compañeros de trabajo de Infobae en Vivo, Amoroso mostró la primera imagen de Vicente, quien dormía en brazos de su padre, y describió al bebé como “un bebotón de 4 kilos”, bromeando sobre la ropa de recién nacido que ya le quedaba pequeña.

Carolina Amoroso disfrutó de la mesa de Mirtha Legrand junto a su bebé recién nacido, Vicente (Instagram)

La experiencia de la maternidad primeriza se reflejó en cada testimonio de la comunicadora. Carolina relató que el parto fue intenso, pero destacó el acompañamiento del equipo médico y de su esposo, a quien consideró parte fundamental del proceso. Compartió que la noticia del nacimiento llenó de alegría a toda la familia y que, poco a poco, los allegados irían conociendo a Vicente. Entre las anécdotas, Amoroso reveló que su hijo replicó fuera del vientre la misma dinámica que tenía durante el embarazo: se mantiene activo por las noches, lo que ella describió con humor como un “mecanismo de rockero”. La periodista también transmitió la intensidad de las primeras horas junto a su hijo, señalando que el vínculo se forja en medio del cansancio y la alegría, y que Vicente permanece muy cerca de ella.

En su relato, Amoroso subrayó la importancia del apoyo profesional, especialmente de las puericultoras, a quienes definió como “gente angelada”. Reconoció que, al ser madre por primera vez, muchas situaciones le resultaban desconocidas, pero valoró la contención y orientación recibidas, especialmente en los momentos de incertidumbre propios de los primeros días con un recién nacido.

El hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini nació el 10 de septiembre, a un año y medio de la boda de la pareja (Instagram)

El entorno familiar vive este acontecimiento como una celebración continua, en la que el aprendizaje y la adaptación se suman a la alegría de la llegada de Vicente. El pequeño, con su peso notable y su carácter nocturno, se ha convertido en el centro de la vida de la pareja, quienes inician juntos una etapa marcada por el amor, el desvelo y los descubrimientos cotidianos.