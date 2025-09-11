Teleshow

Carolina Amoroso mostró por primera vez a su hijo Vicente: “¡Es un bebotón de 4 kilos!”

La periodista compartió con el equipo de Infobae en Vivo la felicidad por convertirse en mamá. La compañía de su marido Guido Covini y los detalles del parto que cambió sus vidas para siempre

Martina Cortés

Por Martina Cortés

El miércoles por la tarde, Carolina Amoroso se convirtió en mamá por primera vez y la noticia desbordó de alegría a su familia. El nacimiento de Vicente, su hijo junto a Guido Covini, marcó el comienzo de una nueva etapa, llena de emoción y desafíos compartidos. Tal como había adelantado la periodista en un mensaje a Teleshow, el hogar se llenó de ilusión, ternura y expectativas. Y a poco de dar a luz, Carolina decidió mostrar la primera imagen de su hijo, en una comunicación especial con sus compañeros de Infobae en vivo.

Desde la clínica, y a través de una llamada telefónica, la periodista compartió al aire una postal íntima: el pequeño Vicente dormía plácidamente en los brazos de su papá. “Es muy lindo todo. Es espectacular, lo más lindo que hay. Es gordito, así que le metimos mucho y salió. Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses”, expresó Amoroso, entre risas y emoción, en diálogo con Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffet, Ramón Indart y Maru Duffaurd, sus compañeros en el canal de streaming hasta que la licencia por maternidad la obligó a dejar por un tiempo su lugar.

En el estudio, las felicitaciones no cesaban. Cuando le preguntaron por su propio estado, la conductora respondió con sinceridad y gratitud: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes, el equipo que me atendió fue espectacular. Desde el médico a la partera, todo, hicimos un equipo, fueron varias horas, pero acá está con nosotros. Y Guido, que fue parte del médico también. Se puso la diez, ayer también a la noche. Así que estamos muy bien”. En cada palabra, Carolina transmitía la fuerza de ese lazo familiar que se reforzó en la experiencia del parto.

Caro Amoroso compartió la foto
Caro Amoroso compartió la foto de su hijo con sus compañeros de Infobae en Vivo: Gonzalo Sánchez, Maru Duffaurd, Ramón Indart y Cecilia Bouffet (Captura Infobae en vivo)

La periodista relató detalles personales del proceso, desde el primer anuncio a sus padres hasta el modo en que la familia irá conociendo al nuevo integrante: “Fue bastante largo todo, primero le dijimos a mis padres. Pero de a poquito van a ir conociendo a Vicente. En algún momento, cuando sea oportuno, irán visitándolo”.

En el aire, la flamante mamá reveló una divertida coincidencia entre la vida intrauterina de Vicente y sus primeros días en el mundo: “Salió todo perfecto y Vicente replicó la dinámica cuando estaba en la pancita. Él se movía mucho de noche, no tanto a la mañana, como que su mecanismo es el de un rockero. Le encanta la noche”. Así, entre anécdotas y simpatía, la periodista permitió conocer esas primeras pinceladas de la personalidad de su hijo.

El relato se cargó de emoción cuando describió las primeras horas de la maternidad: “Es espectacular, son procesos bastantes largos… Estuve toda la noche súper energética, como un disparo, un dolor que al toque se te olvida. A él aún lo tengo prendido porque no me suelta. Estamos pegaditos”, señaló con emoción sobre ese lazo entre madre e hijo que se teje intensamente en estos primeros momentos, bordeando entre el cansancio, la alegría y la adaptación.

El miércoles por la tarde,
El miércoles por la tarde, la periodista le dio la bienvenida a su primer hijo (Instagram)

Atenta al aprendizaje que implica la llegada de un primer hijo, la periodista destacó y agradeció la labor de quienes la acompañaron en este proceso, en especial a las puericultoras: ”No entendía la diferencia de nada de ese universo. Es gente angelada porque cuando llegue el momento en que diga: ‘¿Qué hago? ¿Qué es?’. Me van a decir ‘tranquila, son cólicos’’”, compartió Carolina, reconociendo la importancia de sentirse contenida y orientada por profesionales en ese terreno para ella desconocido.

En el entorno familiar, todo es celebración y aprendizajes que se irán sumando día a día. Vicente, con sus cuatro kilos y espíritu nocturno, ya ocupa el centro de la escena. Amoroso y Covini comienzan una aventura distinta, colmada de amor, desvelo y descubrimientos.

La historia de Carolina y el nacimiento de Vicente se convierte así en una postal de felicidad, nervios y ternura, donde la periodista logra transmitir, aun a la distancia y a través de un teléfono, esa mezcla única de sorpresa y plenitud que solo trae el primer hijo. El futuro asoma cargado de desafíos y abrazos. Por ahora, madre e hijo disfrutan de las primeras horas, juntos, en el arranque de una vida por descubrir.

