Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

A dos semanas de convertirse en madre, y haber dado a luz a su primer hijo, Carolina Amoroso disfruta de una de las etapas más emocionantes de su vida. Entre fotos, mensajes y muestras de cariño, la periodista comparte con sus seres queridos, y fieles seguidores, el paso a paso de su maternidad. En ese marco, en las últimas horas, la figura de la televisión mostró los regalos que había recibido de parte de sus colegas por la llegada de su pequeño Vicente.

Así las cosas, la periodista especializada en temas internacionales compartió públicamente el aluvión de muestras de afecto y obsequios que recibió. Uno de los grupos más activos fue el de sus compañeros de televisión, lugar en el que Amoroso desempeña roles centrales. “Quiero agradecer mucho por el cariño recibido. Acá estamos los tres muy bien. Estamos muy felices con Vicente. Gracias por el cariño”, expresó la periodista, en uno de los mensajes que difundió para sus casi 300 mil seguidores y colegas.

Carolina Amoroso compartió su alegría por los regalos que recibió de sus amigos periodistas

La lista de regalos incluyó presentes para todas las etapas del bebé. Florencia Barragán, Sofía Terrile, Nico Singer, Ignacio González Prieto, Sofía Kotler y Dominique Metzger, entre otros colegas, enviaron ropa de verano, zapatitos, juguetes y medias. “Me mandaron ropita para Vicente, ropita de verano, zapatitos, juguetitos, medias, que nos vienen bárbaro... ¡De todo! Todo nos viene bárbaro”, relató Amoroso en un video compartido en redes.

No solo el recién nacido fue destinatario de atenciones. Los flamantes padres también recibieron presentes, según relató la periodista. “Pensando en los papás, y esto es muy importante... Pensaron muy bien mis compañeros. Nos han stockeado de chocolates. Serán debidamente disfrutados por esta mamá”, afirmó Amoroso mientras mostraba los obsequios en cámara. El nacimiento de Vicente marca un momento especial en la vida de uno de los rostros más conocidos de la actualidad informativa en Argentina. La periodista forma parte de la conducción de Está Pasando, ciclo que lidera dentro de la programación de TN. Los mensajes y muestras de afecto llegaron tanto de sus colegas diarios como de figuras de otros espacios periodístico

Embarazada de 8 meses, Caro Amoroso celebró sus 40 años en compañía de su familia (Candela Teicheira)

La periodista y conductora Carolina Amoroso atraviesa una etapa de alegría con el nacimiento de su primer hijo, Vicente, quien llegó al mundo el 10 de septiembre. La noticia fue confirmada por la propia Amoroso a través de sus redes sociales, luego de acomodarse a la nueva rutina junto a su esposo, Guido Covini, y su hijo recién nacido.

Amoroso celebró la llegada de Vicente con emotivas publicaciones. “Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”, afirmó en sus redes sociales, donde agradeció al equipo médico, amistades y familia, y destacó especialmente el apoyo del abuelo, “que nos ayudó con el amor de abuelo y la experiencia de obstetra”. En otra publicación, compartió: “De la panza a los brazos. Del deseo al encuentro. Bienvenido, Vicente. Gracias por 9 meses mágicos y por ser nuestro mejor sueño”, acompañando las palabras con imágenes de la intimidad familiar en la clínica y retratos del embarazo.

Carolina Amoroso y su marido, Guido Covini, junto a Vicente

Las primeras horas tras el nacimiento estuvieron marcadas por la emoción colectiva. Amoroso compartió una fotografía de su hijo a sus colegas de Infobae en plena transmisión en vivo, lo que generó un momento de cercanía en el estudio, de acuerdo a la cobertura del medio. La periodista participó vía telefónica desde la clínica, ofreciendo una escena privada donde “Vicente dormía en los brazos de su padre”. En diálogo con Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffet, Ramón Indart y Maru Duffaurd, la conductora explicó: “Es muy lindo todo. Es espectacular, lo más lindo que hay. Es gordito, así que le metimos mucho y salió. Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses”, relató, provocando sonrisas y mensajes de afecto entre sus compañeros de streaming.

En cuanto a la experiencia del parto, Amoroso detalló: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes, el equipo que me atendió fue espectacular. Desde el médico a la partera, todo, hicimos un equipo, fueron varias horas, pero acá está con nosotros. Y Guido, que fue parte del médico también. Se puso la diez, ayer también a la noche. Así que estamos muy bien”.