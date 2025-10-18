Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann

Para su cumpleaños, la familia de Indiana ordenó una torta red velvet

Este sábado, en una íntima reunión familiar, Indiana Cubero festejó su cumpleaños número 17. La adolescente eligió celebrar este día en la tranquilidad de su hogar, rodeado por sus hermanas, su mamá y su esposo, Manu Urcera. En ese marco, Nicole Neumann compartió imágenes del detrás de escena y expresó todo su amor por su pequeña con un tierno posteo.

Indiana Cubero celebró su cumpleaños número 17 en una íntima reunión familiar junto a Nicole Neumann y sus hermanas (Instagram)

Nicole Neumann compartió imágenes del festejo y dedicó un emotivo mensaje a su hija en redes sociales (Instagram)

Desde temprano, la hija de Nicole comenzó a repostear los mensajes de cariño que recibía en redes sociales. Entre los saludos que recibió la joven se destacaron las palabras que compartieron sus hermanas: “Cumple ella, te adoro” y “Feliz cumple te amo”, acompañadas por fotografías de la infancia en la que aparecen juntas. Por su parte, su tía Gegé Neumann expresó: “Feliz cumple Indiana Cubero. Te amo mucho linda, que seas siempre feliz”, mientras que Sole Cubero sumó: “Feliz cumple amor mío, te amo”. El esposo de Nicole, Manu Urcera, también dedicó un mensaje: “Feliz cumple Indiana Cubero”, junto a una foto en la que posan ambos.

Mientras tanto, Neumann utilizó sus redes sociales para documentar el paso a paso del festejo. En su primera story, la modelo mostró la torta que había pedido para este día tan especial. “Baby libra”, se leía en la parte superior del postre, en referencia al signo zodiacal de la joven. Momentos después, la familia había procedido a cortar y repartir las porciones. “Red velvet, su favorita”, escribió la influencer, revelando los gustos de su hija.

Indiana Cubero junto a sus hermanas en su festejo por sus 17 años (Instagram)

Indiana posó junto a su madre Nicole en su cumpleaños (Instagram)

Justamente, parece que la torta fue del agrado de todos, ya que tiempo después, Nicole compartió una foto en la que mostraba lo poco que quedaba del postre. “Se devoró”, escribió junto a una foto. Para cerrar este momento, Neumann publicó un carrusel de imágenes en su perfil, reflejando la alegría de este día en familia. “Feliz cumple Indiana, felices 17, ¿en qué momento pasó tanto el tiempo? Que seas siempre muy feliz. Te amo, mamá”, escribió junto a emojis de festejo y un corazón violeta.

En el marco del festejo, uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de su abuela, oriunda de Mar del Plata, que mantiene una relación cercana con la adolescente. Desde las primeras horas del día, Indiana comenzó a compartir en sus historias las publicaciones y dedicatorias enviadas por sus hermanas Allegra, de 14 años, y Sienna, de 11, sus amigas y sus tías Gegé Neumann y Sole Cubero, además de otros familiares.

En su publicación, la mujer expresaba sus sentimientos por su nieta: “Felices 17 años Indiana, amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre y sepas que la abu va a estar cuando la necesites, te amo infinito”. En esa misma línea, Indiana respondió: “Te amo abue”.

Indiana junto a su hermano, Luca Cubero (Instagram)

Entre las diversas muestras de afecto, la joven destacó que el texto de la abuela Ángela ocupó un lugar especial, ya que ambas comparten un vínculo forjado en la ciudad atlántica y fortalecido después de la muerte de Carlos Cubero, esposo de Ángela y abuelo paterno de Indiana.

Tras el fallecimiento de su marido, Ángela permaneció una temporada en la vivienda de Fabián Cubero y Mica Viciconte en Buenos Aires, rodeada de sus nietos: Indiana, Allegra, Sienna y el pequeño Luca, de 3 años. En ese periodo, la familia buscó mantener la unidad y el contacto cotidiano. Los veranos de Indiana transcurrieron casi íntegramente en Mar del Plata, donde alternó estadías entre la casa de sus abuelos y la de su tía Sole.

La noticia de la muerte de Carlos Cubero caló profundo especialmente en sus nietos, Indiana, Allegra, Sienna y Luca, quienes compartieron con él años de cariño infinito, enseñanzas y momentos cotidianos que marcaron sus vidas. La noticia principal emergió cuando Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián, decidió abrir su corazón en redes sociales y homenajear la memoria de su abuelo a través de un sentido posteo en Instagram.

“El mejor abuelo que me pudo haber tocado. No tengo palabras para describir lo que siento, te voy a extrañar mucho, abuelo. Una persona muy especial en mi vida, honesta, cariñosa, amable y con un corazón enorme. Voy a extrañar tus mensajes todas las mañanas, tus abrazos, tus besos, tus risas... Me quedo tranquila que estás en un lugar mejor, sin dolor ni sufrimiento, que descansás en paz. Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos. Volá alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo”, escribió la joven.