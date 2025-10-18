El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

Desde la memoria hasta la intuición y la agilidad mental, los participantes de Los 8 Escalones (Eltrece) buscan utilizar todas las herramientas posibles para responder correctamente los desafíos que propone el programa. Sin embargo, a veces la presión y los nervios en cámara juegan una mala pasada. Ese fue el caso de una jugadora, quien sufrió un bloqueo mental ante una simple pregunta y provocó el reclamo de Pampita.

Todo comenzó cuando Carolina Ardohain se disponía a presentar la siguiente consigna del programa. “Sandra y Fabiana. A Fabiana ya la conozco, viene por su segundo intento, se quedó con las ganas el otro día, a ver si hoy sí se da. Fabiana, repetime un poco a qué te dedicas”, comenzó diciendo la conductora para introducir a las participantes al juego.

En tono relajado, la competidora respondió: “Soy ama de casa, y lo que no dije es que soy mamá de tres mujeres hermosas y una está en España”. Con la idea de ahondar más en el tema y conocer más sobre su vida, Pampita preguntó: “Ay, el trabajo más lindo del mundo, te llenan de orgullo. ¿Cómo se llaman las hijas?”. Fue entonces cuando la mujer respondió: “Luciana, Julieta y Agustina, les mando un beso enorme”.

La indignación de Pampita con una participante de Los 8 escalones que contestó fuera de tiempo

Siguiendo esa línea, Pampita le consultó: “¿Viniste acompañada?”, a lo que Fabiana respondió que estaba con Pablo, su pareja, con quien está desde hace 34 años. “¿Y vos, Sandra?”, le preguntó Carolina a la otra participante. “Yo soy enfermera retirada, ahora manicura y estoy estudiando asistente terapéutico”, comentó. Para cerrar el tema, la figura de la televisión expresó: “¿Hoy viniste acompañada?”. “No pudieron venir mis hijas, tengo dos Noelia y Estefanía, y mis dos nietitas, Iara y Ámbar, que las quiero muchísimo y no pudieron venir porque están enfermas con gripe. Están viendo la tele y mandando fuerzas desde ahí”, contó la mujer.

Así las cosas, Pampita introdujo la pregunta en cuestión. La primera en contestar se llevaría la consigna. “¿Cuál es el apodo más popular del arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez?”, dijo la conductora. Tras unos segundos de duda, Fabiana apretó el botón y simplemente respondió: “El arquero”. Con su tono personal, y una sonrisa dibujada en su cara, Carolina le pidió que dijera el apodo del deportista. Sin embargo, la mujer se quedó sin palabras. Tras unos instantes, Carolina intentó hacerla reaccionar: “No me podés hacer esto, Fabiana”.

“No, no sé, me bloqueé”, dijo la competidora, y, tras unos segundos, se acordó y contestó “Dibu”. Sin embargo, para su desgracia, el contador ya había llegado a cero. “Tiempo Fabiana, ya pasó, no se puede, hay que tocar y arriesgar”, le dijo, anunciándole que había quedado eliminada.

Días atrás, Pampita vivió otra situación insólita en el programa cuando le preguntaron si tendría otro hijo. Todo comenzó cuando Carolina Ardohain se dirigió a un participante para presentarle la consigna: “Según una encuesta de Voices! y la UADE realizada en 2023, ¿Qué porcentaje de los argentinos afirmaron estar de acuerdo con la idea de que una madre tenga hijos o hijas luego de cumplir los 40? Les doy los porcentajes. 57 por ciento, 67 por ciento, 77 por ciento”.

Del otro lado, Adrián, competidor que contaba con la compañía y ayuda del periodista deportivo Marcelo Benedetto expresó: “Qué difícil”. Ante la expresión de duda del jugador, Pampita se animó a dar su opinión personal: “Yo tuve después de los 40 y la verdad, todo bien, doy fe. Capaz tengo uno más, dos más, cinco más…”. Ante las risas y sorpresas de todo el estudio, la conductora señaló a su amiga: “¡Mirá la cara de Barbie (Simons)!”.

Sumándose a la conversación, Marcelo Polino comentó: “Esto es un titular para portal”. Acto seguido, la figura de Los 8 Escalones explicó por qué se expresaba de esa manera. “Yo lo digo para provocar, porque cuando digo esto, mis amigas dicen ‘no, yo no te ayudo a criar más a nadie’, salen todas corriendo. Se horrorizan si digo esto”, aclaró, y dejó la puerta de la posibilidad abierta: “Pero nunca se sabe”.

Rápidamente, atenta a la situación, Simons disparó hacia Pampita: “¿Vas a tener otro hijo?”. Sin responder por si o por no, la conductora encontró cómo evadir la pregunta: “Ay, se quedó mal, Barbie, me agarra en el camarín y me va a torturar”. Fue entonces cuando Barbie dio pie a un divertido ida y vuelta: “Sí, otra Anita para criar, para malcriar”. Considerando la opción, y con la idea de continuar con el programa, la modelo dijo: “La compartimos entre todas”.

Fue entonces cuando Simons volvió a interrumpir y buscó obtener una respuesta: “Pero no me contestaste, ¿tenés ganas? Pará, del próximo podría ser madrina yo, me toca, ¿o no? Ya que estoy. Anita es como una ahijada más, es una sobrina más”. Entre risas, y sin ánimos de jugársela por una respuesta, Pampita expresó: “No sé, no tengo ni idea. No sé la vida qué deparará. No tengo ni idea de qué puede pasar de mi vida Barbie. Esto está grabado, queda en archivo”.

Para cerrar la situación, Barbie comentó: “Sí, nadie se resiste a un archivo dicen. Chicos anoten esta fecha”. Luego, continuando con la consigna, el participante arriesgó: “57%”. Sin embargo, para su desilusión, la respuesta fue incorrecta. “77%, estoy de moda, ¿no?”, lo corrigió Pampita, dando el dato certero.