El inesperado guiño de Chechu Bonelli a un famoso piloto de Fórmula 1: “Mi futuro novio cumple años”

Después de separarse de Darío Cvitanich, la modelo se mostró decidida a volver a apostar al amor

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

El guiño de Chechu Bonelli a Charles Leclerc, famoso piloto de Fórmula 1

Tras su separación de Darío Cvitanich, y la posterior confirmación de la relación del exfutbolista con Ivana Figueiras, Chechu Bonelli buscó cómo superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Así las cosas, entre escapada con amigas, vacaciones y sesiones de entrenamiento, la periodista dio vuelta la página. En ese marco, la conductora sorprendió en las últimas horas al enviarle un inesperado guiño a un famoso piloto de Fórmula 1.

“Mi futuro novio cumpleaños”, comenzó diciendo Bonelli mirando a la cámara. A su lado, una influencer del mundo del automovilismo le respondió: “Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Charles (Leclerc), se lo cantamos”. Junto a la publicación, la comunicadora había escrito: “Con Chechu estamos esperando la invitación a tu cumpleañitos Charles”.

Acto seguido, la periodista de ESPN mostró más interés en el piloto y preguntó: “¿Vos me vas a hacer el gancho con Leclerc? ¿Si? Yo confío en vos, eh. No confío ni en Cochito, ni Ale Martínez, le dije a Juan Fossarolli, a Albert, y no”. Con total seguridad, la influencer destacó: “Vamos. Este es nuestro objetivo del año que viene”. Sin embargo, fue entonces cuando Bonelli se quejó y mostró sus ganas de conocer al piloto lo antes posible: “No, ¿qué del año que viene? De este año. Cerramos el 2025 despachando a la morocha”.

Tras su separación de Cvitanich, Bonelli busca pasar la página (Instagram)

“Ya está, está cantado, lo compartimos un poquito”, expresó la creadora de contenido entre risas haciendo referencia a la relación del piloto de la escudería Ferrari y su actual novia.

Esta no es la primera vez que una figura argentina posa sus ojos en Leclerc. Cinco años atrás, Tini Stoessel comenzó a seguir al deportista. Lo llamativo fue que el piloto le devolvió el follow, creando así, espacio en donde conocerse y comenzar una relación ¿de amistad?, al menos virtual.

La noticia la dio a conocer el periodista deportivo Francisco Aure en su cuenta de Twitter, que publicó cómo la cantante y el piloto de Ferrari se siguen mutuamente en Instagram. En ese entonces, él tenía 14 millones de seguidores y solo seguía solo 803 personas, una de ellas Tini. Por su parte, la cantante tenía 3.5 millones de seguidores y seguía a 692, uno de ellos Charles. Meses antes de esta situación, Stoessel había terminado su noviazgo con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Charles Leclerc se desempeña como piloto de Fórmula 1 en la escudería Ferrari (REUTERS/Edgar Su)

Aún así, lejos de todas estas conjeturas, Leclerc mantiene una relación con Alexandra Saint Mleux desde hace dos años. Desde entonces, la joven siempre ha sido una incógnita de la vida personal del piloto de Fórmula 1. Y es que, independientemente de que se haya dado a conocer sobre todo a raíz de su relación junto al campeón de F2, ella ya disponía de una carrera artística y mediática bastante encauzada, la cual ha cosechado con sus propias manos.

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002. Actualmente tiene 22 años y se encuentra terminando la carrera de Historia del Arte. Algo que llama mucho la atención acerca de Alexandra, son sus raíces. Y es que, aunque nació en Italia, cuenta con raíces mexicanas por parte de su madre y argentinas por parte de su padre. Según cuentan los medios, esta mezcla de culturas ha influido tanto a su vida personal, a su visión del mundo y sus intereses por la moda y el arte.

Su pasión y dedicación por el arte la muestra allá donde va, pues la pareja del piloto utiliza su cuenta de Instagram para demostrar su buen gusto para combinar colores y además, sube mucho contenido relacionado con el arte, desde obras en museos hasta visitas a diferentes países guiadas por esta pasión que le mueve.

