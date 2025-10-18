Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

Angel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM

La noche de viernes en LAM tuvo el sabor agridulce de las despedidas. Desde que anunció que dejaba el programa para iniciar un nuevo desafío profesional, Marcela Feudale seguramente había soñado con este momento: el de su última vez al aire del ciclo de Ángel de Brito. La histórica locutora de VideoMatch se emocionó hasta las lágrimas en un programa que tuvo mucho de homenaje.

Pero se sabe que en televisión el show debe continuar y la silla de Feudale ya tiene quien la ocupe. El conductor fue soltando pistas en modo enigmático pero nadie logró dar con el objetivo. Recién al filo de las 22, el presentador dio a conocer el nombre y apellido de la figura que reemplazará a la Enana: "Quién se suma como angelita y por primera vez va a ser panelista, es la señora conductora, Denise Dumas".

Entre reacciones de aprobación de todos en el piso, de Brito dio algunos detalles de la elección: “Estuvo muy bien acá cuando vino y la convencí”. El conductor aclaró que Dumas recién se sumará hacia fin de mes, ya que tenía pautadas unas vacaciones con su pareja, Campi. Habrá que esperar entonces hasta ver cómo se desenvuelve la modelo en esta nueva faceta.

Más allá de esta mención de Ángel al debut como panelista, Dumas tiene un largo recorrido en el periodismo de espectáculos, sobre todo desde la conducción durante varias temporadas de Este es el show. Hace unos meses, se incorporó a la programación de Bondi Live, la señal de streaming que encabeza de Brito, con el ciclo BackStage junto a Martín Salwe y Candela Mazzone.

Denise Dumas se sumará a LAM en las próximas semanas

La salida de Feudale de LAM estuvo marcada por una jornada de homenajes, sorpresas y saludos de colegas. El equipo del programa organizó una serie de tributos para despedir a una de sus figuras emblemáticas, luego de que la profesional anunciara dos semanas atrás que asumiría la conducción de su propio programa de radio.

Desde el inicio del ciclo, la producción definió un tono distinto para el día. El estudio abrió con los asientos vacíos y la tribuna aplaudiendo, mientras se preparaba el protagonismo de Feudale durante la primera hora. En coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista, los panelistas Pepe Ochoa y La Barby realizaron una interpretación humorística de Eva Perón y Juan Domingo Perón, con una adaptación del tema “No llores por mí Argentina”, dedicada exclusivamente a la homenajeada. Entre versos dirigidos al equipo de LAM y menciones personalizadas para cada integrante, la canción marcó uno de los momentos más recordados. La tribuna del programa se sumó con carteles como “Feudale conducción y Yanina oposición” y “Feudalismo unido jamás será vencido”.

Marcela Feudale se despidió de LAM al ritmo de su propia marcha

Durante la emisión, el panel repasó distintos momentos de la extensa carrera de Feudale, incluyendo sus más de tres décadas en los medios. Entre los mensajes destacados que aparecieron en pantalla, se encontró el de Santiago del Moro, quien rememoró anécdotas compartidas en Infama: “Le quiero mandar un beso a la Enana que se va hoy de LAM. Gran compañera, tengo tantas anécdotas, es lo más, buena compañera, muy culta, te quiero enana”.

La protagonista comenzó a mostrar mayor emoción cuando aparecieron los videos de familiares. El saludo de su sobrina incluyó: “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, le mando un besito a todas las chicas de LAM y a Ángel. Como siempre, lo mejor, sos la mejor, te quiero”.

La hermana mayor de la locutora, Patricia, resumió el vínculo familiar: “Somos tres: mamá, Marcela y yo, el trío inseparable”. Su madre cerró la secuencia con palabras sobre el vínculo personal y profesional entre ambas: “Es muy buena profesional, una gran mujer, muy buena hija, muy compañera, se ocupa mucho de mí”.

Antes de finalizar el programa, Feudale se dirigió al conductor Ángel de Brito y al equipo de LAM: “Gracias por haberme convocado, era algo que queríamos hacer mucho tiempo. Más allá de las peleas, las discusiones, los amores, los odios, me parece que es el programa de este tiempo”. A Yanina Latorre, figura histórica del ciclo, le dedicó un mensaje directo: “Yani está todo más que bien, me llevo momentos impecables. Creo que voy a volver. Los quiero mucho”.