El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Denise Dumas sorprendió con una divertida anécdota en el programa Storytime, emitido a través de Bondi Live, donde recordó cómo fue su primera cita con Martín “Campi” Campilongo, con quien lleva más de dos décadas de amor. Entre risas, la conductora reveló que el humorista intentó “hacerse el raro” aquella noche y terminó eligiendo un lugar bastante particular.

“Mi marido se quiso hacer el raro en la primera cita y me llevó a un restaurante marroquí, creo que era o algo así. Comimos cordero con mermelada. Era como una cosa extrañísima”, contó Denise en el programa, mientras las conductoras, Laura Ubfal, Barbie y Nazarena Vélez escuchaban atentamente.

La conductora recordó que José María Listorti y su esposa también participaron en el encuentro

La anécdota siguió con detalles que pintan de cuerpo entero la personalidad de Campi: “Estábamos sentados en el piso, en unos almohadones, en un lugar de Palermo que después cerró. Igual estaba José María (Listorti) en la primera cita. Como que nos hizo... Habló José”. Entre carcajadas, recordó que también participó Mónica, la esposa de Listorti, aunque en aquel momento no habló demasiado. “José hablaba sin parar”, remató Dumas entre risas.

El divertido recuerdo surgió durante una charla sobre las primeras citas y las cosas que “no se deben hacer” en ese tipo de encuentros. Barbie Vélez también compartió su experiencia con Lucas Rodríguez, su actual esposo: “Una primera cita fue como para dar una formalidad porque no habíamos tenido primera cita. Nos conocimos más por su hermana, Camila, y después dijimos: ‘Che, deberíamos tener una’”, contó la hija de Nazarena Vélez.

Denise y Campi celebraron la Navidad en Europa junto a sus hijos y familiares cercanos

El diciembre pasado, Denise y Campi decidieron cerrar el año cumpliendo un sueño familiar: viajar por Europa y celebrar la Navidad rodeados de paisajes encantadores, buena comida y el afecto de los suyos. La conductora compartió en sus redes sociales las imágenes más lindas del recorrido junto a su marido, sus hijos Emma, Santino e Isabella, su madre y su suegra, en una travesía que combinó turismo, risas y mucha emoción.

“Cumpliendo el sueño de conocer España”, escribió Denise en una de las primeras publicaciones del viaje, que la mostraba radiante junto a su familia en el corazón de Madrid. “Tanto planear este viaje y finalmente llegamos”, agregó, dejando ver la felicidad de todos tras meses de organización. En la capital española disfrutaron de la gastronomía local, las luces navideñas y los paseos por calles repletas de espíritu festivo. “Mi mamá es la mejor guía turística que les puede tocar, sobre todo después de un Aperol”, bromeó en un video donde su madre explicaba con entusiasmo la historia de Santo Tomé, entre carcajadas.

La familia recorrió Madrid y disfrutó de la gastronomía y el ambiente festivo de la capital española

Luego de unos días en España, la familia se trasladó a Locorotondo, un pequeño pueblo de la región italiana de Puglia conocido por sus callejones blancos y su atmósfera de cuento. “Lloro y agradezco”, escribió Denise Dumas junto a una postal nocturna del lugar, conmovida por el paisaje. “Es un sitio mágico”, le comentaron sus seguidores, emocionados por la elección del destino.

La aventura continuó en Alberobello, otro rincón de Puglia famoso por sus construcciones cónicas llamadas trullos. Allí vivieron un momento tan insólito como divertido. “Tuvimos la suerte de presenciar un show de Papá Noel pasando volando por la plaza. Pero se le rompió el pantalón con el cable. Mi suegra se tentó y casi se nos muere de risa. ¡Qué lindo reírnos a carcajadas!”, relató Denise con humor.

Entre lágrimas de emoción y risas familiares, Denise Dumas mostró que más allá de los destinos o las fotos perfectas, la Navidad es una celebración de afectos. En cada publicación, dejó un mensaje de gratitud y felicidad compartida: un recuerdo que quedará grabado para siempre en su familia.