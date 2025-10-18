Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

Marcela Feudale se despidió de LAM al ritmo de su propia marcha (Video: América TV-LAM)

Dos semanas atrás, Marcela Feudale anunció al aire que se iba de LAM (América TV), para comenzar con un nuevo desafío en su carrera: la conducción de su propio programa de radio. Con la intención de homenajear a la locutora en su último día, Ángel de Brito, las angelitas y la producción le prepararon una serie de homenajes para honrar su paso por el programa de espectáculos.

La jornada del viernes ya había comenzado de manera diferente, al término de SPQ arrancó el programa de De Brito con los asientos vacíos y la tribuna aplaudido. Rápidamente, se fueron al corte y al regreso todo cobró sentido: Marcela iba a ser la gran protagonista de la primera hora de programa.

Pepe Ochoa y La Barby decidieron encarar los roles de Eva Perón y Juan Domingo Perón e hicieron honor no solo a la locutora, sino también a la fecha elegida para la despedida, el Día de la Lealtad Peronista. La Babry cantó su propia versión de “No llores por mi Argentina”, tema del musical Evita: ”Con Ángel siempre al frente, en el aire. Yanina está para criticar. Julia Argenta con toda su chispa. Y Matilda está siempre para criticar. No puede más, no puede más, no puede más. Romi Scalora y Farro divinas. Adabel y Laura siempre con los artistas“.

Y siguió, fuera de tono y sin rimar: “Marce se despide con una sonrisa. Su micrófono acá descansará. No llores, Marcela Feudale LAM está contigo, tu locución, tu panelismo, tus informes los necesito”. La tribuna también fue parte de esta movida y llevaron carteles: “Feudale conducción y Yanina oposición”; “Feudale, qué grande sos”; “Feudalismo unido jamás será vencido”, “Peronista de corazón, panelista de profesión”; “No fue magia, fue Feudale”; “Con Feudale y con Perón, el chisme es evolución”; fueron algunas de las pancartas que llevaron.

Los saludos de excompañeros de trabajo en la despedida de Marcela Feudale

Luego hicieron un repaso por la carrera de Marcela, pasando por todas sus etapas. Fue allí cuando comenzaron a pasar los saludos de personas que trabajaron codo a codo con la locutora en sus más de 30 años de trayectoria y el primero fue Santiago del Moro, con quien compartió la pantalla de Infama: “Le quiero mandar un beso a la enana que se va hoy de LAM. Gran compañero, tengo tantas anécdotas con la enana, es lo más, buena compañera, muy culta, te quiero enana. Una anécdota con ella es cuando la llamaron para hacer una producción, a ella y a Marina (Calabró) y se fueron de Infama abrigadas, las subieron a una canoa y la producción nunca salió, fueron, se pusieron en pelotas y las fotos nunca salieron“.

Después fue el turno de Carna, histórico del programa de Marcelo Tinelli: “Marcelita querida, desearte lo mejor para el próximo proyecto, tu paso por LAM fue maravilloso, con un elenco increíble, con una producción extraordinaria, un programa que es uno de los mejores de América. Mandarte un beso enorme y sabes que te quiero un montón“.

Larry De Clay tampoco dejó pasar la oportunidad para honrarla: “Marcelita querida, hermanita del alma, abrazarte, felicitarte por el gran trabajo que hiciste en LAM, sos una jugadora de toda la cancha y desearte lo mejor en este emprendimiento, en este proyecto. Todo lo que hagas siempre lo vas a hacer bien, porque sos una gran persona, sos una gran profesional: intelectualmente, honestamente, con una capacidad extraordinaria y sos muy leal, tan leal como el día de hoy. Te quiero mucho, amiga, hermana“.

Marixa Balli, Romina Scalora y Nazarena Vélez, que no pudieron estar presentes durante el programa en vivo, también enviaron sus videos para marcar está especial fecha, que marca un punto nuevo en el programa.

Marcela Feudale se quebró con los saludos de su familia (Video: América TV-LAM)

Hasta este momento la enana Feudale se mostró impasible, estoica y feliz, sin embargo, cuando la sorprendieron con los videos de su sobrina, su hermana y su mamá no pudo evitar quebrar en llanto. “Hola tía, ¿cómo les va? Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, le mando un besito a todas las chicas de LAM y a Ángel. Como siempre, lo mejor, sos la mejor, te quiero“, fueron las palabras, cortitas y al pie de INSERTE NOMBRE CUANDO APAREZCA.

Sin poder formular palabras, más allá de “son todo”, se quebró en llanto. Ante esto le mostraron el segundo saludo, el de su hermana mayor: “Hola, ¿qué ta?, soy Patricia, la hermana de Marce. Estoy aquí para mandar un beso y un abrazo a todos los integrantes de LAM, para hacerles llegar un abrazo grande y bueno, Marce, sé que va a tomar otro camino, pero siempre los tendrá presentes porque estuvieron muchos años juntos. Si tengo que hablar de mi hermana, bueno, ella es una compañera, una amiga, siempre estuvo presente en todas las cosas que me han pasado, buenas, malas, se puede contar con ella siempre. Somos tres: mamá, Marcela y yo, el trío inseparable".

Para cerrar, fue el turno de la mamá: “Buenas noches, LAM. Voy a decirles que lamento que Marcela se vaya, pero es la vida. Me encanta su programa, me encantan todas las chicas que acompañan a Ángel, me hacen reír muchísimo, son tremendos, lo mismo Pepe, que hace cada gracia que no dejó de reírme. Hablando de mi hija: es muy buena profesional, una gran mujer, muy buena hija, muy compañera, se ocupa mucho de mí, me lleva a todas partes, paseo, paseo con ella, siempre estoy al lado de ella. Somos el trío dinámico, siempre juntos. Puedo decirles que es una vida hermosa la que tengo“.

Minutos antes de que el programa termine, Feudale expresó unas palabras dedicadas a Ángel de Brito y todo el equipo: “Gracias por haberme convocado, era algo que queríamos hacer mucho tiempo. Más allá de las peleas, las discusiones, los amores, los odios, me parece que es el programa de este tiempo. Están todos los sectores sociales, los pareceres, los amores, las contenciones, es fabuloso”.

Luego, la locutora se dirigió a Latorre, haciendo referencia a sus cruces en el ciclo: “Yani está todo más que bien, me llevo momentos impecables. Creo que voy a volver. Los quiero mucho”.