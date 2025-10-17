Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”

Zaira Nara fue convocada para reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity, pero rechazó la propuesta por compromisos laborales (Video: SQP, América TV)

En medio del éxito de MasterChef Celebrity (Telefe), la posibilidad de que Zaira Nara se sumara al reality tomó fuerza luego de que Maxi López viajara de urgencia a Suiza por un accidente doméstico de su pareja, Daniela Christiansson. En ese contexto, SQP (América TV) habló con la modelo, quien confirmó que fue convocada para reemplazarlo, aunque finalmente no pudo aceptar por compromisos laborales en el exterior.

“Me llamó Maxi hace unos días, justo después de que se supiera lo de Marley”, contó la modelo en diálogo con Yanina Latorre, mientras participaba de un evento nocturno. “De hecho, me llamó Valentino, mi ahijado, y casi me da un paro cardíaco. Pensé que había pasado algo grave, porque los chicos ya no te llaman por teléfono. Cuando atendí, estaban él y Maxi en altavoz”, relató entre risas.

Según explicó, la búsqueda de que reemplace a su excuñado vino directamente del círculo íntimo. “Me metieron una presión familiar porque a Valentino no le puedo decir que no a nada. Me pidieron que lo reemplace unos días mientras Maxi se iba, y él me aseguró que volvía”, detalló. Sin embargo, aclaró que tenía compromisos previos en Uruguay por los que tuvo que rechazar el ofrecimiento: “Justo esos días tenía campañas allá, así que fue imposible. Le dije que no podía, y después me contó mi hermana que finalmente iba a ir Marley. Buenísimo”.

Marley confirmó que será quien reemplace a Maxi López en MasterChef Celebrity

Durante la charla, Zaira también reveló que Wanda Nara, actual conductora del programa, fue una de las primeras en sugerirle que aceptara el reemplazo. “Hablo bastante con Fede Levrino, que es el productor, y obviamente con mi hermana. Desde el principio me pidió que lo hiciera, pero es imposible”, reconoció.

Yanina Latorre, que venía siguiendo el tema en los últimos programas, le comentó que MasterChef la quería para ocupar el lugar de López en caso de que él no regresara. “A mí me llegó el dato de que te buscaban”, le dijo. Zaira lo confirmó: “Sí, era cierto. Pero no podía esta semana. Tenía que dejar un montón de otros trabajos, y estoy con una agenda muy intensa”.

Consultada sobre la posibilidad de reemplazarlo más adelante, cuando el exfutbolista tenga que viajar nuevamente, la modelo respondió entre risas: “Es lo mismo que yo pensé. Le dije: ‘Maxi, no me cagues, me estás diciendo que son cinco días y es obvio que no volvés más’”.

La propuesta de reemplazo surgió tras el viaje de urgencia de Maxi López a Suiza por un accidente doméstico de su pareja

Con el humor que la caracteriza, la modelo contó una divertida conversación que tuvo con su ex cuñado. “Le dije: ‘Yo te reemplazo, pero me entregás tus contratos’”, bromeó. “Firmó uno nuevo, así que imagino que tiene compromisos contractuales acá. No sé con qué marcas, pero está contento. Yo le dije: ‘Dame tus contratos y lo pienso’. Pero más allá de la plata, sinceramente, no podía esta semana”.

Yanina insistió en que MasterChef le habría ofrecido una suma importante, similar a la de López, pero Zaira fue clara: “Me cuesta decirlo, pero la realidad es que hoy gano más con mi dinámica actual. Trabajo mucho con mis marcas, manejo mis horarios y me funciona muy bien. La televisión me encanta, tiene esa adrenalina que extraño, pero once horas de grabación es otra cosa”.

Aun así, reconoció que la propuesta la tentó por un motivo emocional: “Wanda está en un gran momento, con mucha seguridad y frescura. Me divierte verla así, sin filtro, con esa libertad que no todos tienen en la tele. Cada cosa que veo me hace pensar: ‘Qué divertido que le dejen decir eso’”.

Wanda Nara, conductora del programa, fue una de las primeras en sugerirle a su hermana que aceptara el reemplazo

Durante la entrevista, Yanina Latorre elogió el tono de esta nueva edición del reality: “Este año es un MasterChef distinto, es medio el show de Wanda. Está todo muy bien armado entre Maxi, Valu Cervantes y Eugenia Tobal. Todos los días deja tela para cortar”.

Zaira coincidió: “Es verdad. Y creo que Wanda está en un gran momento. Está muy plantada y puede hacer esos juegos que a mí me divierten, sin quedar encasillada en un formato”. La modelo también admitió que, si no fuera por sus compromisos profesionales, habría aceptado el desafío. “La tele tiene algo mágico. Me divertía mucho la idea, sobre todo porque era un reemplazo familiar. Pero esta semana me resultó imposible”.

Antes de despedirse, la hermana de Wanda contó que su vida profesional atraviesa una etapa de expansión. “Hoy tengo tres eventos. Este es el primero, ya estoy llegando tarde al segundo y después tengo otro. Estoy acostumbrada a manejar mis tiempos y no podía dejar todo por una semana de grabaciones”.

“Estoy laburando mucho, en un gran momento, y la verdad es que gano más así que pasando once horas cocinando. Pero nunca se sabe. Capaz más adelante me ven con el delantal", dijo entre risas, dejando abierta la puerta para el futuro.