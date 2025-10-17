Teleshow

Wanda Nara reflexionó sobre la posibilidad de tener un buen vínculo con Mauro Icardi: “La vida te pone en diferentes veredas”

Tras sus divertidas intervenciones con Maxi López, la conductora habló sobre la transformación de las relaciones y abrió la puerta a una futura amistad con el futbolista

Entre mensajes, cenas y actividades compartidas, la relación entre Wanda Nara y Maxi López parece haber dado un giro de 180°, dejando atrás aquellas disputas y conflictos luego de su separación. Justamente, con este panorama en mente, la conductora habló sobre la posibilidad de lograr esta misma dinámica con Mauro Icardi.

“¿Cómo llevás el tema de las grabaciones?”, comenzó preguntándole Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América), al abordar a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “Bien, muy bien. Hoy me lloré todo un día, una grabación espectacular. Me agarraste emotiva. Emocionante. Un programa muy lindo”, relató Nara.

Acto seguido, el periodista le consultó cómo había tomado los rumores de que el canal no quería continuar su contrato debido a sus escándalos mediáticos. “Hoy entré muy temprano, creo que a las siete, ocho de la mañana, grabé treinta PNT. Creo que tuvimos un récord grande también el año pasado con Bake Off, muy grande. Creo que a la cabeza Gran Hermano y después seguimos nosotros. Muy contentos, por eso se vuelve a hacer. Y seguramente van a tener noticias de una renovación de contrato que estoy hablando con Telefe por muchos años más. Y estamos ahí. Hay una propuesta porque a fin de año ya se me termina el contrato con ellos y ya arrancamos hace unos meses a hablar”.

Wanda Nara habló sobre la posibilidad de recomponer su vínculo con Mauro Icardi, dejando atrás los conflictos

Tras hablar del plano laboral, el movilero le consultó por los aspectos personales. “¿Con Maxi estás hablando?”. Entre risas, Wanda comentó: “Maxi está desesperado por ver los programas, nos pide los videos. Le encantó. Y el cambio de horario a veces no le permite. Siempre tuvimos ese tipo de humor. Bueno, obviamente, en la época que estuvimos peleados no, pero siempre tuve este humor con él”.

Al notar cómo hablaba de su relación con el exfutbolista, luego de años de conflicto, el movilero le preguntó: “¿Sentís que es un efecto reparador y lindo para tus hijos verlos bien después de tantos años?”. Con total tranquilidad, la mediática reflexionó: “Sí, igual hace bastantes años que ya estamos bien, pero sí, es novedoso para la tele, para ustedes”.

Fue entonces cuando el periodista le preguntó si pensaba, en un futuro, tener este mismo tipo de relación con Icardi. “No sé, el tiempo tiene esas cosas. Hoy estoy en una muy buena amistad con Eva (Anderson) que estuvimos peleadas tanto tiempo. La vida te pone en diferentes situaciones, diferentes veredas y eso es lo lindo de la vida, que nunca sabés qué va a pasar”, reflexionó la conductora.

En MasterChef, Wanda Nara muestra la buena relación que mantiene con Maxi López

Así, Riva Roy le preguntó por su relación con sus hijas: “El vínculo de tus nenas con él. ¿Hay videollamada, hay contacto, de algún tipo?”. Fiel a su estilo, Wanda respondió: “Sí, todo el tiempo están en contacto. Siempre. A pesar de que digan lo contrario, yo estoy tranquila y el tiempo siempre me da la razón. Lo mismo pasó con Maxi, nunca le impedí el contacto y mis hijos lo adoran. Lo que eran nuestras peleas quedaban entre nosotros y nunca estuvieron involucrados los chicos. Ahora, mis hijas están de vacaciones y están justo arriba del auto en el asiento de atrás. Y vinieron a pasar la tarde en el canal. Vino un participante que ellas son fan. Entonces, como están de vacaciones con el colegio, tengo medio adaptado mi camarín como una sala para chicos. Entonces, a veces me acompañan”.

Con la idea de ahondar aún más en la relación, el periodista recordó: “Maxi nos dijo que él prefiere que ya sabés quién...(Icardi) no tenga vínculo con sus hijos”. Con tono de desánimo, Wanda se excuso diciendo: “Yo siempre soy de unir. De hecho, han hecho una merienda todos juntos hace un tiempo atrás y Maxi estaba en contra. Trato de unir. Después son los chicos los que dicen: “Sí, no, quiero, no quiero”, y hay que escucharlos. Si los escucharas hablar, mis hijos tienen un carácter que son peor que yo, todos, desde la más chiquitita, que es la más tremenda, hasta el más grande. Entonces, hay que escuchar a los chicos y son sus tiempos y cada uno maneja sus tiempos como puede”.

Contemplando que Martín Migueles se encontraba junto a Wanda, el cronista preguntó: “¿Le puedo hacer una pregunta al caballero? Si están enamorados, si están bien”. Sin embargo, lejos de querer abrir ese tema, Nara no accedió y cerró diciendo: “No. Lo guardo para la intimidad, los dos”.

