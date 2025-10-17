Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

La obra escrita por J.K. Rowling fue un quiebre. Un antes y después en la literatura juvenil. Y una transformación para muchos. Incluso para Mel Brizuela. La huella que dejó Harry Potter en su vida trasciende la simple admiración literaria. “Mi libro favorito, el que me marcó desde chica, fue Harry Potter. Creo que fue el primer libro que me interesó de verdad, más allá de la obligación del colegio”, confiesa la ex cantante, modelo, presentadora y activista por los animales. “Me quedaba horas, horas y horas leyendo. Mi mamá se levantaba a la madrugada y me encontraba despierta, con el libro en la mano, sin poder soltarlo. Así que, sin duda, Harry Potter. Todos. Todos los libros de Harry Potter”.

A los diez años, Mel inició su travesía por este mundo imaginario, donde la magia y la amistad se entrelazan, inspirando a muchos niños a fortalecer vínculos con sus pares. Para otros, como Mel, se convirtió en un refugio. “Empecé a leer ‘La piedra filosofal’ cuando tenía diez años, la misma edad que Harry. Entonces me sentí muy identificada, muy acompañada. Era como si yo también fuera parte del grupo, viviendo cada una de sus aventuras.”

Y desde ahí, la lectura de la saga se convirtió en una experiencia transformadora, un espacio seguro y silencioso donde sentirse comprendida. “Para mí fue una compañía muy linda. Siempre fui distinta a mis amigos, a mi familia, y entrar en el mundo de Harry Potter me hizo sentir que tenía un sentido, que también podía pertenecer a algo. Me ayudó a crear mi propio mundo. Fue muy mágico, valga la redundancia”, expresó la activista.

"El libro que me marcó fue Harry Potter"

Esa ayuda para aliviar su soledad, generó un vínculo profundo con el universo mágico de Rowling, un deseo de pertenencia. “Cuando era chica, todos los días iba al buzón a ver si había llegado mi carta de Hogwarts. Pero nunca llegó”, recuerda entre risas, con la misma ilusión que la acompañó durante toda su infancia.

La influencia de Harry Potter en su vida fue tan profunda que, según sus palabras, “yo no hubiese sido la misma”. La marca de esa conexión quedó plasmada en su piel como un símbolo de gratitud hacia la historia de J.K. Rowling. “Lo llevo tatuado”, dice con una sonrisa, mientras muestra su tatuaje en el que se lee “Expecto Patronum”, un hechizo protector, creado en este mundo mágico, para alejar la oscuridad y los miedos. “Me ayudó a entender que, aunque la vida a veces sea difícil y nos pasen cosas malas, siempre podemos rodearnos de personas que nos ayuden a salir adelante y a confiar en nosotros mismos”, explicando por qué merece estar en su piel para siempre.

"Fue mi refugio"

Entre los siete tomos de Harry Potter, muchos pasajes se hicieron populares entre sus fanáticos, pero hay uno que la impactó más. Brizuela destacó una frase pronunciada por dos de los personajes más queridos: “Hay una frase que le dice Sirius Black, el padrino de Harry, a este: ‘No sos malo, Harry. Solo te pasaron cosas malas’“. No repasa ni lee la frase, se la sabe de memoria. ”Me encanta, porque muchas veces reaccionamos desde el dolor, pero eso no nos convierte en malas personas. Solo tenemos que encontrar las herramientas emocionales para trascender lo que nos pasa”, concluye.

Hoy, esa pasión por esta primera lectura, la llevó a amar los libros y busca transmitirla a las nuevas generaciones. “Lo recomiendo muchísimo. A veces hace falta volver a los libros, sumergirnos en una historia que nos devuelva la ilusión y la capacidad de soñar.” Mel mantiene viva la magia, recordando que los libros pueden ser mucho más que historias: pueden ser verdaderos refugios para el alma.