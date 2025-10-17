Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

El video de Agustina Kogan para Lautaro Martínez que generó polémica

El estadio de Miami ardía bajo las luces y la euforia de un nuevo partido amistoso de la selección argentina. Entre la multitud y los flashes, una figura sobresalía no por su camiseta ni por su grito de gol, sino por una escena fuera del campo: Agustina Kogan, influencer invitada, decidió apuntar su cámara y su admiración hacia un protagonista indiscutido. En su video, ligero y desenfadado, confesó ante miles de seguidores lo que muchos piensan en silencio: “Etiquétenlo así lo ve, te amo Lauti”. Esa frase flotó en las redes como chispa encendida.

Pero nadie —ni la propia Agustina— imaginó la avalancha que vendría después. Lo que empezó como un chiste viral terminó con las etiquetas dirigiéndose en masa hacia un nombre muy distinto: Agustina Gandolfo, actual pareja del futbolista Lautaro Martínez y madre de sus dos hijos. ¿La razón? Usuarios que, lejos de limitarse a reír, soltaron comentarios que rozaron la insinuación y hasta la acusación: consideraron que había pruebas necesarias para catalogar a Kogan como la “amante” oficial del deportista.

Agustina Kogan habló de su relación con Lautaro Martínez

Aquí comenzó la verdadera tormenta y Gandolfo respondió con la furia de quien no teme al ruido virtual. “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador”, escribió, cortante, tajante. “Me lo borró. Decía, si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos… nos reímos todos de ella”, lanzó en otro mensaje, rápidamente retirado por la creadora de contenido, pero no lo suficiente para calmar la tempestad. ¿Se podía volver atrás después de tanta exposición?

La pareja de Lautaro Martínez no retrocedió. Todo lo contrario. Publicó en sus historias de Instagram lo que suele mostrar: su rutina, elecciones de moda. Pero esta vez, la frase al pie de una de las publicaciones tenía el filo de la ironía: “Sí, hermanas, me levanté rota los huevos”. Era imposible no leer entre líneas la referencia a la polémica.

Agustina Kogan le contestó a Agustina Gandolfo

En el otro rincón virtual, Kogan sorteaba una marejada de mensajes hostiles tras su video. Optó por aclarar su posición: “Gente, para que terminen de especular. Al partido fui a trabajar. Algunos de ustedes me pasaron a saludar y qué risa. Ese pase fue por estar laburando ahí”, resonó en sus historias y, con eso, dio por finalizado el malentendido sobre su presencia en el palco preferencial.

Pero los detalles siguieron alimentando el fuego. La influencer —además del acceso privilegiado en el estadio— consiguió conocer jugadores y se llevó a casa una gorra autografiada por Emiliano ‘Dibu’ Martínez. “Qué lindos días... vieron quién me firmó la gorra, escribió emocionada, tratando de dirigir la atención hacia los frutos de su trabajo.

Agustina Kogan, la influencer en el centro de la polémica con Lautaro Martínez

Mientras tanto, los comentarios seguían en ebullición. “Le mando paciencia a la mujer de Lautaro. No voy a explayarme más porque me bajan el comentario”, sumó una usuaria. “Es la bebé reno de Lautaro”, gritó otra, desatando carcajadas y críticas. “Agus, respeta a Lautaro Martínez que tiene familia, no seas pesada con él, por favor”, exigieron en tono más severo, mientras otros defendían a Kogan: “¿Ustedes la ven a Antonela Roccuzzo comentando publicaciones de otras mujeres sobre Messi? ¿No, verdad? Entonces seguí disfrutando de tu ídolo y amor platónico Agus Kogan, que en las redes hay gente muy poco feliz y ni hablar de la mujer de Lautaro que tiene tiempo de ocuparse de vos”.

En este panorama, la propia Kogan estuvo al aire del ciclo PuroShow (El Trece) donde dejó en claro sus sentimientos: “Creo que hay un malentendido en el cual se fue de tema totalmente, en el que no estoy de acuerdo, no estoy a favor del acoso que se está haciendo, de los comentarios fuera de lugar que se publicaron en mi posteo, cuando la realidad es que soy simplemente la fan”. Para luego continuar: “Simplemente, lo amo a Lautaro y no lo voy a dejar de amar. No voy a dejar de amar también el fútbol como lo hago”.

Agustina Kogan fue blanco de duras críticas tras sus palabras al jugador Lautaro Martínez

Para el final de la charla, habló a cámara, esperando del otro lado la escuche la mujer del futbolista: “Yo no estuve con él, con tu marido. No me interesa, lo amo de sentido de fan. Me gusta cómo juega y no me voy a buscar otro para el Mundial. Lo voy a seguir bancando a él. Me parece muy fuera de lugar que me amenaces. No lo apoyo y me parece horrible que normalicen algo así, que normalicen difamar mi nombre de esa forma, siendo algo ilegal”, cerró.

En el campo, Lautaro Martínez seguía corriendo detrás de la pelota. Pero afuera, el juego era otro: likes, frases filosas y un fandom que observa, juzga y, a la menor chispa, incendia las redes. ¿Hasta dónde puede llegar una broma, una admiración pública, cuando el amor y la fama cruzan la delgada línea de lo privado y lo viral?