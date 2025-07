El álbum de las vacaciones de Lautaro Martínez junto a su familia en Disney, tras el turbulento paso del Inter por el Mundial de Clubes

Lautaro Martínez viajó a Disney para disfrutar de sus vacaciones (Instagram)

El golpe sufrido en el Mundial de Clubes no detuvo a Lautaro Martínez. Apenas consumada la eliminación del Inter a manos del Fluminense, el delantero argentino optó por cambiar el foco y sumergirse en una travesía familiar en Orlando. Según reveló Agustina Gandolfo- su pareja- en redes sociales, la familia organizó una visita a los icónicos parques de Disney.

El viaje inició tras el reencuentro de la pareja y sus hijos, Nina y Theo, con imágenes de la familia en un avión privado y mensajes cargados de afecto: “Ahora sí, después de un año muy movido, de muchos días separados y lejos de casa extrañándonos, nos toca disfrutar. ¡No te suelto más! Te amo”, expresó Gandolfo, dando comienzo a una escapada lejos de las presiones deportivas.

Los días en Magic Kingdom estuvieron llenos de primeras veces para los más pequeños: gorras de personajes, selfies frente al castillo de Cenicienta y atracciones como la montaña rusa Tron. También hubo tiempo para desfiles y encuentros con figuras como Stitch y Rapunzel, despertando la emoción de los niños y propiciando escenas familiares espontáneas.

La familia de Lautaro Martínez en Magic Kingdom (Instagram)

Previo a la experiencia en Florida, Gandolfo y los chicos disfrutaron de un descanso en las playas de Cap Cana, en República Dominicana. Martínez agradeció la paciencia y el apoyo de su familia con una dedicatoria sentida al concretar el reencuentro: “Gracias por acompañarme siempre. Los amo mucho y los extrañaba”.

Vale recordar que la eliminación del Neroazzurro en los octavos de final de la cita ecuménica propició una crisis interna, en la cual Lautaro estuvo en el foco. De hecho, el Toro se mostró molesto con la actuación del equipo y dejó fuertes palabras a los medios: “Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse”.

Aunque el goleador argentino evitó dar nombres, fue el presidente de la institución, Giuseppe Moratta, el que avaló el reclamo del delantero y vinculó el mensaje a la situación que atraviesa el jugador Hakan Calhanoglu: “Lautaro como capitán subrayó algunos supuestos y algunas verdades y es que se refería a un concepto que yo siempre digo y es que cuando un jugador ya no quiere estar en un equipo lo correcto es que se vaya”.

“El que se quiera ir del Inter, tiene la puerta abierta. Hakan Calhanoglu es uno de ellos, pero no nos enfoquemos en él. Seguramente, tendremos una conversación", continuó con la prensa de su país.

Mientras su equipo se enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores 2023 en Estados Unidos, circularon fotografías del futbolista turco junto a su esposa en la playa. De acuerdo con el club, el mediocampista abandonó la concentración tras confirmarse que sufría una lesión muscular, lo que motivó su regreso con su familia. Esa actitud fue lo que desató el reclamo de Lautaro.

Por su parte, Calhanoglu eligió las redes sociales para defenderse de las acusaciones: “Palabras que dividen, no unen. La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta”.

Sin embargo, según informó La Gazzetta dello Sport, el entrenador Cristian Chivu intervino de inmediato para intentar contener la situación, con una reunión que el medio italiano tituló: “El encuentro después de la tormenta”.

Si bien la derrota en el torneo internacional dejó una huella, la visita a Disney funcionó como un paréntesis ideal antes de retomar la actividad oficial con el Inter en la próxima temporada. Por unos días, Lautaro y los suyos cambiaron los nervios de la competencia por la simple alegría de estar juntos, regalándose recuerdos lejos del ruido del fútbol.

