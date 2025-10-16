Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazó conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”.

El conductor argentino, Marcelo Tinelli, manifestó públicamente su interés en conocer a la periodista peruana, Magaly Medina, e invitarla a tomar un café durante su la visita que venía realizando en Perú. Sin embargo, Medina, fiel a su estilo, rechazó la propuesta en vivo, argumentando que prefiere mantener distancia profesional con las figuras del espectáculo sobre las que informa.

La respuesta de Tinelli, transmitida a través de su amigo y panelista Mati Vásquez, no tardó en llegar: “Nos tiene en la mira”, relató Vásquez en el programa de la conductora. El episodio comenzó cuando Tinelli, figura central de la televisión argentina y actual pareja de Milett Figueroa, expresó en distintos espacios su interés por conocer a Medina, a quien calificó como una de las personalidades más influyentes del espectáculo en América Latina.

“Yo quiero invitarla a comer a Magaly, quiero tomar un café con Magaly un día, quiero conocerla. Una personalidad de América, ¿cómo no la voy a conocer?”, declaró el conductor. Sin embargo, la periodista peruana respondió en su programa que no acostumbra a compartir momentos sociales con figuras del ambiente artístico, diferenciando su trato personal de sus vínculos profesionales. “Yo solo tomo café con mis amigos”, sentenció Medina.

La negativa de Medina no pasó desapercibida. Mati Vásquez, amigo personal de Tinelli y panelista del programa argentino ‘Puro show’, reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que el conductor argentino percibe que ella “los tiene en la mira”. Vásquez relató que, mientras Tinelli se encontraba en Cusco, ambos conversaron por WhatsApp y el presentador le comentó: “Magaly es brava, es jod*** y nos tiene ahí en la mira”. Medina, lejos de incomodarse, respondió con una sonrisa y reafirmó: “Claro, los tengo en la mira”.

Durante la transmisión, Medina ironizó sobre la invitación y sugirió que el verdadero interés de Tinelli podría estar relacionado con evitar críticas hacia Milett Figueroa. “¿Qué pensará? ¿Que así no lo voy a criticar a él y a Milett? Igualito, nomás”, afirmó. Además, reiteró su preferencia por mantener distancia con las figuras públicas: “Tú invita a Gisela, nomás; a mí ni me invites. Invita a todos los de ‘América Hoy’. Gracias, yo paso”, añadió con tono irónico.

Magaly Medina rechaza tomar un café con Marcelo Tinelli. Magaly TV La Firme

Magaly Medina deja en claro que no se relaciona con las figuras del espectáculo

La negativa de Magaly Medina a la invitación de Tinelli no solo respondió a una cuestión personal, sino que se enmarca en una postura profesional que la periodista ha sostenido a lo largo de su carrera. Medina explicó que desde que conduce su programa prefiere evitar la cercanía con las personas sobre las que informa, para garantizar la imparcialidad y evitar simpatías que puedan influir en sus comentarios.

Medina también subrayó la diferencia cultural entre la farándula peruana y la argentina, señalando que en Perú no es habitual que los periodistas compartan cafés o almuerzos con las figuras que cubren. “Dice que se quiere tomar un café conmigo, que quiere almorzar conmigo... ¿Yo cuando almuerzo con la gente de la farándula? Yo no sé si eso se acostumbra mucho en Argentina. Que la gente se tome un café con el famoso, que vaya, que almuercen, que conversen... Acá no”, expresó en su espacio.

La periodista remarcó que solo comparte momentos sociales con quienes considera amigos, y que incluso estos deben aceptar el rigor de su labor periodística: “Yo tomo café con mis amigos, yo almuerzo con mis amigos, que en la farándula todo el mundo sabe quién es mi amiga. Almuerzo con ellos, ceno con ellos, salgo con ellos, pero porque ya se hicieron mis amigos. Y tienen que tolerar también que cuando sea necesario, acá les caiga palo también”, afirmó Medina.

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: rumores y desmentidos

Mientras el intercambio entre Tinelli y Medina ocupaba titulares, la relación entre el conductor argentino y Milett Figueroa continuó generando especulaciones en la prensa de ambos países. Panelistas y periodistas han sugerido que el romance podría tratarse de una estrategia mediática para impulsar proyectos televisivos, como la serie ‘Los Tinelli’.

Magaly Medina y Mati Vásquez, periodista argentino, comentan sobre relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Video: Magaly TV La Firme

El periodista argentino Mati Vásquez, en diálogo con ‘Magaly TV La Firme’, describió a Tinelli como “desbordado” por su relación con Figueroa y relató que el conductor lo contactó personalmente para defender la autenticidad de su vínculo. Vásquez incluso bromeó con la idea de que Milett habría hecho “una poción mágica” para mantener a Tinelli cerca, como metáfora del impacto de la relación en el enfoque profesional y personal del presentador.

Frente a los rumores de que la relación sería una pantalla para promocionar la serie y que ambos ya no estarían juntos, Tinelli respondió de manera tajante. En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor negó que su historia de amor con Figueroa sea parte de una campaña de marketing. “Yo no necesito aclarar nada. ¿Qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos”, manifestó con evidente molestia.

Al ser consultado por los comentarios de sus compatriotas, Tinelli restó importancia a las críticas y expresó su aprecio por Perú: “¿Quieres que te diga todas las cosas que afirman del otro lado también? Me siento peruano, aunque soy argentino”, añadió.

No obstante, la controversia persiste. El panelista argentino ‘Pampito’ aseguró en el programa de Medina que la relación entre Tinelli y Figueroa ya habría concluido y que ambos solo estarían fingiendo el amor para las cámaras, según información que le habría llegado desde Amazon, la productora de la serie. “Ellos no están juntos, volvieron por la serie porque se iban a separar ahí. No se aguantan más, ni Tinelli la aguanta a Milett, ni Milett lo aguanta a Tinelli. No pueden sostener más esta mentira”, afirmó el panelista.

Mientras la prensa continúa debatiendo sobre la autenticidad del vínculo, Tinelli y Figueroa terminaron de estar grabando y conociendo Cusco y regresaron a Argentina en un jet privado.