Emilia Attias mostró cómo la recibe su hija Gina cuando vuelve del trabajo: “No te puedo amar más”

La actriz destacó la actitud de la niña de 8 años para mimarla al regreso de las exigentes grabaciones de MasterChef

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El tierno gesto de la hija de Emilia Attias tras las grabaciones de MasterChef Celebrity

Emilia Attias compartió un emocionante momento familiar al relatar el especial gesto que tiene su hija Gina, fruto de su relación con el Turco Naim, cada vez que regresa de las extensas jornadas de grabación en MasterChef Celebrity (Telefe). La actriz y conductora contó, con orgullo y ternura, cómo la pequeña decidió acompañarla y apoyarla desde casa con una rutina muy particular: recibirla con una cena preparada por sus propias manos.

Llegué de MasterChef y mi hija Gigu se comprometió por decisión propia. ¿Puedo decir que es por decisión tuya? Que todas las veces que yo vaya al programa, cuando vuelvo, como sabe que vengo cansada, que cociné un montón, ella me hace la cena”, relató Attias al evocar la dedicación y el cariño que Gina pone en cada encuentro. La última vez, la niña la sorprendió con un risotto “riquísimo” y mostró, a través del juego, cómo ha sabido transformar la experiencia culinaria televisiva en un ritual de unión familiar.

El apoyo de la pequeña va más allá de esperarla con la comida preparada, sino que también decidió sumarse al juego del que es parte su mamá: “Gina quiere que le ponga un reloj. O sea, jugamos básicamente MasterChef en casa”.

Gina asumió el rol de
Gina asumió el rol de esperar a su mamá con la comida lista después de las grabaciones de MasterChef (Foto: Instagram)

“Llevamos a 60 minutos o a veces a 45, le pongo play, arranca la del conteo y ella me dice: ‘Improviso la cena’”, explicó la actriz de Casi Ángeles con la emoción a flor de piel y demostrando que el juego entre madre e hija permite compartir y revivir en el hogar la adrenalina y el formato del reality, pero en un entorno de afecto y aprendizaje.

La actriz finalizó su relato con una declaración que sintetiza el orgullo y la conexión madre-hija: “No te puedo amar más, hija. Encima cocinas re rico, realmente. ¿Hoy qué me vas a hacer?”. De esta manera, Attias expuso la importancia de los pequeños ritos familiares que emergen en situaciones de exposición pública, y cómo el regreso a casa adquiere un nuevo sentido cuando la rutina y el amor se traducen en gestos cotidianos y recetas hechas con dedicación.

Esta no es la primera vez que habla del soporte incondicional de su única hija. Días antes de que se estrenara el reality de cocina contó cuál era el rol de Gina durante las semanas de preparación: “Mi primera jueza es mi hija. Tenaz. Es peor que Martitegui, olvidate, Germán es Bambi al lado de mi hija, es tremenda”.

Emilia Attias contó cómo se preparó para MasterChef Celebrty (Video: Telefe)

En ese mismo video reconoció, además, su falta de experiencia en este tipo de desafíos: “La verdad que desde el Bailando, nunca más hice un certamen”. Aunque aseguró sentirse cómoda en la gastronomía, destacó la seriedad con que se preparó: “En la cocina soy buena. Estoy tomando clases. Tengo que decir que me tomo las cosas muy en serio y no me parece para nada una tontería entrar a MasterChef. Busco recetas en internet y las hago”.

La actriz también habló de Wanda Nara en su rol de conductora y le dio el honor de seguir los pasos de su personaje en la novela de Cris Morena: "Me parece muy, muy espectacular ella, la verdad. O sea, me parece muy graciosa, muy divertida. Me parece que tiene todo para llevar esto adelante. Es como el angelito nuestro, supongo que tiene que ser un poco como… si se me está complicando algo, me tira un tiki. Tiene que ser el Cielo Mágico de MasterChef. Sí, le voy a poner esas alitas. Porque Wan, detrás de las nubes, el cielo es siempre azul. Eso es lo que vos nos tenés que inspirar a creer“.

