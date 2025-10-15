Teleshow

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

La actriz protagonizó un tenso momento con el jurado durante la preparación de su primer plato en el certamen. Su distracción al cocinar no pasó desapercibida. El video

Emilia Attias protagonizó un divertido blooper con Donato de Santis en MasterChef Celebrity 2025

La segunda noche de competencia de MasterChef Celebrity (Telefe), pero la primera para algunos participantes, ya dejó momentos inolvidables, y uno de ellos tuvo como protagonista a Emilia Attias. Mientras preparaba su plato de presentación, la actriz fue sorprendida por Donato de Santis, que no dejó pasar un detalle en plena acción: “¡Le pusiste la lengua!”, le advirtió entre risas.

Todo ocurrió cuando Emilia estaba mezclando los ingredientes para sus pancakes esponjosos. “¿Le puse mucho limón?”, preguntó inocente. Pero el jurado italiano la corrigió rápidamente: “No, le pusiste la lengua y volviste a poner la cuchara”, en alusión al momento en el que la actriz revolvió su preparación en un bowl y luego, como si estuviera en su casa, lamió el utensilio para después volver a ponerlo dentro del recipiente. La actriz no tardó en reaccionar: “¡La tiro ya! Y ni yo me di cuenta de que lo hice. Es fatal. Un horror”, dijo entre carcajadas.

Más allá del blooper, Emilia mostró seguridad en su preparación. “Unos pancakes por ahí un poquito más altitos, gorditos y esponjosos de los que se suelen ver. Quedan como una cosa más fliufli, un poquitito más aireada”, explicó sobre su propuesta, mientras giraba la masa en la sartén.

La actriz reconoció su falta
La actriz reconoció su falta de experiencia en certámenes, pero aseguró tomarse en serio su participación

Donato quiso saber más: “Decime solamente dónde vas a poner las alcaparras”, las cuales eran el ingrediente esencial según la carta de tarot que le tocó al inicio del desafío. “Le voy a poner arriba una salsa agria con huevas de salmón, eneldo y alcaparras. Medio agridulce”, detalló la participante, enfocada en lograr un equilibrio entre sabores y presentación.

El chef italiano, siempre exigente pero amable, la alentó a seguir confiando en su instinto: “Mucha merd para esta preparación. Avanti. Andá con decisiones. Sin miedo. Tac, tac, dale vuelta”. A lo que Emilia respondió divertida, imitando su tono: “Tiqui, tuqui”.

Días antes de comenzar, Emilia habló en las redes de Telefe sobre este nuevo desafío para ella. La actriz comenzó contando cómo es la dinámica del programa y la importancia del rol de Wanda Nara en la conducción: “Me parece muy, muy espectacular ella, la verdad. O sea, me parece muy graciosa, muy divertida. Me parece que tiene todo para llevar esto adelante. Es como el angelito nuestro, supongo que tiene que ser un poco como... si se me está complicando algo, me tira un tiki. Tiene que ser el Cielo Mágico de MasterChef. Sí, le voy a poner esas alitas. Porque Wan, detrás de las nubes, el cielo es siempre azul. Eso es lo que vos nos tenés que inspirar a creer”.

Emilia destacó el rol de Wanda Nara como conductora y su influencia positiva en el programa

Reconoció, además, su falta de experiencia en este tipo de desafíos: “La verdad que desde el Bailando, nunca más hice un certamen”. Aunque aseguró sentirse cómoda en la cocina, destacó la seriedad con que se preparó: “En la cocina, o sea, soy buena. Estoy tomando clases. Tengo que decir que me tomo las cosas muy en serio y no me parece para nada una tontería entrar a MasterChef. Busco recetas en internet y las hago”.

Gina, su hija fruto de su relación con el Turco Naim, fue la encargada de probar sus platos en casa: “Mi primera jueza es mi hija. Tenaz. Mi hija es peor que Martitegui, olvidate, Germán no es nada, es Bambi al lado de mi hija, no sabés lo que es mi hija. Es tremenda. Aparte es una descarada porque la verdad te hace un gesto y te hace mmm… Y vos decís: ‘Pero acabo de aclararme una hora y media cocinándote esto’”.

Sobre su actitud competitiva y compañera, Attias se definió: “Soy rebuena compañera, soy súpercompetitiva conmigo. Si te falta un ajo, te lo hago rodar. Total, si yo soy mejor, soy mejor”. Adelantó que aceptará la devolución del jurado pero defenderá su postura cuando lo crea necesario: “Recontra confiaba en ella, pero la verdad es como bancármela. Si no te gusta nada, no te gusta nada. Te voy a escuchar. Bancármela. Bancármela, escuchar y darte mi devolución si creo que hay algo que está un poco desfasado de lo que me estás diciendo. Puede llegar a pasar que me quiera exponer. Derecho a réplica. Voy a aplicar. Voy a aplicar bastante el derecho de réplica, pero con respeto, con respeto, porque yo me voy a bancar todo lo que me digan. Quiero aprender”.

