Teleshow

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Luego del show de la cantante, una espectadora, con lágrimas en los ojos, explicó el motivo. El video del duro testimonio

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
El emotivo momento con una espectadora del show de Soledad Pastorutti

El telón bajó en el teatro Gran Rex al finalizar el recital de Soledad Pastorutti, pero lo que nadie imaginó es que, entre los aplausos y el gentío, se viviría un instante de profunda emoción cuando la historia de una espectadora conmovió a todos los presentes. La sala, aún vibrante por los ecos de la celebración del cumpleaños de la artista y la presencia de figuras como Mirtha Legrand, se convirtió durante unos minutos en confidente de una tristeza íntima.

Entre la multitud que abandonaba las butacas, la periodista de Omradioar, una emisora de San Clemente del Tuyú, navegaba con grabadora en mano. Buscaba capturar la alegría, el fervor y los detalles de una noche especial. Pero de pronto, el deber informativo mutó en testimonio humano.

En un susurro ahogado por la emoción que recogió el micrófono, la voz de una mujer con las marcas de la vida en el gesto y en el rostro, un vestido sencillo y un papel enrollado en la mano, desgarró la noche. Su relato era simple y devastador: “Me llamo Olga González. Soy de Tigre. Estoy aquí porque mi hijo me regaló la entrada para el Día de la Madre, pero me dejó hace 20 días y se quedó dormido. Le encantaba Soledad como a mí. La canción que más me gustó es Brindis en este momento. Todas son lindas, pero esa en especial. Te agradezco mucho”. Así, la ausencia reciente de su hijo, el último regalo —esa entrada—, la coincidencia de gustos, la búsqueda de consuelo en la voz de Soledad Pastorutti.

El aire pesado del hall pareció detenerse entonces. Algunos miraban a la entrevistada y a la periodista, incapaces de disimular el nudo en la garganta. La canción “Brindis” había sido el refugio de Olga, su tributo personal al hijo ausente.

La cronista sólo pudo responder con un respetuoso “gracias, por favor, gracias”, y el calor de un abrazo selló la intensidad de ese encuentro. Nada más sincero, nada más real.

El conmovedor testimonio de Olga
El conmovedor testimonio de Olga González para la emisora de San Clemente del Tuyú que la entrevistó

Las palabras del estribillo, citadas por Olga González y repetidas casi como plegaria, impregnaron aún más de sentido la noche: “Por esos días por venir / Por este brindis para mí / Por regalarle a la intuición el alma mía / Porque los días se nos van / Quiero cantar hasta el final / Por otra noche como esta doy mi vida”.

Esa estrofa, enmarcada por la ausencia y la gratitud, se volvió el eco último de una jornada en la que la música de Soledad Pastorutti, que esta semana terminó su participación como jurado de La Voz, y las vivencias de su público se cruzaron, una vez más, para recordarnos que el verdadero espectáculo, a veces, sucede cuando cae el telón.

La noche en el teatro Gran Rex había estado marcada por la emoción, pero un segundo foco de luz se coló entre sus paredes doradas y alfombras rojas: Mirtha Legrand se robó las miradas y el respeto de todo el público dentro de la sala.

Al notar la presencia, Soledad dijo: “Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años. Lo que quieras decirle a la gente, el público es tuyo esta noche. Yo simplemente te digo gracias porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande, la segunda vez que me venís a ver”.

Y La Chiqui no defraudó. Fiel a su estilo, respondió para provocar las risas de todos: “No estoy cansada, no tengo sueño, tengo hambre nada más”. El teatro estalló en carcajadas. Instantáneamente, la referente del folclore devolvió la pelota con una promesa que mantuvo el clima distendido sobre el escenario: “Lo resolvemos rápido, todo lo que está en el camarín te lo traemos”.

La complicidad entre Soledad Pastorutti y la diva se multiplicó con una broma que dejó huella: “Cuando venís yo te doy de comer, vos no me diste nada de comer”, lanzó Mirtha Legrand para desatar otra oleada de risas. Luego, en medio del festejo, entregó el elogio que, como un diamante, queda grabado mucho después de que los focos se apagan: “He pasado una de las noches más maravillosas de mi vida. A la Sole la conocí de chiquita, era una nena, yo tenía una productora y un día me dice: ‘Mirá Chiqui, hay una chica que canta, que revolea el poncho, que es una maravilla’. Traela, la presentamos en el programa, fue la primera vez que se presentó en Almorzando con Mirtha Legrand, así que yo un poco de suerte le traje. Estás muy sensual”. No fue solo un halago; fue un reconocimiento público a una artista a quien vio crecer.

Cercana, agradecida, Soledad Pastorutti tomó el micrófono y recordó el motivo de la velada: el paso del tiempo y la construcción de la propia historia. “Bueno, el tiempo pasa y uno tiene que adaptarse. Hoy estoy cumpliendo 45 años, soy del ’80, soy modelo 80”, dijo, sin perder la sonrisa. Mirtha Legrand —tan genuina y efusiva como siempre— no tardó en responder: “¿Cuarenta y cinco? Parecés de veinte”. El juego continuó: “Y vos ni te cuento, parecés de veinte también. Es un placer. Estas flores también son para vos. Sos un caso único en el mundo, sos una mujer increíble”, reconoció Pastorutti, completando así un intercambio de afecto y admiración, bajo la luz de los aplausos.

Temas Relacionados

Soledad Pastorutti

Últimas Noticias

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

La rosarina fue filmada mientras acompañaba a su novio a las prácticas del club culé. EL video

Nicki Nicole causó furor al

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

La conductora fue sorprendida por su amiga Barbie Simons, quien le hizo una consulta sobre su futuro junto a Martín Pepa

Los 8 Escalones: la llamativa

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance

La modelo y el exfutbolista compartieron postales sincronizadas desde Ámsterdam, dejando claro que atraviesan una etapa llena de complicidad y felicidad lejos de la rutina diaria

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Kate Rodríguez, embarazada de siete meses, reveló que tiene trombofilia: “El amor es más fuerte que el miedo”

La historia de la bailarina panameña atraviesa la emoción y el coraje. Según contó, es la misma afección provocó la muerte de la anterior esposa de su pareja

Kate Rodríguez, embarazada de siete

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

La actriz compartió sus sensaciones y las de Toribio, su nene más grande, luego de dejar de compartir la cama con ella. Cómo fue el proceso. Sus reflexiones

Juana Repetto celebró el paso
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

Un estudio de fósiles muestra cómo sobrevivieron algunas especies ante cambios climáticos extremos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

Quién es el líder de la red de lavado de dinero del juego ilegal que cayó en un country y fue empleado municipal

El cerebro detrás de Duki y Bizarrap se quebró y emocionó a los empresarios de IDEA: “Aprovechemos a estos chicos, nos necesitan”

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Nicki Nicole causó furor al

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance

Kate Rodríguez, embarazada de siete meses, reveló que tiene trombofilia: “El amor es más fuerte que el miedo”

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”