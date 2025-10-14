Teleshow

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

El conductor usó su programa en Luzu TV para contar el detrás de escena de la gran final del certamen de canto y respondió a algunas de las críticas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina (Video: Luzu TV)

El lunes por la noche La Voz Argentina (Telefe) llegó a su final luego de que Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez se enfrentaran por le premio más importante de la música. Esta final se dio en medio de la polémica, puesto que, por cuestiones de agenda, las dos partes de la final fueron grabadas, lo que generó grandes críticas en las redes.

Frente a las cataratas, Nicolás Occhiato, el conductor del ciclo, hizo frente a esto en Nadie dice Nada (Luzu TV): “Fue grabada. Una cag... que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal”. Y siguió: “Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia”.

“Todos actuaron que ganaron. Estaba toda la producción allá en Telefe esperando, cuando yo digo ‘Acá se termina la votación’, me voy al corte, termina la votación en vivo en el control, está la escribana y dice ‘Chicos, ganó Nico Behringer, pongan el tape’“, explicó Nicolás acerca del método que utilizaron para poder anunciar al ganador. Una de las críticas más recurrente fue la falta de emoción a la hora de dar el nombre del vencedor y sobre esto Occhiato dijo: ”Eso hace que la final pierda emoción. No hubo papelitos, no hubo cosas porque no hacíamos a tiempo a grabar porque había que limpiar cada vez el escenario“.

El momento en el que
El momento en el que Nico se consagró ganador de La Voz Argentina (Foto: Prensa Telefe)

Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Nunca es así la final de La Voz, pero que pasa el canal tenía la necesidad de que La Voz dure un mes más, entonces en esa necesidad, las agendas de todos los jurados no estaban para que estemos ayer en vivo. No había nadie, pasa que la final debería haber sido hace un mes, sucedió eso”.

Las razones por las cuales decidió contar el detrás de escena del programa más visto de la pantalla chica fueron: “Lo cuento así para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo muy groso, porque para que ese programa salga al aire hay una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Fue un éxito de punta a punta, fue espectacular y esto lo cuento para que también se entienda. Se grabó cuatro veces“. Otra de las cosas que cuestionaron fue que tan solo se anunció el primer puesto, el resto fue por medio de las redes sociales, esto se debió simplemente a las matemáticas, ya que las posibilidades y las combinaciones eran infinitas.

Más allá de cualquier polémica que se generó, se vivió una gala llena de emoción, música y sorpresas, ya que el team Luck Ra, siendo la primera vez que participa, se consagró ganador. “Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, había dicho Nicolás en el tape que abrió la última emisión, anticipando el cierre de una historia que lo llevó desde las audiciones a ciegas hasta lo más alto del escenario.

Luck Ra y Nicolás con
Luck Ra y Nicolás con el trofeo del certamen (Foto: Prensa Telefe)

Tras las últimas performances, el estudio palpitó toda la emoción de los competidores. Los cuatro finalistas se tomaron de las manos mientras el conductor anunciaba que las votaciones estaban cerradas. La expectativa creció segundo a segundo hasta que el conductor pronunció el nombre del ganador: “¡Nicolás Behringer!”.

El representante del Team Luck Ra se quebró al escuchar su nombre. Abrazó a sus compañeros, levantó el trofeo y agradeció entre lágrimas al público y a su familia por acompañarlo durante todo el proceso. En el cierre, Luck Ra, quien corrió a saludarlo, lo felicitó con un efusivo abrazo que terminó en el piso, generando risas en todo el estudio.

Temas Relacionados

Nico OcchiatoLa Voz ArgentinaLaliLuck RaLa SoleSoledadMiranda!Nicolás Occhiato

Últimas Noticias

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

En sus redes sociales la modelo marcó la finalización de un momento clave en la vida de Beltrán

Coni Mosqueira despidió la lactancia:

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

La modelo y el pequeño partieron a la provincia de Misiones para iniciar un nuevo momento en su vida

La escapada de Luli Fernández

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

La panelista revivió los detalles de su pasado con el abogado y aseguró que podría haberse casado con él. La respuesta no tardó en llegar

El enojo de Barby Franco

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

Ante la continua inquietud de sus seguidores por conocer el rostro de su hijo Arturo, la actriz compartió en las redes un diálogo familiar. “Estén atentos”, dijeron

Jimena Barón y su pareja

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

El delantero del Galatasaray usó sus redes sociales para compartir una serie de fotos a horas del inicio del reality de cocina que tiene a su expareja como conductora

La reacción de Mauro Icardi
ÚLTIMAS NOTICIAS
El plan criminal de Laurta:

El plan criminal de Laurta: entrenamientos en el río, la traición al remisero y un error que frustró su fuga

Del apoyo para las elecciones a la relación con China: 10 frases destacadas de Donald Trump en la cumbre con Javier Milei

Javier Milei le entregó a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

INFOBAE AMÉRICA
El organismo electoral de Bolivia

El organismo electoral de Bolivia alertó que la falta de combustibles puede afectar la segunda vuelta presidencial

La polémica entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes se trasladó al Congreso de la Lengua Española

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

La OTAN debate reforzar las defensas del flanco oriental tras las incursiones rusas en el espacio aéreo

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”