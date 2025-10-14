Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

En medio de la curiosidad de sus seguidores por conocer a su hijo, Jimena Barón le preguntó a Matías Palleiro cuándo será el momento (Instagram)

A cuatro meses de haberse convertido en mamá nuevamente, Jimena Barón disfruta a pleno de los cambios que trae consigo la llegada de Arturo, el hijo que tiene en común con Matías Palleiro. La cantante, acostumbrada a compartir cada novedad de su vida personal en redes sociales, encontró en la maternidad motivos diarios de ternura, desafíos y también, como era de esperar, muchas preguntas por parte de sus seguidores. Y si hay algo que multiplicó la expectativa fue la gran incógnita de cuándo mostrará la cara de su bebé.

Lejos de la ansiedad de las redes y con ese humor mordaz que la caracteriza, Jimena decidió abordar la inquietud con un video tierno y descontracturado en sus historias de Instagram. En el clip, se pudo ver el torso de Arturo, acostado boca arriba, vestido con un conjunto deportivo negro, balbuceando y entreteniéndose con la charla entre sus padres. Sin filtro, la artista apuntó la cámara hacia Matías y preguntó en voz alta cuándo revelarían el rostro de su hijo. La respuesta de Palleiro fue inmediata y tan cómplice como divertida: “En breve, estén atentos. Suscríbanse al canal y el Tuto va a aparecer”.

Sobre el mismo video, Jimena escribió al respecto. “‘Estén atentos’. Le pregunté cuando va a querer mostrar al pibe”, sumando la habitual cuota de ironía sobre la espera y dejando en claro que, tarde o temprano, ese instante llegará, pero solo bajo sus propios términos.

"Estén atentos", expresó la pareja de Jimena Barón ante la inquietud de sus seguidores por ver el rostro de Arturo (Instagram)

La relación de Jimena con sus seguidores siempre se caracterizó por la honestidad brutal y el humor autocrítico. De hecho, semanas después de dar a luz, la artista ya había intentado bajar la ansiedad de sus fans por este debate. Fue en TikTok donde, fiel a su estilo, explicó su postura. “Todavía no sabemos bien la cara que tiene. Todavía no está armado, pero falta cocción”, relató divertida, y se animó a bromear sobre las múltiples formas que parece tener Arturo día tras día: “Un día tiene cara de bulldog, al otro de chihuahua, después parece una foca o una ardilla”. El abordaje lúdico, lejos de ofender, generó complicidad y sumó identificación con otras madres y padres que pasan por la misma incertidumbre en los primeros meses.

En esos intercambios virtuales con el fandom, la artista aprovechó para sincerarse sobre uno de los temas más debatidos de toda paternidad: la elección del nombre. “Es el nombre que tenía de toda la vida. A los 15 años bordé un almohadón para mi hija que decía Elena y Arturo siempre fue mi nombre de varón. Me parecía fuerte, argentino. Siempre pensé que mi hijo sería el rey de mi vida. Por eso, el Rey Arturo”, compartió Jimena, revelando el costado emotivo y simbólico que atraviesa la maternidad en esta etapa de su vida.

En medio del puerperio, Jimena Barón relató su experiencia al convertirse en mamá por segunda vez (Video: Tik Tok)

El día a día de Arturo es parte del relato público de Jimena, que entre shows, entrevistas y proyectos sumariza la vida maternal con recortes de lo genuino y lo cotidiano. Fotos de siestas, abrazos en la cama, carcajadas y anécdotas mínimas componen el mural de una familia que elige amplificar solo lo que desea y cuando lo considera oportuno, siempre preservando parte del misterio.

La maternidad de Jimena Barón con Arturo es, así, una mezcla de cercanía y misterio, de relatos compartidos y pequeños secretos, de disfrute genuino y autenticidad. Fiel a su sello, la artista confirma que en las redes se puede ser madre sin dejar de ser auténtica, y que la presentación pública del hijo será, como todo lo que hace, a su manera: bajo el pulso del corazón, el humor y las ganas de compartir solo lo que la familia desea, cuando lo sienta de verdad.