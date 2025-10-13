Los sugestivos mensajes de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró y despertaron rumores de romance

Ángela Torres y Nacho Castañares enfrentan rumores de romance (Instagram)

El mensaje de Nacho Castañares dirigido a Ángela Torres captó rápidamente la atención del público y desató especulaciones sobre un posible romance entre la cantante y el ex participante de Gran Hermano. Todo comenzó cuando Nacho asistió al recital de Torres en el Teatro Margarita Xirgu y compartió imágenes del show en sus redes, acompañadas únicamente por la palabra “Increíble”. Si bien una muestra de apoyo a una artista no suele llamar la atención, los seguidores no tardaron en buscar señales. Juariu, panelista de Cortá por Lozano, analizadora habitual de la actividad digital de los famosos, agregó una cuota de intriga al observar que Nacho y Ángela suelen darse likes en redes sociales y rescató una publicación en la que él escribió: “What a woman” (Qué mujer), luego del concierto. Esta frase encendió las interpretaciones, sobre todo cuando Fede Lezcano, cercano a Castañares, intervino en el posteo con el emoji de un ángel, lo que muchos leyeron como una referencia directa al nombre de pila de la cantante. El detalle que incentivó aun más los comentarios fue que Nacho decidió eliminar ese mensaje de X, lo que, para varios usuarios, sumó pistas de una posible intención de desconocer o al menos enfriar los rumores sobre un nuevo vínculo.

El mensaje que Nacho Castañares le dejó a Ángela Torres luego de disfrutar su show (Instagram)

El entorno laboral de Ángela Torres vive un momento de alta exposición mediática. Su disco “No me olvides” consolida su carrera musical y la canción “Favorita” ocupa un lugar destacado entre los lanzamientos del año. Además suele participar en el ciclo de streaming Nadie dice Nada de Luzu TV. Dentro de ese ambiente no faltan los rumores y trascendidos. A Ángela también se la vinculó con Marcos Giles, uno de sus compañeros en dicha plataforma, aunque ninguno de los involucrados confirmó una relación sentimental. Tampoco escapan a la mirada pública los gestos y comentarios que surgen en medio de las transmisiones. Los comentarios internos entre colegas y panelistas se convirtieron en parte del atractivo del ciclo, aportando condimentos a la narrativa afectiva que sigue de cerca el público.

En lo personal, Ángela Torres manifiesta que disfruta de su soltería, luego de un tiempo de exposición mediática vinculada a su vida sentimental. Si bien se la asoció de manera reciente a Marcos Giles, la cantante no confirma vínculo alguno y su última pareja conocida fue el cantante Rusherking. Esa relación finalizó en términos que, según ella, resultaron mayormente cordiales, aunque con alguna que otra polémica, como así también episodios puntuales de matices personales.

La dedicatoria de Nacho Castañares a Ángela Torres que luego borró de su cuenta de Instagram, según Juariu (Instagram)

La artista expuso en el aire de Nadie dice Nada detalles de su ruptura con Rusherking, compartiendo una anécdota personal que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el programa y en las redes. Torres recordó que el mismo día en que se separó tomó la decisión de ver a la persona que, según relató, más molestaba a su expareja. El comentario, lejos de pasar inadvertido, generó risas y reacciones entre sus compañeros, quienes aprovecharon la ocasión para sumar ironía y humor a la transmisión. La propia Ángela aceptó que hasta el momento el hecho era solo conocido por su círculo íntimo, reconociendo el impacto que su testimonio podría tener al volverse público en el programa de Nico Occhiato.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, al día siguiente de que Torres compartiera su experiencia, fue Rusherking quien reaccionó a través de su cuenta de X. En el hilo, el cantante aclaró que había preferido mantenerse en silencio y cuidar su privacidad. Sin nombrar a Ángela Torres, subrayó el contraste entre quien, según él, se paseó por distintos programas hablando del vínculo pasado y quien optó por no exponerse. Rusherking cerró su comentario enfatizando que buscaba seguir con su vida, ajeno a la exposición mediática.

Rusherking y Angela Torres probando la hamburguesa cuando todavía eran pareja (Video: Instagram)

Las historias sentimentales de Ángela Torres suman otros capítulos en el ámbito del espectáculo. En un streaming con Martín Cirio, recordó el enfrentamiento virtual con la China Suárez, exnovia de Rusherking. Durante la conversación, la actriz y cantante confesó que la China la había bloqueado en redes sociales, lamentando esa decisión porque le interesaba estar al tanto de su actividad. El comentario se dio en un tono de humor y desdramatizó el vínculo, aunque reflejó cómo estos entrecruces digitales también ocupan un lugar en la vida de los protagonistas del espectáculo.