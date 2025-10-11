Teleshow

Ángela Torres deslumbró cantando “La niña de fuego”, una canción del repertorio de su abuela, Lolita Torres

La sobrina de Diego Torres tuvo su primer show el viernes por la noche y homenajeó a la icónica cantante al ritmo de un clásico de su discografía

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Ángela Torres deslumbró cantando una canción de su abuela, Lolita Torres (Video: X)

Ángela Torres vivió una noche inolvidable en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, donde presentó “No me Olvides”, su primer show inspirado en el álbum debut homónimo que lanzó semanas atrás. Con localidades agotadas desde el anuncio y una legión de fans que encontró en sus canciones un nuevo universo sonoro, la artista sorprendió desde el inicio: apareció en escena vestida de azul, miró el auditorio colmado y asumió el riesgo y el privilegio de sostener por completo la energía de la función sin coristas ni bailarines, solo con su voz, su presencia y la conexión directa con el público.

A lo largo del show, repasó las canciones más celebradas del disco y eligió deslumbrar con una versión propia de “Qué ganas de no verte nunca más”, el clásico de Valeria Lynch que generó uno de los momentos de mayor potencia emotiva de la cita. El auditorio acompañó con silencios y estallidos de aplausos cada interpretación, y la interacción fue creciendo hasta el desenlace, donde la euforia se mezcló con gritos, emoción y agradecimientos desde la platea cada vez más entregada.

Cuando la función terminó y las luces amenazaban con marcar el final, Ángela volvió a salir una vez más, visiblemente emocionada por el recibimiento del público y el primer cara a cara tan esperado. Decidió entonces regalar un instante íntimo y profundo: se acomodó bajo el foco del escenario y, a capela, rindió homenaje a su abuela Lolita Torres, referente de la música y el cine argentino, interpretando “La niña de fuego”, un tema escrito y popularizado por ella en 1966. En ese fragmento, el teatro se sumió en un silencio absoluto, como si cada asistente comprendiera que estaba presenciando un momento único en la historia de la artista. El clima se rompió recién cuando, al finalizar la canción, el lugar estalló en ovaciones y gritos, sellando un cierre cargado de emoción y memoria.

El mensaje de Ángela luego
El mensaje de Ángela luego de su show (Foto: Instagram)

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. X (antes Twitter) se inundó de mensajes de quienes presenciaron el show y de quienes siguieron la transmisión a través de videos virales: “Ustedes son conscientes que se CARGO UN SHOW SOLA? NO había bailarines ni coristas, era solamente Ángela Torres, un público y muchísimos sueños. Y aun así LO DIO TODO, tenemos a la mejor cantante femenina de la Argentina justo acá”; “Salió después de terminar su show e hizo una versión acústica de ‘La niña de fuego’ demostrando porque es la vocalista más talentosa de su generación. UNA VERDADERA POPSTAR”; “Cuando el show terminó, nos pusimos a cantar, ella volvió a salir y nos regaló este momento a capela. Yo temblaba y lloraba porque escucharla ASÍ es una experiencia de otro universo. Ángela Torres qué placer que sos”.

Todavía con la emoción a flor de piel, Ángela agradeció el cariño de sus seguidores y la repercusión de la noche desde sus propias redes: “No me olvides tour, es TT en Twitter hace un buen rato y no puedo creer las cosas que leo y los mensajes de amor que recibo, es mucho más de lo que esperé”, escribió, para luego sumar: “Gracias por tanto cariño, fue la noche más feliz. Gracias a quienes vinieron por gritar así, están locos. Siento que mi vida nunca será la misma después de cantar mis canciones en mi show por primera vez”.

El debut en vivo marcó un verdadero antes y después en su carrera y su conexión personal con el público, reafirmando que el linaje artístico que la une a Gloria Carrá, Diego Torres y, desde lo más íntimo, a Lolita Torres, sigue más vigente que nunca. Esta noche, Ángela comenzó a escribir su propia historia en la música popular argentina, con la autenticidad, emoción y talento que la distinguen dentro de su generación.

Temas Relacionados

Ángela TorresLolita TorresDiego Torres

Últimas Noticias

La reacción de los famosos a la muerte de Diane Keaton: de las palabras de Araceli González al posteo de Georgina Barbarossa

Este sábado, el mundo del espectáculo despidió a la famosa actriz ganadora del Oscar, quien falleció a los 79 años

La reacción de los famosos

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Mientras Wanda Nara disfruta de la provincia de Misiones, el exjugador de River Plate pasa el día con sus hijos

Maxi López compartió una tarde

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

La actriz habló con Ernesto Tenembaum de la asistencia estatal para personas con discapacidad y contó la situación de su hija en comparación a quienes no tienen medios

Julieta Díaz habló de los

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

La artista celebró 34 años en un ambiente privado junto a su novio, sus familiares y amigos cercanos

El festejo íntimo de cumpleaños

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza

Luego de una semana de grabación intensa para MasterChef, la empresaria aprovechó el tiempo libre y partió rumbo a la provincia ubicada en el noreste del país y gozó del tiempo con sus dos hijas

La travesía de Wanda Nara
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rutina diaria y el

La rutina diaria y el plan de alimentación que sigue Sabrina Carpenter para cuidar su salud y energía

Cuánto subieron los combustibles en CABA desde que las empresas dejaron de informar los aumentos

En el primer año del RIGI entraron 20 proyectos por USD 34.422 millones: casi todas las iniciativas son de energía y minería

Así comunicaron la muerte de Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en México, en el reality del que iba a participar

Murió Pupy, la elefanta liberada en Brasil que había estado en el Ecoparque porteño

INFOBAE AMÉRICA
La dignidad de María Corina

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

TELESHOW
La reacción de los famosos

La reacción de los famosos a la muerte de Diane Keaton: de las palabras de Araceli González al posteo de Georgina Barbarossa

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta

La travesía de Wanda Nara por Misiones: cataratas, mate y naturaleza