Ángela Torres deslumbró cantando “La niña de fuego”, una canción del repertorio de su abuela, Lolita Torres

Ángela Torres deslumbró cantando una canción de su abuela, Lolita Torres (Video: X)

Ángela Torres vivió una noche inolvidable en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, donde presentó “No me Olvides”, su primer show inspirado en el álbum debut homónimo que lanzó semanas atrás. Con localidades agotadas desde el anuncio y una legión de fans que encontró en sus canciones un nuevo universo sonoro, la artista sorprendió desde el inicio: apareció en escena vestida de azul, miró el auditorio colmado y asumió el riesgo y el privilegio de sostener por completo la energía de la función sin coristas ni bailarines, solo con su voz, su presencia y la conexión directa con el público.

A lo largo del show, repasó las canciones más celebradas del disco y eligió deslumbrar con una versión propia de “Qué ganas de no verte nunca más”, el clásico de Valeria Lynch que generó uno de los momentos de mayor potencia emotiva de la cita. El auditorio acompañó con silencios y estallidos de aplausos cada interpretación, y la interacción fue creciendo hasta el desenlace, donde la euforia se mezcló con gritos, emoción y agradecimientos desde la platea cada vez más entregada.

Cuando la función terminó y las luces amenazaban con marcar el final, Ángela volvió a salir una vez más, visiblemente emocionada por el recibimiento del público y el primer cara a cara tan esperado. Decidió entonces regalar un instante íntimo y profundo: se acomodó bajo el foco del escenario y, a capela, rindió homenaje a su abuela Lolita Torres, referente de la música y el cine argentino, interpretando “La niña de fuego”, un tema escrito y popularizado por ella en 1966. En ese fragmento, el teatro se sumió en un silencio absoluto, como si cada asistente comprendiera que estaba presenciando un momento único en la historia de la artista. El clima se rompió recién cuando, al finalizar la canción, el lugar estalló en ovaciones y gritos, sellando un cierre cargado de emoción y memoria.

El mensaje de Ángela luego de su show (Foto: Instagram)

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. X (antes Twitter) se inundó de mensajes de quienes presenciaron el show y de quienes siguieron la transmisión a través de videos virales: “Ustedes son conscientes que se CARGO UN SHOW SOLA? NO había bailarines ni coristas, era solamente Ángela Torres, un público y muchísimos sueños. Y aun así LO DIO TODO, tenemos a la mejor cantante femenina de la Argentina justo acá”; “Salió después de terminar su show e hizo una versión acústica de ‘La niña de fuego’ demostrando porque es la vocalista más talentosa de su generación. UNA VERDADERA POPSTAR”; “Cuando el show terminó, nos pusimos a cantar, ella volvió a salir y nos regaló este momento a capela. Yo temblaba y lloraba porque escucharla ASÍ es una experiencia de otro universo. Ángela Torres qué placer que sos”.

Todavía con la emoción a flor de piel, Ángela agradeció el cariño de sus seguidores y la repercusión de la noche desde sus propias redes: “No me olvides tour, es TT en Twitter hace un buen rato y no puedo creer las cosas que leo y los mensajes de amor que recibo, es mucho más de lo que esperé”, escribió, para luego sumar: “Gracias por tanto cariño, fue la noche más feliz. Gracias a quienes vinieron por gritar así, están locos. Siento que mi vida nunca será la misma después de cantar mis canciones en mi show por primera vez”.

El debut en vivo marcó un verdadero antes y después en su carrera y su conexión personal con el público, reafirmando que el linaje artístico que la une a Gloria Carrá, Diego Torres y, desde lo más íntimo, a Lolita Torres, sigue más vigente que nunca. Esta noche, Ángela comenzó a escribir su propia historia en la música popular argentina, con la autenticidad, emoción y talento que la distinguen dentro de su generación.