Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

Benicio, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, celebró su cumpleaños número 11 con una fiesta familiar y deportiva

Pampita y Benjamín Vicuña celebraron los 11 años de su hijo Benicio con un encuentro familiar en el que no faltaron las risas, los abrazos y el deporte. La fiesta tuvo lugar en un restaurante ubicado dentro de un complejo de canchas de fútbol, donde los invitados disfrutaron de un día al aire libre entre partidos, inflables y una torta muy especial.

El festejo reunió a todas las familias ensambladas. Pampita llegó acompañada por Martín Pepa, mientras que el actor chileno asistió junto a Anita Espasandín. También se sumaron Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán, expareja de la animadora, y todos se mostraron muy cómplices y en armonía, compartiendo charlas y fotos grupales. Lejos de cualquier tensión, la postal fue la de una convivencia madura y afectuosa, centrada en el bienestar de los chicos.

El cumpleaños tuvo como eje el fútbol. Los niños se calzaron camisetas de distintos clubes y jugaron durante horas en las canchas del predio. Entre pelotas, risas y goles, Benicio disfrutó de su día rodeado de amigos. Los más pequeños también tuvieron su espacio con un gran inflable con forma de robot, que se convirtió en el favorito de la tarde.

Pampita, fiel a su estilo, lució un traje de lino claro a rayas, que combinó con anteojos de sol y un look relajado pero elegante. En varias fotos se la vio cerca de Vicuña, en un gesto de respeto que sorprendió a los seguidores. La modelo también posó con su hija menor, Ana García Moritán, que se robó las miradas con un tapado con flores rosadas, medias blancas y zapatos plateados con moños, mientras jugaba y hacía poses frente a cámara.

El momento más esperado llegó con la torta: una creación con base blanca, detalles en chocolate negro y esferas decorativas. En la parte superior, tres figuras resumían los gustos del cumpleañero: Ilia Topuria, el campeón de UFC; Spreen, el streamer del momento; y Milo J, el cantante que suena en todas las playlists adolescentes. Los ídolos del niño en una fecha muy especial.

Entre aplausos y risas, Benicio sopló las velitas rodeado de sus hermanos y amigos, con su hermana Ana en brazos y la mirada atenta de sus padres, que lo acompañaron de principio a fin. Los únicos ausentes fueron Magnolia y Amancio, los hijos que Vicuña tuvo con la China Suárez, quienes actualmente están en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi.

Más temprano, al iniciar el día, Benjamín Vicuña le escribió un texto a su hijo por su cumpleaños, que fue acompañado por un tierno video. “Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo. Hoy se celebra por el descubrimiento de América y por tu nacimiento.Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre.Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor. Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira. Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás pero siempre juntos”, comenzó.

En la segunda parte de la reflexión, Vicuña confesó: “Conocí contigo una parte de mí que me enorgullece. Conocí un alma antigua disfrazada de niño. Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo vos podés hacerlo. Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz”. Con este saludo, Vicuña volvió a hacer visible el costado más profundo y humano que suele volcar en cada dedicatoria para sus hijos, demostrando cómo deja huella en cada fecha importante. Sus seguidores celebran cada uno de estos gestos que, más allá del brillo y la exposición de los medios, muestran a un papá conectado y agradecido, capaz de encontrar palabras justas para la emoción, la niñez y el paso del tiempo.