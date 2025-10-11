Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Wanda Nara viajó a Misiones y mostró la vista desde la habitación del exclusivo resort donde se aloja

La elección de Misiones como destino para una breve escapada de fin de semana largo no parece casual para Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity optó por alojarse en un resort de lujo situado a orillas del río Paraná, frente a Paraguay, en una suite Exclusive cuyo precio oscila entre 620.000 y 1.135.000 pesos por noche, dependiendo del plan seleccionado. Este enclave, además de su exclusividad, destaca por su proximidad a uno de los atractivos turísticos más singulares de la provincia, que tiene un nombre que se hace llamativo en este caso: las Minas de Wanda, ubicadas a tan solo 20 minutos del alojamiento y reconocidas por la extracción de piedras semipreciosas como amatistas, ágatas, topacios y cristales de cuarzo.

El viaje de Wanda Nara a la provincia mesopotámica se produjo tras finalizar las jornadas de grabación del reality culinario. Sin brindar demasiados detalles sobre el motivo de su visita, la mediática compartió en sus historias de Instagram imágenes que documentan el inicio de la travesía. En una de ellas, se observa a una de sus hijas, vestida con un buzo gris y pantalones cortos oscuros, caminando hacia la escalerilla del avión privado de fuselaje blanco con líneas azules que las transportó. La niña lleva zapatillas deportivas oscuras con suelas blancas y, junto a ella, sobre el asfalto, destacan dos valijas: una marrón y otra más oscura, decorada con adhesivos de diversas formas y colores. Esta escena remite a los camarines de Telefe, donde por la tarde la menor, junto a su hermana, acompañó a su madre durante las grabaciones del programa, cuyo estreno está previsto para el lunes 13.

Wanda Nara, en el exclusivo resort que eligió para sus días en Misiones

Ya instalada en su destino, Wanda Nara publicó una fotografía en la que aparece caminando por el deck del resort. En la imagen, sostiene una taza blanca con alguna infusión en la mano derecha, viste una remera ajustada marrón claro, pantalón jogging gris claro con varios agujeros y zapatillas deportivas blancas. Del hombro izquierdo cuelga un bolso con detalles en animal print y lleva gafas de sol oscuras. El fondo muestra una densa vegetación bajo la luz del día. Además, difundió un video que revela el balcón de su suite, de 45 m², con capacidad para hasta cuatro personas, equipada con una cama king size, dos sofás cama y un jacuzzi exterior.

Una de las hijas de Wanda al abordar el avión privado rumbo a Misiones

La cercanía del resort a las Minas de Wanda despertó especulaciones sobre si este detalle influyó en la elección del destino. Las minas, famosas por la producción de piedras semipreciosas, constituyen uno de los puntos de interés más visitados de la región.

Mientras tanto, la cuenta regresiva para el debut de la nueva edición de MasterChef Celebrity avanza. El programa, conducido por Wanda Nara y con la participación de celebridades, se emitirá desde el lunes 13 a las 22 por Telefe. La reciente controversia en torno a la foto oficial del reality ha incrementado las expectativas, anticipando un ciclo que promete generar conversación tanto en pantalla como en las redes sociales de sus protagonistas.

Dos imágenes del exterior y el interior de la suite donde se aloja Wanda Nara

En las últimas horas, la conductora ha compartido detalles de la intimidad de su camarín, donde recibió la visita de sus hijas y mostró un espejo decorado con motivos de Hello Kitty, regalo de las pequeñas. Además de este momento familiar, Wanda Nara sumó un toque de humor y complicidad en sus publicaciones. Su aliada inesperada fue La Joaqui, una de las concursantes de la edición, quien le obsequió un ramo de rosas rojas adornado con tres mariposas doradas y una dedicatoria alusiva a una de sus canciones más populares.

Las minas de Wanda, en Misiones

En una de sus historias, Wanda Nara agradeció el gesto con un “Gracias por esto”, acompañado de un emoji de corazón y la mención a la artista marplatense, además de musicalizar la publicación con un fragmento del tema “Todo vuelve”, en el que se escucha: “Mirá cómo vuelve, qué pendejo atrevido / El robo más grande que hiciste fue estando hoy conmigo”. La conductora también citó una línea de la canción, modificada levemente: “En la vida vuelve todo menos vos”, en un tono enigmático que muchos interpretaron como una referencia a su expareja, Mauro Icardi. La situación cobra mayor interés porque su primer marido y padre de sus hijos mayores, Maxi López, también participa en el certamen, lo que añade tensión a la previa, aunque la empresaria parece distanciada de ambos y habría iniciado una relación con Martín Migueles.