La tarde de relax de Gianluca Simeone y Eva Bargiela en la última etapa de su embarazo: pileta, sol y distensión

Eva Bargiela y Gianluca Simeone cuentan los días para la llegada de Faustino

A tan solo días de dar a luz, Eva Bargiela disfruta de la última etapa de su embarazo. Rodeada por el amor de sus seres queridos, y la contención de Gianluca Simeone, la modelo atraviesa la etapa final de la dulce espera. Así las cosas, aprovechando el buen clima, la influencer y el deportista mostraron cómo vivieron la tarde de sábado. Pileta, sol y relax.

A semanas de celebrar su baby shower, la pareja ansia la llegada de Faustino, su primer hijo juntos. Este momento representa una etapa bisagra en la vida de los jóvenes. No solo representa el hecho de convertirse en padres, sino de extender el amor que se tienen. Como si fuera poco, en paralelo, Simeone decidió retirarse del fútbol, alejarse de las canchas y enfocarse en la vida en familia.

La tarde de amor de Eva Bargiela: sol, pileta y relax (Instagram)

Así las cosas, este sábado, la pareja decidió disfrutar del buen tiempo y vivir un momento íntimo de relax. Para la ocasión, Gianluca y Eva pusieron una serie de mantas en el jardín de su casa. Mientras Bargiela permanecía sentada sobre una cómoda silla, protegiendo su panza del sol, Simeone permanecía a metros de la pileta, luciendo únicamente una bermuda celeste.

Eva Bargiela enfrenta las últimas semanas de su embarazo con una mezcla de emoción, ternura y calma. En este periodo, se muestra serena y expectante ante la inminente llegada de su primer hijo. La modelo ha dejado ver en sus recientes apariciones públicas y virtuales su disposición positiva frente a la maternidad y el cierre de esta etapa gestacional.

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: "El último evento con el bebé en la panza"

Recientemente, la modelo publicó una serie de imágenes en las que se la observa sonriente, relajada y luciendo su panza en las últimas semanas de gestación. En una de las fotos más comentadas, Eva posa frente al espejo con un look confortable compuesto por pantalón blanco y un top corto beige, dejando al descubierto el avance de su embarazo. Acompañó la imagen con la frase: “Creo que es el último evento con el bebé en la panza”, y añadió un emoji de pollito saliendo del cascarón, lo que acentuó el carácter emotivo del mensaje.

Esta publicación generó una oleada de respuestas en sus plataformas digitales, donde seguidores y conocidos manifestaron afecto y buenos deseos. Los mensajes de cariño inundaron las redes, mostrando el impacto que tiene Eva en su comunidad online y la empatía generada a partir de su apertura en torno al embarazo.

La tierna postal de Gianluca Simeone y Eva Bargiela en medio de su embarazo (Instagram)

En una de sus últimas publicaciones, Gianluca Simeone reflejó el amor que siente por Eva Bargiela (Instagram)

Durante el tramo final de su embarazo, Eva Bargiela ha compartido numerosos momentos junto a Gianluca Simeone, su pareja y futuro padre de su hijo. En distintas publicaciones en redes sociales, la modelo mostró cómo ambos atraviesan juntos esta etapa, evidenciando una relación caracterizada por el apoyo mutuo y la compañía constante. Uno de los instantes más destacados es el que compartió Eva recientemente: un día al aire libre junto a Gianluca, a quien le dedicó un mensaje cariñoso en Instagram, afirmando “Él me acompaña. Te amo”. La imagen, que muestra al hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone disfrutando de una partida de golf, refuerza la sensación de tranquilidad y disfrute lejos del foco mediático.

La pareja se distanció de la sobreexposición habitual, eligiendo compartir escenas cotidianas y espontáneas que muestran la dinámica real de la convivencia en la espera de su primer hijo. Los momentos publicados reflejan cómo lograron mantener un equilibrio entre los compromisos laborales de Bargiela y el acompañamiento de Gianluca, quien también expresó en público su satisfacción y ansiedad por el inminente nacimiento del bebé.

Además de las interacciones digitales, ambos se presentaron juntos en una entrevista televisiva en el programa “Cortá por Lozano” (Telefe), donde dialogaron abiertamente sobre sus emociones y perspectivas ante la llegada de un nuevo integrante a la familia. Las palabras de Gianluca se centraron en la alegría y la expectativa, mientras que Eva complementó la charla con reflexiones sobre la singularidad de la experiencia y los desafíos derivados de una maternidad mediática. Así, la pareja se mostró unida y colaborativa a lo largo de un proceso de cambios profundos y aprendizajes compartidos.