El divertido baby shower de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: juegos, globos y una tarde de amor

Eva Bargiela celebró su baby shower junto a sus seres queridos

Entre fotos, entrenamientos juntos y visitas a la obstetra, Eva Bargiela y Gianluca Simeone muestran cada una de las etapas de su embarazo. Fiel a su estilo, la pareja abre las puertas de su intimidad reflejando el entusiasmo que sienten ante la llegada de Faustino y el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Así las cosas, este sábado, la modelo y el exfutbolista celebraron su baby shower.

“Hoy hubo baby shower”, escribió la influencer, junto a un emoji de corazón blanco, para compartir su alegría con sus más de 400 mil seguidores. En su posteo, la joven mostraba un ambiente natural decorado con globos blancos. Minutos más tarde, los anfitriones de la fiesta recibieron a sus invitados. A sus espaldas, un arco amarillo destacaba con el nombre de su hijo. Detrás del mismo se lucía una pared con dibujos de animales salvajes. Todo esto, bajo un cielo celeste con algunas nubes.

El look de Eva Bargiela para la celebración de su baby shower (Instagram)

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron felicitados por sus amigos y familiares (Instagram)

Para esta ocasión, Eva Bargiela decidió vestir un conjunto blanco conformado por un pantalón de corte recto y un saco de tela ligera. Debajo del saco llevaba un crop top de punto acanalado en tono blanco que dejaba al descubierto su abdomen de embarazo. También lucía dos collares largos con colgantes dorados y plateados, además de argollas doradas de tamaño mediano en las orejas. Su pelo estaba recogido en un rodete desordenado, adornado con dos mechones rubios sueltos que enmarcaban su cara.

El mensaje de Sofía "Jujuy" Jiménez para Eva Bargiela en medio de su baby shower (Instagram)

Eva Bargiela celebró su baby shower junto a Gianluca Simeone (Instagram)

Por su parte, Simeone vestía un conjunto completamente blanco compuesto por una camiseta de algodón de manga corta y un pantalón holgado con bolsillos laterales y etiquetas visibles en una de las piernas. Completaba el look con zapatillas deportivas blancas, decoradas con una estrella gris en el lateral y cordones blancos. Lleva un reloj negro en la muñeca izquierda. Su pelo estaba peinado con un ligero volumen hacia un costado.

Horas más tarde, ante esa postal soñada, la pareja compartió un divertido juego con sus invitados. Mientras Eva y Gianluca se ponían unos pantalones gigantes, sus seres queridos les arrojaban pelotas. Quien lograra atrapar más objetos con el aro de sus cinturas, sería el ganador. En su perfil, la modelo compartió un instante de esta divertida actividad. “Te amo”, escribió arrobando a su pareja, para señalar la felicidad del momento.

Ana Rosenfeld fue parte del baby shower de Eva Bargiela (Instagram)

Eva Bargiela junto a sus amigas en el baby shower (Instagram)

Entre los invitados de la modelo y el exfutbolista se destacaron figuras como Sofía “Jujuy” Jiménez, Ana Rosenfeld y Lizardo Ponce. La actriz, que días atrás se convirtió en noticia por mostrar su casting de En el Barro, compartió una foto del encuentro en la que escribió: “Aquí te esperamos Fausti, bombón”. Por su parte, el conductor de Rumis, programa de La Casa Streaming, comentó: “Re estamos esperando Faustino, te amamos”.

Queremos decirle a todos ustedes que de verdad nos están acompañando. Muchas gracias a todos por venir. Son la gente que nosotros más queremos, así que gracias por estar cerca nuestro. Estamos muy felices.

Semanas atrás, la pareja compartió en sus redes una jornada importante en su vida: la visita al obstetra. En el video, la modelo expresó su entusiasmo, describiéndo lo que sería un “día full papis”. Con tono distendido, relató que, aunque tenía planeado asistir sola a la consulta, le recomendaron que también participara el futuro padre, subrayando la importancia de ese acompañamiento.

La jornada culminó con una imagen de la ecografía, acompañada del mensaje “espiando a Faustino”, en la que Eva hizo partícipes a sus seguidores del momento de conectarse visualmente con su hijo en camino.