Jimena Barón y una divertida visita a una “cascada sanadora” con 4° de temperatura: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”

Jimena Barón con su hermana y su mamá visitaron una "cascada sanadora", según la definió

El viaje de Jimena Barón a San Martín de los Andes dejó una serie de momentos familiares que rápidamente captaron la atención de sus seguidores, especialmente por la espontaneidad y el humor que la artista imprimió en cada publicación. Entre las actividades más comentadas, la visita a lo que la actriz y cantante llamó “cascada sanadora” se transformó en una experiencia que combinó aventura, risas y complicidad entre mujeres de la familia.

La artista, acompañada por su esposo Matías Palleiro, su hijo Arturo, su hermana Isabel y su madre Gabriela, eligió pasar unos días en una exclusiva aldea de montaña. En ese entorno, la familia decidió acercarse a una cascada ubicada dentro del predio donde se alojaban. La temperatura marcaba apenas 4 ℃, pero eso no impidió que Jimena y las suyas se animaran a sumergirse en el agua helada.

Antes de entrar, Jimena Barón se quitó la ropa y quedó en una malla enteriza negra, mientras documentaba el momento para sus redes sociales. “Bueno, nos estamos poniendo el traje de baño para meternos en una cascada helada. Es un agua sanadora, así que hacia ahí vamos. A ver. ¿Vas a venir o no? Abandonan los soldados. No, es que están acá pensando ‘no es una buena...’ ¡Chau!, yo me voy. Me mojaré el teléfono. ¡Ay, ay! Resbala, ¡resbala la madera!”, relató en tono divertido, acompañando el video con la palabra “Resbalón” escrita en la pantalla.

Jimena Barón y su hermana bajo una cascada de agua helada

La dinámica familiar se hizo evidente cuando Jimena bromeó sobre la ausencia de su hermana en la aventura, escribiendo: “Mi hermana que no viene”. El intercambio continuó con un grito de cuidado dirigido a Isabel: “¡No te pongas a correr, boluda!”. Finalmente, Isabel apareció en escena, también en malla enteriza pero celeste, caminando con cautela y gritando, lo que motivó a Jimena a escribir: “¿Por qué grita ella si no se metió?” y, más adelante, “Grito con delay” y “la empujo al agua helada”.

La secuencia no terminó ahí. Al salir del agua helada, Jimena Barón sumó otra observación: “¿Por qué gritamos si ya salimos?”, reflejando el tono lúdico de la experiencia. La última en sumarse fue Gabriela, la madre, quien corrió hacia la cascada luciendo una malla enteriza colorada con detalles en blanco. Al sumergirse bajo el chorro, la reacción de Gabriela quedó registrada en un primer plano que mostraba su cara de horror por el frío, mientras de fondo musicalizaba la escena la canción de la película Titanic, interpretada por Celine Dion.

Durante la misma estadía en San Martín de los Andes, Jimena Barón compartió otro momento que rápidamente se viralizó: un video casero en el que baila junto a Matías Palleiro al ritmo del funk brasileño “Come to Brazil”. El registro, lejos de cualquier producción profesional, mostró a la pareja en un ambiente relajado y cómplice, generando empatía entre los seguidores por la naturalidad y el humor que transmitieron.

El video inicia con ambos frente a la cámara, listos para bailar. Mientras suena el funk brasileño, la pareja se anima a perrear, hasta que Jimena, entre risas, le sugiere a Matías: “Pero ponete atrás”. Él, con tono desenfadado, responde: “Pero está la criatura”. Este breve diálogo marcó el tono del clip, evidenciando una dinámica de pareja que se permite el juego y la improvisación. La publicación fue acompañada por la frase: “Querido hijo: estos somos tus papás. Te amamos”, reforzando el costado familiar y entrañable del momento.

Horas después, Jimena Barón sumó un remate a la escena: “Oficialmente inaugurada la temporada TANGA 2025, volvieron las guerreras”. El desenlace del video fue el que terminó de conquistar a los usuarios: cuando la música sube, Matías Palleiro la toma en brazos y, en medio del baile y las carcajadas, a Jimena se le baja el pantalón, dejando ver una tanga color rosa chicle. Lejos de intentar ocultar el incidente, la cantante optó por dejarlo tal cual, reafirmando su estilo desinhibido y divertido.

La suma de estos episodios, desde la aventura helada en la cascada hasta el baile improvisado en familia, consolidó la imagen de Jimena Barón como una figura que prioriza la autenticidad y la conexión con su entorno más cercano, sin filtros ni artificios.