La explosiva versión sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Hace 15 días que conocen su cuerpos”

Yanina Latorre reveló detalles del incipiente romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández tras la separación del actor (Video: SQP, América TV)

El rumor de un nuevo romance sacudió el ambiente del teatro argentino: Nico Vázquez, tras su reciente separación de Gimena Accardi, estaría iniciando una relación sentimental con su compañera de obra, Dai Fernández. Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado públicamente el vínculo, Yanina Latorre reveló que la cercanía entre ambos actores se intensificó en las últimas dos semanas, alimentando las especulaciones sobre una inminente oficialización de la pareja.

Según reveló en su programa SQP (América TV), el entorno más cercano del protagonista de Rocky asegura que el vínculo con la actriz no existía antes y que, desde hace aproximadamente 15 días, la relación cobró una nueva dimensión.

La conductora afirmó que “hace 15 días hay algo fuerte” entre los actores, y subrayó que ella se convirtió en una figura clave para Vázquez en un momento de profunda vulnerabilidad emocional. La conexión entre ambos se habría gestado durante las funciones de la obra Rocky, donde la convivencia y las largas horas compartidas en camarines despertaron sospechas en el ambiente teatral sobre una posible relación más allá de la amistad.

El entorno de Nico Vázquez confirma que la relación con Dai Fernández se intensificó en las últimas dos semanas

El proceso personal de Nico Vázquez tras la ruptura con Accardi, con quien compartió 18 años de relación, fue complejo. Yanina detalló que el actor atravesó un año difícil, marcado por el deseo de recomponer la pareja y la posterior aceleración de la separación tras una infidelidad de la actriz. En este contexto, Daiana Fernández se transformó en un apoyo fundamental, brindándole contención y compañía. Además, siguiendo el consejo de su terapeuta, Nico Vázquez optó por abrirse a nuevas experiencias y reducir el contacto con su expareja, aunque, según Latorre, el actor se dio cuenta de que no buscaba aventuras pasajeras, sino que su interés estaba centrado en su compañera de elenco.

El entorno teatral y mediático no fue ajeno a estos cambios. La periodista señaló que en el teatro “todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo” entre Vázquez y Fernández, debido a la frecuencia con la que compartían tiempo a solas. Por su parte, Ximena Capristo, sostuvo que la conexión entre ambos se remonta a la época en que Fernández reemplazó a Julieta Nair Calvo en la obra Tootsie, y que ahora percibe a Vázquez “entero”, en contraste con el estado anímico que mostró tras la separación.

La convivencia en la obra 'Rocky' habría sido clave para el acercamiento entre Vázquez y Fernández

Paula Varela, por su parte, había anticipado en Intrusos (América) que la pareja estaría a punto de hacer pública su relación, aunque por el momento prefieren mantener la discreción. Frente a la insistencia de la prensa, Vázquez eligió preservar su intimidad. En diálogo con el equipo de Puro Show (Eltrece), el actor expresó: “No quiero hablar de mi vida privada porque hablé durante mucho tiempo, casi 30 años. En este momento, me quiero preservar”.

Cuando se le preguntó directamente por su vínculo con Fernández, respondió: “Si ustedes no están viendo nada es porque quizás no tengo nada. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque siempre lo hice, siempre hablé. No soy de esconderme, tengo ganas de vivir la vida y ser feliz”. Desde su círculo íntimo, la postura es similar: no confirman ni desmienten la relación, aunque algunos allegados deslizan que no sería extraño que la pareja decida oficializar el romance antes de fin de año.

Cabe recordar que apenas semanas después de la escandalosa separación y posterior divorcio de Vázquez y Accardi, Dai Fernández también decidió hacer pública su ruptura de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años de relación. La noticia sorprendió tanto por la duración del vínculo como por el contexto en el que se dio: la actriz y el bailarín que supo salir campeón en el Bailando de Marcelo Tinelli junto a Flor Vigna, ya atravesaban una etapa de desgaste, pero la exposición mediática y los rumores en torno a la separación de Vázquez y Accardi habrían intensificado la crisis.