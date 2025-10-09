Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

Nico Vázquez se sinceró luego de volver a quedar envuelto en versiones de romance con su compañera de elenco, Dai Fernández (Puro Show - El Trece)

Hace meses que Nico Vázquez se encuentra atravesando un verdadero torbellino de emociones en su vida personal. La separación y luego el divorcio definitivo de Gimena Accardi marcó un quiebre y, en paralelo, el actor recibió una avalancha de elogios y reafirmación profesional con el arrollador éxito de Rocky. Todas las miradas han estado puestas en él, no solo por su regreso triunfal al teatro, sino también por los rumores que, en las últimas horas, lo volvieron a vincular sentimentalmente con su compañera de elenco, Dai Fernández.

Las primeras versiones de romance saltaron a la escena mediática cuando Paula Varela, desde Intrusos (América), sugirió que Nico estaría listo para volver a apostar al amor junto a la actriz, con quien comparte escenario cada noche. El comentario generó una ola de especulaciones, debates en las redes y una presión extra en el día a día del actor. Sin embargo, a menos de 24 horas de la repercusión de estos dichos, un notero de Puro Show (El Trece) abordó al artista y logró obtener la palabra directa del protagonista, quien eligió preservar su intimidad pero no eludió el tema. “No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, declaró, mostrándose sereno pero tajante respecto al manejo de los rumores.

Ante la insistencia respecto a una posible nueva conquista, fue aún más claro. “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan (los comentarios), pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera, no es que la voy a cambiar pero me voy a reservar un poco”, explicó Vázquez.

El actor trabaja junto a Dai Fernández, quien interpreta a Adrian Pennino en la obra teatral (Instagram)

Con absoluta honestidad, Nico reconoció que está enfocado en su bienestar emocional y que, después de lo vivido, su prioridad es su salud mental. “Estoy haciendo mucha terapia”, admitió, dando a entender el camino de reconstrucción y autodescubrimiento que está transitando tras el divorcio. Cerrando la puerta, por el momento, a cualquier vínculo sentimental confirmado, sumó: “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”.

En cuanto a su actualidad laboral, Nico no tiene más que palabras de gratitud. Reconoció la magnitud del fenómeno Rocky: “Son muchos años de teatro, el otro día me enteré que tuvimos 1.400.000 espectadores, eso no sucede muchas veces y me está ocurriendo muy seguido. Lo de Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino. Que Sylvester Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”. Así, el actor equilibra su presente profesional colmado de sueños cumplidos y proyección internacional con la decisión de preservar su intimidad.

Nico y Dai junto a Lionel Messi, quien fue a presenciar una de las funciones (RS Fotos)

De esta manera, Vázquez vuelve a dejar en claro su decisión de priorizar su crecimiento personal y el éxito de su carrera sobre las especulaciones mediáticas sobre su vida amorosa. No es la primera vez que se lo vincula con compañeras de elenco, en particular Dai y Mercedes Oviedo, otra de las actrices de la comedia musical. Ambas salieron a aclarar en su momento que solo los unía una relación profesional y de amistad.

Mientras Rocky sigue batiendo récords de taquilla y asentando un capítulo único en el teatro argentino, Nico encuentra en el trabajo, su círculo íntimo y la terapia, la tranquilidad imprescindible para salir fortalecido de una etapa personal compleja. Y una vez más, intentó dejar atrás los rumores sobre su vida sentimental.