La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”

La periodista se conmovió al exponer en sus redes sociales el problema que atraviesa la empresa de su papá

Paula Bernini denunció el plagio de la marca de ensalada de frutas creada por su padre y anticipa acciones legales (Video: Instagram)

Paula Bernini denunció públicamente el plagio de la marca de ensaladas de frutas creada por su padre, un hecho que generó un fuerte impacto emocional en su familia y la llevó a anticipar acciones legales. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la periodista y conductora de TN relató con angustia el episodio que afecta directamente al emprendimiento familiar, señalando que la copia abarca tanto el diseño del envase como el logo del producto.

El conflicto salió a la luz cuando Bernini, visiblemente afectada, grabó un video que publicó en sus redes. “Estoy bastante angustiada desde hace unos días por algo que está pasando en mi familia”, comenzó diciendo con la voz entrecortada. “No es grave, pero me angustia ver a mi papá angustiado”, explicó la periodista, al revelar que la situación involucra a la empresa familiar dedicada a la producción y reparto de ensaladas de frutas, un proyecto que su padre ideó, diseñó y desarrolló durante años, y que se transformó en un símbolo de identidad y orgullo para todos.

Según contó, el emprendimiento nació hace décadas como una iniciativa artesanal que creció a fuerza de trabajo familiar. “Mi papá pensó el producto, lo ideó, le empezó a dar forma, lo diseñó y finalmente lo hizo”, recordó Paula. Su padre, que durante años trabajó en una imprenta, se encargó personalmente de crear la tipografía, el logo y el diseño del envase, cuidando cada detalle, desde la ubicación del código de barras hasta la presentación final del producto. “Desde que tengo quince años salgo con mi papá a repartir las ensaladas. Es más que un ingreso, es un modo de vida”, expresó con emoción.

Sin embargo, esa historia de esfuerzo familiar se vio alterada en los últimos días. Según relató Bernini, una persona o empresa copió el diseño original y comenzó a vender un producto idéntico, con una diferencia mínima en el nombre. La periodista explicó que no se trata de una simple competencia comercial, sino de un plagio exacto, ya que los responsables habrían utilizado incluso la matriz original del envase, la cual fue pagada por su padre a una imprenta en Córdoba.

Paula Bernini con su padre
Paula Bernini con su padre Hugo durante un reciente viaje por Europa

“Lo que hicieron fue usar ese bebé de mi papá, que tardó años en crecer, y plagiarlo”, dijo en su descargo. “Pudimos conseguir uno de esos productos falsos, y es de tan mala calidad que nos preocupa, porque le juega en contra a él. Lo que vimos era naranja y manzana pasadas”.

En el video, Bernini reveló además que su padre lleva días intentando rastrear el origen del plagio. “Está obsesionado con el tema, porque le duele. Siente que lo que construyó con tanto esfuerzo hoy se puede venir abajo por culpa de alguien que decidió copiarlo”, lamentó.

La conductora de TN contó que ese mensaje la impactó profundamente. “Mi papá no usa redes sociales. Verlo grabando un video para avisarles a sus clientes me estrujó el corazón. Ahí entendí lo que le estaba pasando por dentro”, confesó.

Bernini anticipó que la familia presentará una denuncia formal y viajará a Córdoba para reclamar la matriz original, que sospechan fue vendida o filtrada por alguien con acceso al proceso de producción. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque ver a mi papá sufrir me angustia. Voy a acompañarlo en todo. Alguien le vendió la matriz a este hombre, que incluso había estado dentro de la fábrica para sacar información”, sostuvo.

Además, la periodista aprovechó su descargo para solidarizarse con otros emprendedores que atraviesan situaciones similares. Su mensaje, que rápidamente se viralizó, conmovió a miles de usuarios que destacaron la pasión y el compromiso familiar detrás del emprendimiento. “Es parte de nuestra historia”, escribió Paula en una de sus historias, dejando en claro que la pelea recién empieza, pero que la motivación no es económica, sino emocional: defender el legado de su padre y el valor del trabajo honesto.

