Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Santiago Del Moro y Telefe anunciaron la versión Generación Dorada del reality. Los requisitos para ser parte y las celebrities que quiere la producción

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Santiago Del Moro estará nuevamente al frente de Gran Hermano

La mirada magnética del ojo de Gran Hermano volvió a asomarse en millones de pantallas argentinas, lo que marca el inicio de una nueva cuenta regresiva. Santiago Del Moro, nuevamente conductor del reality más célebre del país, anunció en su cuenta de Instagram —donde reúne a más de seis millones de seguidores— que ya están abiertas las inscripciones para la próxima temporada.

El llamado apareció en una historia, acompañado de una imagen impactante: el emblemático logo del programa, intervenido con grafitis urbanos y destellos azules, junto al enlace directo a la web del canal en el que se puede completar el formulario. La señal era clara. Las puertas de la casa más famosa del país están, otra vez, a punto de abrirse.

Mientras miles —¿millones?— están yendo a completar el formulario y soñar con esa fama tan fugaz como feroz, el canal se ocupó en los últimos días de dejar rastros de lo que vendría. Aprovechando la conducción de Del Moro durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, se confirmó la noticia que agita aún más el avispero mediático: en febrero de 2026 debutará Gran Hermano Generación Dorada, una edición especial destinada a sacudir no solo a la audiencia, sino también a toda la industria televisiva, con participantes famosos además de ignotos compartiendo el mismo espacio.

El casting de Gran Hermano ya está en marcha, y así lo anunció Santiago Del Moro

Hay novedades. Y son gigantes. Del Moro se encargó de anticiparlas frente a cámaras repletas de ansiedad: la producción entregará “golden tickets”. Estos boletos dorados romperán con la regla de oro del casting abierto: ahora, el equipo podrá invitar directamente a ciertos perfiles. Las inscripciones están disponibles para todos, con el único requisito de ser mayor de edad, pero el reality también se reserva el derecho y el deseo de sumar figuras ya consagradas.

La inquietud y la expectativa se trasladaron en segundos de la platea de Telefe a los paneles de debate y a la radio, como suele ocurrir cuando la información es jugosa. Marina Calabró, en su clásica columna de Lape Club Social por América, fue más allá y sacó a la luz parte de la lista personal de Santiago Del Moro. La revelación resonó como un trueno: “La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”.

El rumor quedó instalado. La presentadora televisiva, con su historia, su estilo inconfundible y su fama explosiva en América Latina, parece ser el objetivo máximo de la producción. Las redes no tardaron en hacerse eco. ¿Aceptará el desafío? ¿Se subirá al encierro y a la exposición sin filtro de la casa?

El formulario deinscripción de lanueva temporada de Gran Hermano

Pero hay más nombres rodeando las oficinas de la producción. Andrea del Boca, quien recientemente obtuvo la absolución judicial en la causa por defraudación con Mamá Corazón, figura entre los deseos de la organización. ¿Podrá brillar en un terreno completamente distinto al de la actuación?

La música también pisa fuerte en la conversación. Joaquín Levinton, líder de Turf, resuena como una posibilidad concreta, sumando carisma y rebeldía a una casa que promete ser más impredecible que nunca.

Así, Gran Hermano explora el cruce entre anónimos y famosos, además de la elección de este sistema mixto, con “golden tickets” y casting abierto, tensará aún más la cuerda de la convivencia y la competencia.

El país mira, especula y comenta. Las inscripciones ya están abiertas. Mientras tanto, en despachos y camarines, se perfilan los rostros que pueden marcar una edición histórica. ¿Quién será capaz de sortear el ojo implacable de las cámaras? ¿Quién cruzará la puerta por invitación dorada? ¿Sobrevivirán las estrellas al encierro? El reloj ya está corriendo y cada segundo cuenta.

