La emoción de Andrea del Boca al ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón: “Hoy mi papá descansa en paz”

La actriz le puso punto final al capítulo judicial que la tenía como protagonista. “Empieza mi nueva vida”, dijo a través de un mensaje

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Andrea del Boca fue finalmente absuelta en la causa judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón, una producción que se filmó con fondos públicos tras un convenio firmado con la UNSAM en 2015, pero que nunca fue emitida. En el juicio se debatió un supuesto esquema de financiamiento irregular a través del presupuesto de la cartera que entonces dirigía Julio De Vido. El proceso se extendió por casi una década bajo una fuerte exposición mediática y con consecuencias personales y profesionales para la actriz y productora.

Apenas conocida la decisión del Tribunal Oral Federal N° 7, la actriz de Perla Negra se expresó en sus redes sociales: “25 de septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN”. A través del mismo mensaje reconoció a quienes la acompañaron en estos años difíciles: “Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Ontivero y Schumacher por toda su ayuda”.

Para la actriz, el fallo tiene un significado personal que trasciende lo judicial. Así lo expresó en una de las frases más sentidas de su descargo: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”. Acto seguido, cerró su publicación resaltando la emoción y la idea de un nuevo comienzo: “Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. GRACIAS”.

El mensaje de Andrea del Boca luego de ser absuelta por la causa judicial que pendía sobre su cabeza (Foto: Instagram)

En diciembre del año pasado, en una entrevista con Infobae, la actriz habló acerca de este proceso judicial y lo que esperaba que saliera de él. "Voy a empezar a sanar muchas cosas que pasaron en estos años a nivel personal. Y a nivel judicial, más allá de los testigos que irán a testificar, está todo expuesto en la causa. Está muy claro. Hay una pericia de peritos contables de la Corte Suprema, donde dice que todo el dinero que entró en la productora se utilizó para la ficción”, detalló.

En ese momento dio detalles del proceso de la producción audiovisual. “Para mí hay dos canales: uno, lo que pasaba y sigue pasando, ahora menos, en los medios; y otro en el juzgado, en el expediente. Está absolutamente claro que el Estado, el BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino), era quien tenía la decisión de dónde y cuándo ponerlo al aire“.

“A nosotros nos contrata el BACUA. La ley dice que el Estado no te puede contratar directamente, entonces se hace a través de distintas universidades. La Universidad de San Martín tenía una carrera de cine y de televisión, y me parecía que era bueno. Es más, invité al rector para que los alumnos del último año vinieran a hacer pasantías a la ficción. Pero el BACUA determinaba cuál de las universidades iba a administrar“, afirmó.

El momento en el que leyeron la absolución de Andrea del Boca

El momento en el que leyeron el veredicto de la causa de "Mamá corazón"

Entre los procesados que tenía el expediente y que ahora fueron declarados inocentes también había ex funcionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El TOF N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, informó que los fundamentos del veredicto se conocerán el 25 de noviembre.

Más temprano el Tribunal dio lugar a las últimas palabras de los acusados. De Vido evitó hacer nuevas declaraciones, mientras que Del Boca, visiblemente compungida y al borde de las lágrimas, solo agradeció el buen trato de los magistrados durante el juicio. La artista se quebró luego, mientras leían el veredicto.

La lista de absueltos por la Justicia Federal en esta causa continuó con los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García, Nahuel Billoni Ahumada, María Lucrecia Cardoso y Liliana Mazure, estas últimas dos ex presidentas del INCAA. Y la completan Hugo Nielson y Maximiliano Schwerdtfeger, ambos empleados de la UNSAM.

