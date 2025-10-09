Teleshow

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación

La referente de RKT y el cordobés contaron los detalles de uno de los momentos más especiales de su relación: su primer beso

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Apasionados, divertidos, compañeros, desde el inicio de su relación, Luck Ra y La Joaqui mostraron diferentes facetas de su vínculo, demostrando que el amor que los une va más allá de un simple romance. Sin embargo, parece haber un detalle en el que no se ponen de acuerdo: el inicio de su relación. Fue así como en las últimas horas, los jóvenes protagonizaron una humorística pelea al recordar de formas diferentes cómo había sido su primer beso.

Todo sucedió cuando los músicos fueron invitados al streaming Mernosketti, conducido por Mernuel y Bauleti. “A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo la encaraste?”, le preguntaron los jóvenes a Luck Ra. Arengado por su novia, el joven comenzó diciendo: “Yo creo que estábamos en el sillón”, sin embargo, rápidamente La Joaqui lo interrumpió negando la situación:“Contá cómo nos dimos nuestro primer beso”.

A pesar de la insistencia de su novia, el intérprete de “La Morocha” continuó: “Estábamos viendo así la cosa”, al tiempo que tomó los pies de su pareja y los puso sobre su regazo, para ejemplificar la situación. Luego, el joven procedió a contar su siguiente movimiento, asegurando que había tomado a la artista por su cintura y la había acercado a sus piernas.

La Joaqui y Luck Ra
La Joaqui y Luck Ra no se pusieron de acuerdo sobre el comienzo de su relación

Lejos de este relato, la referente del RKT expresó su disconformidad: “No estábamos viendo así, no me hiciste nunca eso”. Aun así, Luck Ra continuó y detalló: “Y vos me rebotaste diciendo que yo era chico, que era más chico que vos. Eso me dijiste y dijo: “No, pará, lo tengo que pensar”. Yo dije: “¿De verdad tenés que pensarlo tanto?”. Y ahí dije: “No flashee””.

Sorprendidos por la anécdota, los conductores del streaming preguntaron: “¿Eso pasó de verdad?”. Decidida a expresar su punto, la cantante tomó la posta y aseguró: “No, nunca me puso las piernas arriba. Es que en un momento había una tensión re incómoda y no me encaraba ni nada, y ya habíamos visto dos películas y yo estaba re caliente, quería que me la po...Estaba tiesa ahí, y yo no quería encarar y vos tampoco. Y pasó tanta tensión y tantas sensaciones adentro...”. En línea con su novia, el cordobés reconoció el clima que atravesaban: “Es que había mucha tensión”.

Minutos más tarde, los streamers quisieron conocer más detalles de la relación de la pareja: “Te enamoraste de su personalidad entonces...o te gustó mucho su personalidad”. EN tono humorístico, La Joaqui le preguntó a su novio, mirándolo a los ojos: “Facu, ¿lo primero que me viste fue la personalidad?”. Tras las risas de los influencers, el artista continuó la broma y, con una sonrisa en su cara, le dijo a su pareja: “Tenés dos grandes personalidades...no, mentira”.

La Joaqui le dedicó un
La Joaqui le dedicó un mensaje a Luck Ra tras su show en Vélez: “Mi novio cuartetero, te amo tan profundamente”

Al escuchar la respuesta de su novio, La Joaqui puso una mano en el cuello del joven y la otra en su barbilla. Tras demostrar su enojo, le dio un beso en el cachete, lo abrazó y le aclaró: “En serio te pregunto, ¿lo primero que te interesó de mí fue la incertidumbre de mi personalidad?”. Fue entonces que Luck Ra cerró la situación a puro humor, dirigiéndose a los espectadores del streaming: “Amo, mi debilidad son las góticas culonas. Perdón”.

Como si fuera poco, horas más tarde, el cordobés publicó un reel en su cuenta de Instagram, causando confusión entre sus seguidores. “Cuando en vez de dos van a ser tres, fingí demencia”, escribió el joven junto a un video en el que se lo veía abrazando a su novia mientras cantaba: “Fingí demencia, por más que te conozca de memoria, y nos juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad”.

Inmediatamente, los seguidores de ambos cantantes comenzaron a plantear la posibilidad de un embarazo: “Felicidades Luck, ten un buen embarazo”, Díganme que no fui la única, que pensó que la Joaqui está embarazada" y “¿Van a ser padres?”. Con la idea de despejar las dudas, pero dejar en claro sus ganas por concretar ese deseo en un futuro, la referente del RKT escribió en los comentarios: “Che, es broma pero si querés no es broma”.

