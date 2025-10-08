La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Con el correr de los programas, cada vez son menos los participantes que siguen en carrera por llegar a la final de La Voz Argentina (Telefe). En ese marco, jornada a jornada, la tensión y los nervios se apoderan de los competidores. Así las cosas, este martes, con la idea de generar un momento de distensión en el ciclo, Luck Ra sorprendió a Nico Occhiato al desafiarlo a tocar la batería. Lejos del panorama esperado, el conductor sorprendió al mostrar su talento.

La situación se dio luego de que Pablo Cuello, de 18 años, interpretara “Mi vieja” de Pappo’s Blues, sobre el escenario. En un cambio de roles, el joven comenzó a preguntarle a Nico Occhiato cómo se sentía. Siguiendo el hilo del juego, la figura del streaming respondió como si fuera un participante: “Bien, la verdad que bien. Intento mostrar siempre algo distinto, pero bueno, estamos trabajando con el equipo, lo que probamos en la semana y creo que va a estar bien”.

Fue entonces cuando el intérprete de “La morocha” le consultó a Occhiato, señalando la batería que estaba detrás de él: “¿Querés probar algo distinto, Nico?”. Con la idea de atajarse, Nicolás reveló ante los coaches: “Tomé cuatro clases de batería”. Acto seguido, se dirigió junto a los platillos, se sentó y comenzó a tocar. “Che, nos va a sorprender, lo siento”, arrojó Lali instantes antes de que el joven comenzara a demostrar su talento.

Fue así como, por unos segundos, el conductor de televisión mostró su talento ante la arenga y los aplausos de Lali, Ale Sergi, Juliana Gattas, Luck Ra y Soledad Pastorutti. “Pero si es Ca7riel de Divididos”, expresó Lali, trazando un paralelismo entre el conductor y el baterista de Divididos. De igual modo, el cordobés destacó el talento de Occhiato: “¿Cómo se llama tu profesora? Hace milagros”.

Tras los aplausos y los elogios de sus compañeros, Nicolás relató cómo había sido su comienzo con la batería y hasta se animó a bromear con los artistas: “En pandemia tomé cuatro clases. Abrieron todo y me bajé. Era por Zoom. Bueno, lindo Pablito. Si le falta alguno, chicos, para los shows ahora”.

Semanas atrás, el conductor vivió una situación similar tras la presentación de Thomás Guzmán, participante del team Miranda!, quien lucía unos llamativos zapatos de taco aguja. El foco se desvió de la competencia cuando el conductor expresó su asombro: “Para mí lo fuerte es que puedas caminar arriba de esos zapatos, loco. Mirá lo que son esos zapatos. Aguja, aguja”.

En medio de este ambiente, la producción sorprendió al conductor con un par idéntico a los que llevaba el participante, desatando una reacción inmediata entre los presentes. La idea no quedó ahí: tanto el jurado como algunos participantes lo animaron y subieron al escenario para compartir el desafío. La caminata entre todos a modo de desfile, marcada por la torpeza de Occhiato para adaptarse a los tacos, fue el detonante para que las redes sociales explotaran con memes y clips extraídos del programa.

Durante varios minutos, el conductor intentó recorrer el escenario frente a las cámaras y a los coaches que se sumaron a la caminata, entre bromas y exclamaciones. “Caminás como paspado”, le dijo Luck Ra, a lo que Occhiato respondió: “Ponetelo vos, bolu… Es un peligro aparte”. Por otro lado, Ale Sergi le preguntó: “¿Te estás haciendo pis?“, por su manera de moverse sobre los tacos.

Entre carcajadas, cuando el presentador aceptó el reto de desfilar con los tacos, las cámaras enfocaban tanto su dificultad para caminar como la reacción de los coaches. “Me trajeron para reírse de mí”, lanzó el conductor ante la mirada de todos. “Es un peligro aparte, bol..., te esguinzás mal acá. Salís del boliche a las siete y caminas así”, bromeó mientras intentaba mantener la verticalidad.