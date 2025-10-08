Teleshow

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

El cordobés le propuso un llamativo reto a la figura del programa, quien no se acobardó y llamó la atención del jurado

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Con el correr de los programas, cada vez son menos los participantes que siguen en carrera por llegar a la final de La Voz Argentina (Telefe). En ese marco, jornada a jornada, la tensión y los nervios se apoderan de los competidores. Así las cosas, este martes, con la idea de generar un momento de distensión en el ciclo, Luck Ra sorprendió a Nico Occhiato al desafiarlo a tocar la batería. Lejos del panorama esperado, el conductor sorprendió al mostrar su talento.

La situación se dio luego de que Pablo Cuello, de 18 años, interpretara “Mi vieja” de Pappo’s Blues, sobre el escenario. En un cambio de roles, el joven comenzó a preguntarle a Nico Occhiato cómo se sentía. Siguiendo el hilo del juego, la figura del streaming respondió como si fuera un participante: “Bien, la verdad que bien. Intento mostrar siempre algo distinto, pero bueno, estamos trabajando con el equipo, lo que probamos en la semana y creo que va a estar bien”.

Fue entonces cuando el intérprete de “La morocha” le consultó a Occhiato, señalando la batería que estaba detrás de él: “¿Querés probar algo distinto, Nico?”. Con la idea de atajarse, Nicolás reveló ante los coaches: “Tomé cuatro clases de batería”. Acto seguido, se dirigió junto a los platillos, se sentó y comenzó a tocar. “Che, nos va a sorprender, lo siento”, arrojó Lali instantes antes de que el joven comenzara a demostrar su talento.

Luck Ra desafío a Nico
Luck Ra desafío a Nico Occhiato en La Voz Argentina

Fue así como, por unos segundos, el conductor de televisión mostró su talento ante la arenga y los aplausos de Lali, Ale Sergi, Juliana Gattas, Luck Ra y Soledad Pastorutti. “Pero si es Ca7riel de Divididos”, expresó Lali, trazando un paralelismo entre el conductor y el baterista de Divididos. De igual modo, el cordobés destacó el talento de Occhiato: “¿Cómo se llama tu profesora? Hace milagros”.

Tras los aplausos y los elogios de sus compañeros, Nicolás relató cómo había sido su comienzo con la batería y hasta se animó a bromear con los artistas: “En pandemia tomé cuatro clases. Abrieron todo y me bajé. Era por Zoom. Bueno, lindo Pablito. Si le falta alguno, chicos, para los shows ahora”.

Semanas atrás, el conductor vivió una situación similar tras la presentación de Thomás Guzmán, participante del team Miranda!, quien lucía unos llamativos zapatos de taco aguja. El foco se desvió de la competencia cuando el conductor expresó su asombro: “Para mí lo fuerte es que puedas caminar arriba de esos zapatos, loco. Mirá lo que son esos zapatos. Aguja, aguja”.

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: "Es un peligro aparte"

En medio de este ambiente, la producción sorprendió al conductor con un par idéntico a los que llevaba el participante, desatando una reacción inmediata entre los presentes. La idea no quedó ahí: tanto el jurado como algunos participantes lo animaron y subieron al escenario para compartir el desafío. La caminata entre todos a modo de desfile, marcada por la torpeza de Occhiato para adaptarse a los tacos, fue el detonante para que las redes sociales explotaran con memes y clips extraídos del programa.

Durante varios minutos, el conductor intentó recorrer el escenario frente a las cámaras y a los coaches que se sumaron a la caminata, entre bromas y exclamaciones. “Caminás como paspado”, le dijo Luck Ra, a lo que Occhiato respondió: “Ponetelo vos, bolu… Es un peligro aparte”. Por otro lado, Ale Sergi le preguntó: “¿Te estás haciendo pis?“, por su manera de moverse sobre los tacos.

Entre carcajadas, cuando el presentador aceptó el reto de desfilar con los tacos, las cámaras enfocaban tanto su dificultad para caminar como la reacción de los coaches. “Me trajeron para reírse de mí”, lanzó el conductor ante la mirada de todos. “Es un peligro aparte, bol..., te esguinzás mal acá. Salís del boliche a las siete y caminas así”, bromeó mientras intentaba mantener la verticalidad.

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaNico OcchiatoLuck RaNicolas Occhiato

Últimas Noticias

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

El director de programación de Eltrece se refirió en LAM a la polémica por el galardón de la diva. El final de Los 8 escalones con Pampita. Su elogio para Ángel de Brito

Adrián Suar se metió en

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

La actriz compartió detalles inéditos sobre su incursión en aplicaciones para conocer luego, luego de su ruptura con Sebastián Graviotto

Juana Repetto recordó su experiencia

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Luego de que se diera a conocer que Cachaca había tenido un entredicho con uno de los jurados del reality, el reconocido pastelero dio detalles de las grabaciones del programa

Damián Betular habló de la

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

La modelo publicó imágenes mostrando su avanzado embarazo y expresó su emoción por la inminente llegada de su primer hijo junto a Gianluca Simeone, recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores

Eva Bargiela, a punto de

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

En una producción íntima junto al actor chileno Jorge López, la cantante causó furor en las redes. La cuenta regresiva para su festival Futttura

Besos en el cuello y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
Adrián Suar se metió en

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel