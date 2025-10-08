Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

En medio de las mejorías de Thiago Medina, Daniela Celis habló sobre la posibilidad de retomar su vínculo amoroso (Cortá por Lozano -Telefe)

A casi un mes del grave accidente de moto que puso en peligro su vida, Thiago Medina atraviesa una evolución favorable en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Tras dejar la Unidad de Terapia Intensiva, el joven de 22 años sigue dando pasos positivos en su recuperación, siempre rodeado del acompañamiento incondicional de su familia y especialmente de Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. En este contexto, la exparticipante de Gran Hermano 2022 se sentó en el living de Cortá por Lozano (Telefe) y, con una sinceridad conmovedora, habló del presente de Thiago, el futuro de su vínculo y del proceso emocional que atraviesan como familia.

Al comenzar la entrevista, Daniela detalló cómo fueron las primeras charlas con Thiago una vez que comenzó a despertar y recobrar fuerzas. “Él me dice: ‘La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto’”, contó ante el panel. La noticia de los nuevos planes del joven ilusionó no solo a la muchacha, sino también a todos sus seres queridos. “Está leyendo libros y está muy bien de ánimo. De hecho, nos sorprende a todos cómo se lo encuentra, cómo se lo ve entero, fuerte. Pero también es un proceso para él, de ver cómo lo está pasando”, resaltó Celis, poniendo el foco tanto en la fortaleza de Thiago como en la delicadeza de cada día vivido después del accidente.

Consultada sobre si Thiago recordaba el accidente, la influencer aportó un dato tan íntimo como revelador: “Él dice que tuvo muchos sueños, esas dos semanas que estuvo dormido, que tuvo muchos sueños, que no paró de soñar cosas lindas y otras no tanto, pero no los cuenta”.

Daniela habló sobre el estado anímico de Thiago en medio de su recuperación (Instagram)

La charla viró hacia el vínculo sentimental entre ambos. Verónica Lozano no dudó en preguntar si Thiago, apenas consciente, había intentado reconquistarla. Daniela, entre risas y cautela, respondió: “No sé si son efectos de la medicación o lo dice de verdad. Yo estoy viendo que salga de ahí para ver cómo continúa todo. Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede volver. Yo ya estaba preparando la casa, la medicación y todo”. Ante el recuerdo de la polémica con Katia La Tana, quien mantuvo un affaire con Thiago durante su crisis anterior, Celis prefirió no ahondar: “Lo que él se sienta cómodo, lo que quiera. De hecho, le dije: ‘Thiago, si vos querés volver a tu casa, podés volver hoy a la casa de tus hermanos o a la casa de tu papá, donde vos quieras estar. Yo te lo voy a apoyar y te voy a acompañar y voy a llevar a las bebas donde vos quieras, si lo querés ver. No quiero que sientas la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas’”.

Mucho más allá del estado civil, Daniela remarcó cuál es el verdadero lazo entre ambos: la familia. “Es mi familia. No deja de ser mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad y yo sé que también uno dice que siempre uno le va a dar todo. Yo voy a estar tranquila así”, confesó, dando una muestra de madurez y contención ante un momento de máxima vulnerabilidad.

"No deja de ser mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas", aseguró Daniela respecto a su vínculo con el padre de sus hijas (Instagram)

Hacia el final de la nota, y ya con la mirada puesta en el futuro, la joven no esquivó la pregunta de si existe una posibilidad de reconciliación. La influencer fue tan honesta como emotiva: “Vos viste que la vida es así, cuando en un segundo pasa algo que lo vas a hacer mal, lo querés todo de vuelta. Y uno no sabe si son los sentimientos, si es la cabeza... Hicimos cosas en estos 23 días, pensé cosas que jamás en vida pensé que iba a pensar. O sea, se te revoluciona todo y decir: ‘¿Por qué no valoré esto? ¿Por qué lo traté de esta manera? O ¿por qué no hice esto? Porque sí hizo lo otro...’. Es como que entendemos también la situación que es muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicada, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga, que es lo que pasa todo esto, y si nos volvemos a enamorar o no, y seguimos siendo padres toda la vida”.

Mientras Thiago avanza paso a paso en su recuperación, la historia familiar que comparte con Daniela y sus hijas se sigue reescribiendo entre miedos, esperanzas y muchas preguntas. Con palabras sinceras, la exhermanita mostró que, aún en medio de la incertidumbre y el dolor, la puerta al amor y el acompañamiento verdadero sigue abierta y es, acaso, la clave para atravesar lo impensado.