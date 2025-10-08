Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana

Facundo Arana recordó su anécdota con el Indio Solari

En 2016, más de 200 mil personas desbordaron Tandil para asistir al show histórico del Indio Solari. Aquella noche vibró en la memoria popular, pero lejos del escenario, una pequeña anécdota de avión se volvió un eco persistente, casi un mito dentro del mito que rodea todo lo que toca el exlíder de Los Redonditos.

Fue en Tsunami, el documental dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Rodríguez, con la producción a cargo de Mario Pergolini, donde el cantante, vaso de whisky en mano, abrió la puerta a sus miedos, sus obsesiones y el vértigo que implica el propio peso de la leyenda. Una inmersión inédita al detrás de escena de un ídolo que rara vez concede mirillas a su vida personal.

Y fue fuera del escenario donde el relato cobró la fuerza de una revelación. Solari, consultado sobre su compleja relación con la fama y la logística de los viajes, explicó con esa crudeza parca que lo caracteriza: “Yo me veo obligado a tomar Learjets, por más que son gastos que no me gusta hacer. Pero la última vez que había viajado en avión, íbamos, me acuerdo, Facundo Arana y yo en primera. Y después de correr una cortina, los chicos saltaban arriba del avión”.

La anécdota del Indio Solari con Facundo Arana (Tsunami . Un océano de gente)

La sucesión de hechos podría volverse un caos, pero poner paños fríos fue la solución: “Vino la azafata y me dice cómo podemos hacer, y yo le digo que vayan pasando de a dos a sacarme una foto. Y le daban la cámara a Facundo Arana para que me sacara. Y este Facundo Arana es como un angelito, un pan de Dios. Sacó como dos mil fotos, no sé, todo en el pasaje. Y nadie le preguntó nada a él, un carajo. Y yo le agradecí, le digo: ‘Flaco, la verdad tenés una paciencia infinita’”.

¿Quién no se sintió invisible en medio del tumulto, aun cuando la multitud mira de frente? Facundo Arana, presente aquel día en la primera clase del avión, fue testigo mudo y brazo solidario en la escena. Mientras las masas saltaban al ver asomar la figura del Indio, el actor recibió la humilde tarea de apretar el disparador una y otra vez, capturando sonrisas ajenas, recibiendo el peso de cámaras que no lo buscaban a él, pero sí requerían de su paciencia.

Años después, ya convertida en anécdota obligada, el actor revivió su papel sin estrellato cuando fue convocado por el ciclo #AngelResponde de Bondi. “En el avión no había una sola persona que no fuera al recital, en Salta, y yo iba a Salta para de ahí ir a Jujuy, era el único que no estaba yendo al recital”, rememoró.

El Indio Solari, en una imagen del documental Tsunami

Su voz agregó otra capa a la narración: “Ahí pasaron dos cosas geniales: la tripulación del avión que pudo mantener el orden, porque si se viene toda la gente para adelante, el avión se cae. Y se querían venir todos para adelante. Y estuvieron supergenerosos. La reacción del Indio, que sabiendo todo el problema que tiene para las masas cercanas, se hizo cargo absolutamente. Dijo: ‘Vengan de a uno y me saco fotos con todos’. Y lo más impresionante de la anécdota para mí fue que yo no se lo había contado a nadie y lo cuenta él. Cuando lo cuenta él, esa es la anécdota”.

Mientras los pasajeros de aquel vuelo hacia Salta vibraban por dentro como próximos a un milagro, la generosidad de la tripulación y la entereza de Indio evitaron una situación desbordada. Allí, entre flashes y murmullos, la humildad tomó la forma de práctica cotidiana. Así lo aclaró el propio Arana, cuando se le recordó que el Indio elogió públicamente su bondad: “Es una práctica. Vos sos lo que practicás”.

La anécdota, aunque ya pasaron casi diez años desde la primera vez que fue contada en público, persiste. Tan real y palpable como esas fotos que nunca fueron sobre él, sino sobre un instante compartido con un músico que prefiere los aviones privados —no por lujo sino por necesidad-, y un actor dispuesto a estar, esta vez, detrás de la cámara.