Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor: “Con Sebas tenemos ganas”

Carina Zampini ilusiona a los fans con el posible regreso de Dulce Amor junto a Sebastián Estevanez (Video: Instagram)

En su paso por Ángel Responde (Bondi Live), Carina Zampini sorprendió al recordar los años de Dulce Amor, la exitosa ficción que protagonizó junto a Sebastián Estevanez en Telefe. A más de una década de su estreno, la actriz reconoció que existe la posibilidad de un regreso: “La verdad que tenemos ganas, con Sebas. Tenemos ganas. Fue una novela que fue un suceso”, contó ante Ángel de Brito y el panel del programa.

La actriz recordó cómo aquella historia romántica, pensada inicialmente para la tarde, terminó convirtiéndose en un fenómeno del horario central: “Era un programa que estaba previsto para las dos de la tarde, y en un momento estábamos grabando y nos dijeron que iba a salir a la noche. Íbamos a competir con las novelas de Pol-Ka, que la rompían. Y fue un suceso, la verdad que sí. Todos quieren que vuelva”, aseguró.

Entre risas, Ángel de Brito destacó que Dulce Amor todavía conserva un grupo fiel de fanáticos, y Zampini coincidió: “Totalmente. La gente quería que eso sea cierto. Se engancharon mucho los hombres”.

Zampini compartió anécdotas sobre la química y los desafíos de las escenas románticas en la exitosa novela

La charla subió de tono cuando Popochi Muñoz recordó un viejo rumor sobre la química entre los protagonistas: “Ahí dicen que chapaban en serio”. Sin dudar, Carina respondió divertida: “No chapábamos con lengua. Era una novela en donde el beso llegaba como en las novelas de Romay, ¿entendés? Pasaban mil años hasta que un día se besaban”.

Entre carcajadas, la actriz reveló que las escenas románticas eran todo un desafío: “Yo me reía mucho porque después de cada beso tenía que volver a maquillarme. Nos tentábamos mucho con Seba”. Así, entre nostalgia y humor, Carina Zampini reavivó la ilusión de los fanáticos que aún sueñan con ver una segunda parte de Dulce Amor.

Recientemente, la actriz protagonizó un divertido momento al aire junto a su hijo hijo Manuel Arce. La dinámica quedó expuesta en un reciente episodio del programa de streaming que ella conduce en Luzu TV, donde ambos protagonizaron un intercambio cargado de humor y reproches familiares. La presencia de Manuel, de 26 años y dedicado al marketing en Kuarzo, permitió a la audiencia conocer una faceta más íntima y cotidiana de la reconocida conductora, alejada de sus habituales roles en la ficción.

Manuel Arce, hijo de Carina Zampini, reveló detalles sobre su relación familiar y la dinámica cotidiana con su madre (Video: Luzu TV)

Durante la emisión, Carina Zampini no dudó en compartir detalles sobre la relación con su hijo, haciendo referencia a las visitas esporádicas que él realiza a su casa. En tono distendido, la conductora comentó: “No es un dato menor que yo, que soy re buena mami, le hago la comida para que él pase y a veces ni se baja del auto. No es que es una excusa para que venga mi casa y yo lo estoy pescando”. Esta afirmación, lejos de incomodar a Manuel, sirvió como punto de partida para que él respondiera con igual soltura.

El joven, lejos de mostrarse intimidado por la exposición pública de su vida personal, interrumpió a su madre. “Yo entiendo la indirecta”, dijo mientras generó risas en el estudio y marcó el tono del intercambio. La conversación continuó con Zampini detallando cómo suelen compartir momentos juntos: “Si él tiene tiempo, en general lo que hace es pasar a tomar unos mates, compartimos una charla o tomar una cerveza. Y después se lleva lo que yo tengo”.

En ese momento, Manuel tomó la palabra y, con un gesto de complicidad, expresó: “Pará, ahora hablo yo”. En su defensa, explicó: “Ya te escuché. Aparte ya arranca la oración diciendo ‘porque soy una buena mami’. Entonces, te pone en un lugar donde te condiciona. Es re buena madre igual, sí. No me puedo quejar nunca”. De este modo, el hijo de Carina reconoció el cariño y la dedicación de su madre, aunque también dejó en claro la presión que siente ante las expectativas familiares.