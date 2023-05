Carina Zampini contó en vivo si está soltera o no: “Mi corazoncito está siempre bien”

Carina Zampini contó en vivo si está soltera o no (Video: Pasaplatos, El Trece)

Este miércoles se vivió un momento insólito en Pasaplatos (El Trece) cuando en medio de una preparación, la participante Mabel se animó a hacerle preguntas de índole personal a la conductora del reality show, Carina Zampini.

“Te vi amasando muy bien. Mucha cancha, eh”, elogió Carina a la participante por sus dotes en la preparación de una masa. “Sí, mi mamá es panadera, somos una familia de panaderos”, dijo Mabel. “Se te notaba en la manera de trabajar la masa, como la golpeabas, como la rompías”, justificó la conductora sus sensaciones al verla trabajar. “Esta masa nunca la hice, pero sí, años de vender pan, de amasar desde los 8 años, en la calle. Así que en masa, cancherísima...”, siguió la participante.

Después de ayudarla con un clip para atarse el pelo y que no cayera sobre la preparación, Carina quiso ir a fondo con las cuestiones más personales de Mabel y quiso saber: “Trabajás en una radio comunitaria, ¿no?”. “Sí, y de hecho me dijeron: ‘Qué raro que no le preguntaste nada a Carina’. Y tengo unas preguntitas para hacerte”, anunció de pronto la cocinera y sorprendió a la conductora por lo extraño de su propuesta.

Mabel, participante de Pasaplatos, le preguntó a Carina Zampini si estaba soltera o no

“¿Son preguntas que se pueden hacer en cámara o no?”, quiso saber la actriz que fue parte de telenovelas como Dulce Amor y Padre Coraje. “Sí, se pueden”, le respondió Mabel. “Yo te acabo de atar el pelito, así que contemplá lo que me vas a preguntar...”, advirtió Zampini. Y la participante disparó: “Vimos en las redes que Cari tiene un hijo, ¿está soltero?”.

“Él está de novio...”, respondió Carina. “Listo, chicas, ya está, fueron...”, le devolvió Mabel, divertida en su repentino rol de entrevistadora. “Tiene 24 años Manuel, está de novio, ocupado... ¿y qué más?”, completó Zampini y abrió el juego a más. “También están los otros que preguntan: ‘Y Cari, ¿cómo anda del corazoncito?’”, dijo acerca de la situación sentimental de la conductora de Pasaplatos.

“Bieeen, el corazoncito de Cari siempre está bien”, respondió en tercera persona. Y completó blanqueando su actual estado: “Pero si la pregunta es si estoy soltera: estoy soltera, sí”. “Bieeen, así que tienen posibilidades”, celebró Mabel mientras señalaba a cámara.

Carina Zampini explicó por qué no aceptó hacer la conducción de Pasaplatos Famosos y reveló la charla que tuvo con Paula Chaves

A la espera del desembarco del nuevo programa de Darío Barassi en las tardes de El Trece, desde el canal decidieron poner al aire un especial con famosos del reality de cocina Pasaplatos. El ciclo que en su versión tradicional tiene a Carina Zampini al frente, estará conducido por Paula Chaves y comandará la aventura de 16 personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte a lo largo de once programas. A partir de esta decisión, se especuló que se habría generado una serie de chispazos entre las conductoras.

“Cuando se hacen dos programas, estás hasta las 11, 12 de la noche y la verdad es que para mi iba a ser mucha carga horaria en un momento en el que no quería perder o distraer yo la energía del programa en el que me puse al frente al principio. Fue más que nada por eso mi decisión, nada tiene que ver con algo que dijeron por ahí, que a mi no me gusta hacer nada con famosos. Chicos, yo hice El gran premio de la cocina con famosos”, se defendió la conductora al ser consultada por LAM (América).

Por otra parte, fue tajante al despejar rumores de disputa con Chaves. “Escuché que dijeron que yo estaba enojada con Paula... ¿Cómo voy a estar enojada con ella, que no la conozco personalmente, no nos cruzamos todavía? Venimos grabando en días distintos, ni siquiera tuve la posibilidad. Y yo no soy de ir a eventos, así que tampoco es que me la he cruzado en ese contexto. No nos conocemos personalmente”, reiteró.

Además reveló que tuvo una conversación con la mujer de Pedro Alfonso tras confirmarse su conducción del especial. “Le mandé un mensaje diciéndole: ‘Pau, quedate tranquila, se están diciendo cosas que claramente no son ciertas’. Yo quería que pueda disfrutar plenamente del trabajo porque no está bueno. Al otro día que salieron esos rumores, pedí el teléfono de ella, porque no lo tenía y le escribí, porque sí me parecía que yo sé lo que hago y lo que no, si estoy enojada o si no lo estoy, me parecía que la peor parte se la estaba comiendo ella, de sentir que viene a trabajar con un equipo que compartimos, porque es el mismo equipo de trabajo, con un fantasma agregado”, dijo.

