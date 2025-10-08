Teleshow

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”

El director de programación de Eltrece se refirió en LAM a la polémica por el galardón de la diva. El final de Los 8 escalones con Pampita. Su elogio para Ángel de Brito

Iván Basso

Por Iván Basso

En un alto de las grabaciones de su próxima película, en el que reunió a Natalia Oreiro y Moria Casán, además de su rol como actor y director, Adrián Suar conversó con LAM (América) sobre la actualidad de la televisión y terminó refiriéndose a la polémica entre Susana Giménez y Vero Lozano del Martín Fierro. También se refirió al levantamiento de Los 8 escalones conducido por Pampita y la definición de la televisión de 2026.

El productor prefirió no entrar en el conflicto de la diva y la conductora, luego de que la animadora de Cortá por Lozano se quejó por la cantidad de galardones que se llevó Susana en la última edición. “La verdad que yo he vivido todas esas cosas, ya parezco un muchacho grande. Pero sé que cuando estás ahí, a veces te calentás”, se sinceró.

“Yo me he calentado en algún momento porque no me lo habían dado. Y es así, es emocional. Pero Vero es una persona que se lo merece. Me gusta mucho Lozano”, remarcó, sobre aprecio a la animadora de las tardes de Telefe, quien había manifestado su malestar.

Las palabras de Vero Lozano fueron directas. “No siento específicamente que tenía que ganar yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos”, había manifestado.

Luego, el cronista del ciclo Santiago Riva Roy le preguntó a Suar por las versiones del final del ciclo de preguntas y respuestas que conduce Pampita, luego de varias temporadas con Guido Kaczka al frente. “Ahora se levanta, pero va a volver en algún momento. Yo he levantado muchos programas y después volvieron”, señaló. Incluso, se refirió al enojo que tendría la conductora: “Ya lo habían comentado. Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla, cómo va a volver Los 8 escalones”.

“¿Quién es el mejor conductor de la televisión actualmente?“, indagó el notero, y el director de programación de Eltrece no se pudo quedar con uno. ”Hay varios que son buenos. Guido Kaczka es muy bueno. Muy bueno. Hay que verlo como conduce. Nosotros arrancamos de pibes y hay que verlo”, resaltó, sobre la estrella del prime time de su canal con Buenas noches, familia.

Suar sorprendió al destacar la labor de Ángel de Brito, quien pasó de la pantalla que él capitanea con Los Ángeles de la mañana a los últimos años ser parte figura de América. “De Brito está muy bien. Obvio, sí. Está mucho mejor en esta pantalla que en la pantalla de Eltrece. Está muy bien, lo noto muy bien”, se despachó, para bromear diciendo que quería en ese mismo momento “un plano de De Brito”.

Luego, Adrián quedó bajo la disyuntiva de elegir entre Santiago del Moro y Marley. “Los dos son buenos. Es difícil que yo hable mal de alguien, no tiene sentido que yo hable mal”, apuntó, sin entrar en polémicas. Incluso halagó los trabajos de Santiago como de Jorge Rial en Gran Hermano porque “Jorge lo hizo muy bien y del Moro también”. “Los dos son luchadores, le ponen gas. Del Moro le pone garra”, elogió.

De cara a lo que será la pantalla televisiva de 2026, Suar se refirió a la posibilidad del regreso de Marcelo Tinelli a Eltrece (“Vamos a ver, todavia no sabemos, pero puede ser”) y de que Beto Casella recale en su canal, en medio de negociaciones que él estaría teniendo también con América: “Que vaya a donde quiera”.

